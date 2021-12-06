Прессинг от Роналду и победный от Фреда. «МЮ» победил в дебютном матче Рангника

Ральф Рангник сказал, что «Манчестер Юнайтед» выступил «лучше, чем ожидалось» в его первом матче в качестве временного тренера — против «Кристал Пэлас» в рамках АПЛ.

Все выглядело так, что более энергичная игра «МЮ» останется без вознаграждения против упорного «Кристал Пэлас», пока бразильский полузащитник Фред не нанес свой удар в матче после паса Мэйсона Гринвуда. Мяч вонзился в верхний угол ворот, и этот гол принес манкунианцам победу.

Это был лишь второй гол Фреда в сезоне — и впервые с середины сентября «Юнайтед» одержал две подряд победы в АПЛ.

До удара бразильца команда Рангника создавала множество приличных моментов, хотя на самом деле не выглядела так, как будто собирается забивать. И голкипер, вероятно, среагировал бы на удар Алекса Теллеса со штрафного, когда мяч попал в перекладину, если бы он пробил в створ.

«Я очень доволен тем, как команда выступила, особенно первые полчаса, с прессингом, это было великолепно, — сказал Рангник BBC Match of the Day, — Не хватало только забитого гола или голов. Наша игра в обороне позволяла нам контролировать ход матча. То, что мы сохранили ворота сухими — это самое главное. Это то, над чем мы должны работать. Нам нужно не пропускать. Учитывая, что мы провели вместе лишь одну тренировку, я был впечатлен. Мы выступили намного лучше, чем я мог ожидать».

«Мы всегда старались идти вперед. Мы не упускали преимущества, может, кроме последних пяти минут. Все остальное время мы старались вести игру подальше от наших ворот», — добавил он.

«Пэлас», который стремился победить на «Олд Траффорд» третий год подряд, был близок к тому, чтобы вырваться вперед, когда Джордан Айю пробил головой мимо ворот и чуть не попал угол.

Победа означает, что Рангник повторил результат четырех других тренеров «МЮ» в эпоху после Алекса Фергюсона, которые также выиграли свой первый матч у руля команды. Луи ван Гал был единственным, кто проиграл.

Фред принес победу

Фред был одним из основных объектов для критики в период тренерства Уле-Гуннара Сульшера, который закончился в прошлом месяце. Как отметил Майкл Каррик во время своего трехматчевого периода в качестве временного тренера «Юнайтед», полузащитник является важнейшим элементом бразильской команды, которая доминировала в квалификации на чемпионат мира в Южной Америке.

Однако пока что Фред не давал повода — в плане забитых голов или создания моментов — убедиться в том, что достоин 47 миллионов фунтов, которые были заплачены за него.

Но стоит отметить, что он трудолюбив. И, судя по его небольшому танцу во время празднования его гола, он не лишен характера, который может быть полезен Рангнику в ближайшие месяцы.

Немец еще не поработал полноценно со своими игроками, но мы, безусловно, увидели интенсивный прессинг от «Юнайтед», в том числе и от Криштиану Роналду, который делал это несколько раз.

Ральф Рангник и Криштиану Роналду globallookpress.com

Это заставило «Пэлас» допустить пару ошибок — но затем, как это уже не раз случалось при Сульшере, хозяева погасли, и они стали больше полагаться на кроссы и индивидуальные действия, чтобы создавать проблемы для гостей.

Марк Гуэи сумел заблокировать залп Роналду с близкого расстояния после того, как португалец избежал офсайдной ловушки, а Томкинс головой принял удар Фреда. Вероятно, лучшая возможность хозяев в стартовый период матча была у Бруну Фернандеша, который не сумел хорошо пробить, но все же вынудил Гуаиту выполнить сэйв.

У «Юнайтед» не было такого же количества моментов после перерыва, хотя появление Гринвуда и Энтони Иланги, по крайней мере, позволяло им оказывать давление на соперника.

«Мне пришлось уточнить у своего помощника, бил ли Фред с правой ноги. Я думал, он может бить только левой. Я рад за него. Всегда легче играть после того, как добиваешься успеха. Мы должны сохранять наши ворота сухими и совершенствоваться в создании моментов в атаке. В целом я очень доволен этой игрой», — сказал Рангник.

Фред признан лучшим игроком матча twitter.com/ManUtd

Еще одно поражение для «Пэлас»

«Кристал Пэлас» впервые потерпел три поражения подряд в АПЛ под руководством Патрика Виейра. Им определенно нужно остановить эту серию, так как отрыв от зоны вылета составляет уже всего 6 очков.

В предыдущие два раза «Пэлас» побеждал на «Олд Траффорд», имея процент владения мячом 29% и 24% соответственно. В этот раз команда выступила лучше — 39%.

Но, если не считать попытки Айю, ранний удар Вильфрида Заа, легко отбитый Давидом де Хеа, и шквал поздних стандартных положений, когда мяч безуспешно «грузили» в штрафную «Юнайтед», «Пэлас» не демонстрировал убедительность. Заа разочаровал больше всего, так как почти всегда выпадал из игры.

«Я разочарован, мы сделали эту игру действительно сложной для соперника. Пропустив гол в концовке, мы были очень разочарованы. И раньше у нас был шанс — у Айю. Это разочаровывает. Когда у вас есть шансы, вы должны их использовать, иначе вы останетесь уязвимы. Нам нужно изменить наше мышление — нужно быть более безжалостными, находясь в штрафной соперника», — сказал Виейра.