Из лимитного рая — за мечтой. Ещё один российский футболист дебютировал в Европе

Побег из «Спартака»
Никита Иосифов родился в Тамбовской области и футболом начал заниматься только с 11 лет — до этого отец настаивал на боксерской секции.
После выступления в городском первенстве и региональных турнирах Иосифов успешно прошёл просмотр в «Спартаке» и стал заниматься в академии красно-белых.
«Спартак» — клуб славный, среди прочего, тем, что у него всегда полно талантливой молодежи, а также тем, что он не умеет удержать ее, чтобы в дальнейшем усилить главную команду.
После пяти лет в академии «Спартака», Никита начал иногда выходил в основе молодёжной команды красно-белых, но особых перспектив не видел.
В 2018 году Иосифова перехватил «Локомотив», воспользовавшись, как объясняет бывший скаут красно-зеленых Армен Маргарян, несовершенством работы спартаковской академии.
Представители железнодорожников общались с самим Никитой, с его отцом, выполняющим роль агента: объясняли, чем «Локомотив» лучше для его перспектив, чем «Спартак».
Переговоры заняли около месяца, после чего обделенный вниманием красно-белых игрок перешел в «Локомотив», где ему были готовы предоставить шанс в молодежке.
При этом Иосифов уже держал в уме вероятный отъезд за рубеж. Как рассказывает бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус, отец полузащитника каждому генеральному директору московского клуба говорил, что игрок хотел бы заключить контракт на год.
От «Казанки» до Лиги чемпионов
В «Локомотиве» Иосифов сначала играл за молодёжку, а с 2019-го начал выходить за «Казанку» — фарм-клуб «Локомотива», выступающий в ПФЛ.
При Юрии Семине шансов приблизиться к основе главной команды у молодого игрока было немного.
Шанс Никите дал сменивший Семина Марко Николич, которому хватило просмотра лишь одного матча «Казанки».
Серба впечатлил силовой дриблинг правого вингера и летом 2020 года Иосифов присоединился к сборам главной команды в Баковке.
Дебютировал за первую команду «Локомотива» полузащитник уже в 1-м туре — выйдя в компенсированное время на замену вместо Баринова.
После этого Николич начал подтягивать его к основе — в том сезоне Иосифов вышел на поле в 4-х матчах РПЛ, проведя на поле в общей сложности 83 минуты.
Более того, он дебютировал в Лиге чемпионов, выйдя на замену в концовке матча с «Баварией» в Мюнхене.
Выход на поле против одного из лучших клубов мира стал большим событием для 19-летнего парня, который к тому же имел неплохой голевой момент.
Разрыв с «Локомотивом»
В январе 2021 года Никита Иосифова отправился с основной командой «Локомотива» на сбор в испанской Марбелье.
Как говорил главный тренер команды Марко Николичи — Иосифов и Максим Мухин «приехали на сборы забирать место в старте». В итоге, правда, оба оказались в других командах.
На сборах Иосифов принял участие в контрольных матчах с испанским «Велесом» и шведским «Эстерсундом» — там то его и заметили представители «Вильярреала», которые вышли с игроком на связь и сделали предложение о трансфере.
Контракт Никиты с «Локомотивом» истекал летом 2021 года, и переговоры о продлении к тому времени складывались непросто.
В феврале они окончательно зашли в тупик, а руководство клуба настоятельно посоветовало Марко Николичу не ставить игрока в состав, пока вопрос не решится.
Камнем преткновения стали, как обычно, деньги — по сообщениям спортивных СМИ, отец игрока запрашивал для сына 50 млн рублей подъемных за контракт на полтора года и зарплату 300 тысяч евро в год (вместо 120 которые тот получал).
Примечательно, что бывший генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе был готов подписать новый контракт на компромиссных условиях, но не успел — через несколько дней его уволили.
Сменивший его Владимир Леонченко отправил Иосифова на время переговоров в «Казанку» и, по сообщениям СМИ, предложил 25 млн за трехлетний контракт с выплатой частями во время всего срока и зарплату в 200 тысяч евро в год.
К соглашению прийти так и не удалось. В второй половине сезона 20/21 на счету Никиты Иосифова единственный выход в составе основной команды «Локомотива», еще до начала трансферной саги — в феврале, в кубковой встрече с «Тамбовом».
«Вильярреал»
1 июня 2021 года истек контракт Иосифова с «Локомотивом». Несмотря на то, что весной с молодым полузащитником связывались представители ЦСКА и «Зенита», он был твердо намерен продолжить карьеру в Испании и в июле заключил пятилетнее соглашение с «Вильярреалом».
При этом с самого начала было известно, что игрок едет не в главную команду «подводников» — в официальном заявлении клуба говорится, что россиянин будет выступать за вторую команду, выступающую в третьем дивизионе испанского чемпионата.
«Иосифов приехал, чтобы усилить атаку "Вильярреала Б" в новом сложном сезоне. Его подписание поможет второй команде в борьбе за выход в Сегунду», — писали испанские СМИ.
Также утверждалось, что российского полузащитника будут подтягивать к основе, где он будет работать под руководством Унаи Эмери.
Спустя четыре месяца можно сказать, что прогнозы испанских СМИ оправдываются — 20-летний россиянин успешно играет за «Вильярреал Б» в третьем дивизионе — три гола в девяти матчах, по результативности Никита второй бомбардир команды.
Унай Эмери также доволен молодым игроком, которого он привлекал к основной команде в предсезонных матчах.
Иосифов несколько раз попадал в заявку главной команды «Вильярреала», в том числе на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», но выйти на поле шанса до недавнего времени не получал.
Дебютировал за «Вильяррреал» Никита 30 ноября, в матче 1-го раунда Кубка Испании с «Викторией» из Ла-Коруньи.
Россиянин вышел на замену на 63-й минуте,а на 87-й ему удалось забить гол после передачи защитника Альберто Морено. Это был восьмой и финальный безответный гол в ворота выступающего в шестом дивизионе соперника.
«Важно, что игроки резерва чувствуют себя частью команды и, когда нужно, готовы помочь основе. Клуб очень хорошо работает с молодыми игроками, мы доверяем им. И стараемся предоставлять возможности», — сказал Унаи Эмери после матча.
Удачный дебют в Кубке может приблизить Иосифова к основе — последний отрезок у «Вильярреала» выдался непростым (две победы, две ничьих и три поражения), а Унаи Эмери как раз ищет оптимальные варианты в атаке.
Календарь и таблица испанской Примеры
К тому же «Вильярреал» дает россиянам шанс проявить себя — Денис Черышев, Антон Швец и Антон Ефремов подтвердят. Нужно только воспользоваться этим шансом.