Арустамян: Миранчук не хочет возвращаться в Россию

Полузащитник «Аталанты»не рассматривает вариант с возвращением в чемпионат России. Об этом сообщил известный журналист Нобель Арустамян.

«Алексей полон желания играть в Италии. Не знаю, раскрою ли тут какие-то карты, но Миранчук не рассматривал опции возвращения в России. Настрой доказать свою состоятельность в Серии А сохраняется.

Почему этого не получается в "Аталанте", понятно: об особенностях команды и требованиях Гасперини сказано много. Даже представители "Аталанты" отмечали: у Леши великолепные человеческие и футбольные качества, есть техника, но на поле не хватает злости. Вспоминаю слова Марко Николича о том, что русские — не бандиты на поле.

В более раскованной, играющей команде у Алексея получится лучше, уверен. Я видел игру "Аталанты" с "Ювентусом" и голодные лица игроков Гасперини: сражаются за каждый мяч, чуть ли ни убивают соперника. Для них футбол реально будто война. Мне кажется, проблема для Миранчука в этом: "Аталанта" — не вполне его стихия», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Миранчука хочет арендовать «Торино». Кроме того, среди претендентов на российского полузащитника значились «Верона», «Дженоа», «Сассуоло» и «Милан», а также «Зенит».