«Ювентус» угодил в скандал, от которого плохо пахнет

В Италии идет расследование по возможным финансовым махинациям «Ювентуса», связанным с трансферами. Разбираемся, в чем суть, и как эта история может закончиться.

Что произошло с «Ювентусом»?

Итальянские власти расследуют трансферы «Ювентуса» на сумму 282 млн евро в виде подозрительного прироста капитала в течение трех лет, где свои показания уже дал директор Федерико Керубини. 25 ноября 2021 года вечером в офисах клуба был проведен обыск документов, а затем в пятницу днем в Турине и Милане. По информации прессы, расследование касается трансферов, которые оцениваются в сумму около 282 млн евро.

«Ювентус» рискует больше, чем другие клубы, в рамках более широкого расследования, потому что акции «Старой Синьоры» размещены на фондовой бирже, поэтому комиссионные за переходы игроков и доходы относятся к сфере юрисдикции финансовой полиции Италии.

В чем суть возможных нарушений?

Причина расследования, приведенная властями Турина, касается бывшего главного функционера «бьянконери» Фабио Паратичи, который якобы является «архитектором» схемы по сведению баланса бухгалтерских книг с завышенными трансфертными сборами. Также отмечается, что президент клуба Андреа Аньелли хорошо знал о деятельности Паратичи.

Между тем, нынешнего генерального директора Керубини уже вызывали для дачи показаний финансовым властям Турина. Комиссионные за трансферы были могли быть завышены, чтобы помочь клубам, участвовавшим в сделках, сбалансировать свои бухгалтерские книги, создавая впечатление, что доходы и расходы больше, чем на самом деле.

Весьма сложно точно определить, сколько стоит игрок, поскольку это диктуется рынком и двумя клубами, особенно когда происходит обмен игроками. Источники COVISOC (итальянского финансового контроля) сообщили медиа, что в расследовании фигурирует не только «Ювентус», но и десятки трансферов, которые были проведены с начала осени 2020 года.

Как стало известно о возможных нарушениях?

Уликами в деле могу стать прослушки телефонных разговоров, которые чрезвычайно распространены и легко доступны в рамках итальянской системы правосудия. Так, записи телефонных разговоров предполагают, что «Ювентус» проводил дополнительные платежи Криштиану Роналду во время пандемии.

В заявлении прокурора Турина Анны Марии Лорето 26 ноября поясняется, что обыски были частью широкомасштабного расследования. Она объяснила, что в на сегодня основное внимание уделяется оценке того, выдавал ли «Ювентус», зарегистрированный на бирже, ложные сообщения инвесторам и инвойсы по несуществующим транзакциям. Но Лорето отметила, что под пристальным вниманием находятся и другие сделки, включая услуги, предлагаемые агентами и посредниками.

Креативные методы, применяемые клубами для обеспечения прироста капитала в балансе финансовой отчетности, уже много лет являются предметом обсуждения в спортивной прессе Италии, при этом оценка игроков в сделках с частичным обменом часто вызывает удивление.

Как это помогло «Ювентусу»?

Когда «Ювентус» подписал Артура из «Барселоны» прошлым летом, они договорились о сумме в 72 млн евро, которая была компенсирована переходом Миралема Пьянича в противоположном направлении за 60 млн евро. Только 12 миллионов евро перешли из рук в руки (не считая бонусов, связанных с их выступлениями), но оба клуба смогли зафиксировать хороший прирост капитала после продажи исполнителей.

В общей сложности расследуются 42 сделки, в подавляющем большинстве из которых участвуют молодые игроки, о которых многие даже никогда не слышали, а во многих — это одни и те же клубы, которые не один раз проводили такие сделки. «Ювентус» не единственный возможный виновник, хотя он, пожалуй, самый известный и, по мнению расследователей, таким образом получил около 280 млн евро прибыли на бумаге.

Кто может понести ответственность?

Сообщается, что шесть бывших и нынешних директоров «Старой Синьоры» находятся под следствием, в том числе президент Андреа Аньелли и Фабио Паратичи — ныне управляющий директор «Тоттенхэма». Никаких обвинений пока не предъявлено.

По большому счету, в этом деле речь идет о «духе против буквы закона». Оценки трансферов игроков субъективны, и если есть соблазн возразить, что 30-летний Миралем Пьянич, у которого до конца контракта остался год, стоит 60 млн евро, и есть кто-то, кто готов заплатить эту сумму по крайней мере на бумаге, для суда может быть трудной задачей установить нарушение правил, хотя совершенно очевидно, что эта история плохо пахнет.

Что будет с «Ювентусом»?

Очевидное соображение здесь заключается в том, что эти принципы бухгалтерского учета в том виде, в котором они написаны, не подходят по сути. Но можно ли винить в этом «Ювентус»? Сложно сказать.

Очевидно, что между этим расследованием, прерванным созданием скандальной Суперлиги, возглавляемой Андреа Аньелли, и делом о поддельном паспорте не перешедшего Луиса Суареса, клуб за последние полтора года нанес своей репутации большой ущерб. В конце концов, это может иметь даже большее значение, чем те проблемы, которые есть у команды на поле, хотя в принудительный вылет клуба в Серию B все же мало верится.