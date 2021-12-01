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    Из лимитного рая — за мечтой. Ещё один российский футболист дебютировал в Европе

    Рассказываем об очередном молодом россиянине, отправившемся покорять футбольную Европу

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    Никита Иосифов
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    Никита Иосифов
    Полузащитник Никита Иосифов, летом сменивший «Локомотив» на испанский «Вильярреал», спустя четыре месяца дебютировал за «желтую подводную лодку» и забил свой первый гол.

    Побег из «Спартака»

    Никита Иосифов родился в Тамбовской области и футболом начал заниматься только с 11 лет — до этого отец настаивал на боксерской секции.

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    • После выступления в городском первенстве и региональных турнирах Иосифов успешно прошёл просмотр в «Спартаке» и стал заниматься в академии красно-белых.

    «Спартак» — клуб славный, среди прочего, тем, что у него всегда полно талантливой молодежи, а также тем, что он не умеет удержать ее, чтобы в дальнейшем усилить главную команду.

    После пяти лет в академии «Спартака», Никита начал иногда выходил в основе молодёжной команды красно-белых, но особых перспектив не видел.

    Иосифов в «Спартаке»

    В 2018 году Иосифова перехватил «Локомотив», воспользовавшись, как объясняет бывший скаут красно-зеленых Армен Маргарян, несовершенством работы спартаковской академии.

  • «Спартак» был сильной академией. Но в клубе не было сильного менеджмента, который рассортировал бы футболистов по потенциалу. Скажем, в команде были сильные крайние нападающие 2001 года рождения. 2000-го — менее перспективные. А «Спартак» рассуждал так: нужно сначала довести футболистов 2000-го, а потом уже поднимать младших. Неправильно, когда игроки сильнее ждут шанса, а не двигаются — нужно на раннем этапе для каждого выстроить дорожную карту, план развития.
  • Армен Маргарян

    • Представители железнодорожников общались с самим Никитой, с его отцом, выполняющим роль агента: объясняли, чем «Локомотив» лучше для его перспектив, чем «Спартак».

    Переговоры заняли около месяца, после чего обделенный вниманием красно-белых игрок перешел в «Локомотив», где ему были готовы предоставить шанс в молодежке.

    Иосифов в «Локомотиве»

    При этом Иосифов уже держал в уме вероятный отъезд за рубеж. Как рассказывает бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус, отец полузащитника каждому генеральному директору московского клуба говорил, что игрок хотел бы заключить контракт на год.

  • Такое было, и понятно почему: если ты хочешь уйти беспрепятственно в Европу, то желание понятно. Иосифов изначально переходил в «Локо» с прицелом на переезд за границу. Игрок, безусловно, талантливый.
  • Илья Геркус

    • От «Казанки» до Лиги чемпионов

    В «Локомотиве» Иосифов сначала играл за молодёжку, а с 2019-го начал выходить за «Казанку» — фарм-клуб «Локомотива», выступающий в ПФЛ.

    При Юрии Семине шансов приблизиться к основе главной команды у молодого игрока было немного.

  • Владимир Кузьмичёв
  • Бывший директор академии «Локомотива»
  • Сёмин не ставил его в основу, потому что консервативен из-за возраста. Он только Хвичу смог молодым поставить. Как бы он ни утверждал, что развивает молодежь, то это скорее не благодаря, а вопреки. Даже с Бариновым.

    • Шанс Никите дал сменивший Семина Марко Николич, которому хватило просмотра лишь одного матча «Казанки».

    Серба впечатлил силовой дриблинг правого вингера и летом 2020 года Иосифов присоединился к сборам главной команды в Баковке.

    Иосифов в «Казанке»

    Дебютировал за первую команду «Локомотива» полузащитник уже в 1-м туре — выйдя в компенсированное время на замену вместо Баринова.

    После этого Николич начал подтягивать его к основе — в том сезоне Иосифов вышел на поле в 4-х матчах РПЛ, проведя на поле в общей сложности 83 минуты.

    Дебют в «Локомотиве»

    Более того, он дебютировал в Лиге чемпионов, выйдя на замену в концовке матча с «Баварией» в Мюнхене.

    Выход на поле против одного из лучших клубов мира стал большим событием для 19-летнего парня, который к тому же имел неплохой голевой момент.

  • Для меня это фантастические эмоции, потому что это дебют в Лиге чемпионов против «Баварии». Очень обидно, что мы проиграли. Не получилось сделать все, что мы хотели, поэтому не очень довольны. Тренер сказал не бояться, выходить на поле и показывать свою игру как умеешь, как это делаешь на тренировках. Я вышел и уверенно показывал свою игру. Жаль, что не получилось реализовать момент, который был. Буду работать. Получилось, что у меня оказался мяч, пошел в обводку, прокинул себе на ход, хотел сильно пробить в ближний угол, но не получился удар, как я хотел.
  • Никита Иосифов

    • Разрыв с «Локомотивом»

    В январе 2021 года Никита Иосифова отправился с основной командой «Локомотива» на сбор в испанской Марбелье.

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    • Как говорил главный тренер команды Марко Николичи — Иосифов и Максим Мухин «приехали на сборы забирать место в старте». В итоге, правда, оба оказались в других командах.

    На сборах Иосифов принял участие в контрольных матчах с испанским «Велесом» и шведским «Эстерсундом» — там то его и заметили представители «Вильярреала», которые вышли с игроком на связь и сделали предложение о трансфере.

    Иосифов на сборах с «Локомотивом»

    Контракт Никиты с «Локомотивом» истекал летом 2021 года, и переговоры о продлении к тому времени складывались непросто.

    В феврале они окончательно зашли в тупик, а руководство клуба настоятельно посоветовало Марко Николичу не ставить игрока в состав, пока вопрос не решится.

  • Я работал в «Партизане» — ты знаешь, что вместе с загребским «Динамо» это клуб, дающий наибольшее количество воспитанников в топ-лиги. Опыт показывает, что молодому игроку нужно проявить себя год-два в своей команде, попасть в сборную, а потом ехать на Запад.Обычно такие игроки возвращаются домой лет через десять — у них складывается карьера. Те, кто уезжал еще до того, как заиграл в «Партизане» или «Црвене Звезде», быстро возвращались.Иосифов — очень талантливый парень. Уверен, что он может быть будущим российского футбола, если не будет ментальных проблем.
  • Марко Николич

    • Камнем преткновения стали, как обычно, деньги — по сообщениям спортивных СМИ, отец игрока запрашивал для сына 50 млн рублей подъемных за контракт на полтора года и зарплату 300 тысяч евро в год (вместо 120 которые тот получал).

    Примечательно, что бывший генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе был готов подписать новый контракт на компромиссных условиях, но не успел — через несколько дней его уволили.

    Иосифов на сборах с «Локомотивом»

    Сменивший его Владимир Леонченко отправил Иосифова на время переговоров в «Казанку» и, по сообщениям СМИ, предложил 25 млн за трехлетний контракт с выплатой частями во время всего срока и зарплату в 200 тысяч евро в год.

  • Если «Локо» потеряет Иосифова, это будет большой ошибкой. Я видел Хвичу, видел Иосифова. И Никита не хуже, в скоростном дриблинге даже побыстрее. Надо было пытаться договариваться, каким бы тяжёлым папа ни был. Я предупреждал об этом Леонченко. Никита — талант, и это будет потеря. Таких игроков терять нельзя, надо было идти на уступки, договариваться. Если он перейдёт в «Вильярреал», то у меня почти нет сомнений, что рано или поздно он заиграет в основе.
  • Владимир Кузьмичев

    • К соглашению прийти так и не удалось. В второй половине сезона 20/21 на счету Никиты Иосифова единственный выход в составе основной команды «Локомотива», еще до начала трансферной саги — в феврале, в кубковой встрече с «Тамбовом».

    «Вильярреал»

    1 июня 2021 года истек контракт Иосифова с «Локомотивом». Несмотря на то, что весной с молодым полузащитником связывались представители ЦСКА и «Зенита», он был твердо намерен продолжить карьеру в Испании и в июле заключил пятилетнее соглашение с «Вильярреалом».

  • Армен Маргарян
  • Бывший скаут «Локомотива»
  • Знаю его отца Игоря — он больше именно отец, чем агент. Так что вести переговоры о новом контракте было сложно. Уверен, все российские клубы хотели подписать Иосифова. Но он правда хотел в Европу и, когда появился «Вильярреал», сразу согласился. Вопрос денег не стоял — Иосифов искренний, чистый парень, идет за мечтой.

    • При этом с самого начала было известно, что игрок едет не в главную команду «подводников» — в официальном заявлении клуба говорится, что россиянин будет выступать за вторую команду, выступающую в третьем дивизионе испанского чемпионата.

    Иосифов в Вильярреале
    villarrealcf.es

    «Иосифов приехал, чтобы усилить атаку "Вильярреала Б" в новом сложном сезоне. Его подписание поможет второй команде в борьбе за выход в Сегунду», — писали испанские СМИ.

    Также утверждалось, что российского полузащитника будут подтягивать к основе, где он будет работать под руководством Унаи Эмери.

  • Фернандо Роиг
  • Президент «Вильярреала»
  • У нас был долгий процесс оформления документации, поэтому Никита Иосифов присоединился к «Вильярреалу» достаточно поздно. Сейчас он находится в распоряжении второй команды «Вильярреала», также тренировался с основной командой, был в заявке на некоторые матчи. Мы видим в нем игрока именно такого плана, который нам нужен. Никита — молодой и очень ценный игрок, мы верим, что у него хорошее будущее в «Вильярреале». Надеюсь, что, находясь между двумя командами, он сможет сыграть как можно больше игр за основную команду. Никита отлично себя проявляет, находится на ведущих ролях в «Вильярреале Б». Хотелось бы, чтобы в будущем он проявлял себя в Ла Лиге и стал важным игроком для первой команды.

    • Спустя четыре месяца можно сказать, что прогнозы испанских СМИ оправдываются — 20-летний россиянин успешно играет за «Вильярреал Б» в третьем дивизионе — три гола в девяти матчах, по результативности Никита второй бомбардир команды.

    Унай Эмери также доволен молодым игроком, которого он привлекал к основной команде в предсезонных матчах.

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    Иосифов несколько раз попадал в заявку главной команды «Вильярреала», в том числе на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», но выйти на поле шанса до недавнего времени не получал.

  • Никита очень хорошо работает. Ему нравится играть за вторую команду и тренироваться с нами. Он уже адаптировался, хочет поскорее выучить язык и влиться в основу. По футбольному стилю он нам подходит: у него есть скорость, пас и хороший дриблинг. Учитывая, что он не говорит по-испански, его адаптация проходит очень быстро. Мне приятно работать с ним, потому что он работает с улыбкой. Мы в него верим.
  • Унай Эмери

    • Дебютировал за «Вильяррреал» Никита 30 ноября, в матче 1-го раунда Кубка Испании с «Викторией» из Ла-Коруньи.

    Россиянин вышел на замену на 63-й минуте,а на 87-й ему удалось забить гол после передачи защитника Альберто Морено. Это был восьмой и финальный безответный гол в ворота выступающего в шестом дивизионе соперника.

    Гол Иосифова

    «Важно, что игроки резерва чувствуют себя частью команды и, когда нужно, готовы помочь основе. Клуб очень хорошо работает с молодыми игроками, мы доверяем им. И стараемся предоставлять возможности», — сказал Унаи Эмери после матча.

    Удачный дебют в Кубке может приблизить Иосифова к основе — последний отрезок у «Вильярреала» выдался непростым (две победы, две ничьих и три поражения), а Унаи Эмери как раз ищет оптимальные варианты в атаке.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    К тому же «Вильярреал» дает россиянам шанс проявить себя — Денис Черышев, Антон Швец и Антон Ефремов подтвердят. Нужно только воспользоваться этим шансом.

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