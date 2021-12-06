Моуринью уже не топ-тренер — ему пора это принять

Жозе Моуринью терпит новые неудачи спустя несколько месяцев после прихода в «Рому». Выясняем, с чем это связано, и какое будущее его ожидает.

«Рома» проиграла четыре из шести прошлых матчей

Мы уже много раз смотрели этот фильм и знаем, чем он заканчивается. Это произошло в «Манчестер Юнайтед», это произошло в «Тоттенхэме», а теперь это происходит в «Роме». Да, все верно — Жозе Моуринью в очередной раз терпит крах.

Субботнее домашнее поражение со счетом 0:3 от бывшей команды португальца «Интера» означает, что его «Рома» теперь на девять очков отстает от зоны Лиги чемпионов. «Волки» проиграли четыре из шести последних матчей Серии А, и уже в пятый раз в этом сезоне пропускают три или более голов за поединок.

Это включает в себя унизительное поражение со счетом 1:6 от заштатного норвежского «Будё-Глимта» в лиге конференций.

Моуринью хорошо начинал в «Роме»

Все начиналось так хорошо для Моуринью, когда он прибыл в «Вечный город» этим летом — всего через несколько месяцев после своего жесткого ухода из «Тоттенхэма». В начале сезона 2021/2022 «джаллоросси» выиграли первые шесть матчей во всех соревнованиях, возглавив таблицу Серии А в первые недели.

Сам Моуринью казался новым человеком как на поле, так и за его пределами. Ушел в прошлое осторожный, оборонительный и контратакующий футбол, который казался устаревшим в последние пять лет его тренерской карьеры. «Рома» не была закрытой и действовала первым номером, забив 17 мячей в этой шестиматчевой серии.

«Особенный» казался более счастливым и расслабленным, а его жизнь — прекрасной. Он больше не раздражался на скамейке и в общении с прессой. Это привело к тому, что СМИ задались вопросом, стал ли сеу Жозе мягче характером в свои 58 лет. К сожалению, старый знакомый Моуринью, создавший токсичную среду в Лондоне и Манчестере, вскоре вернулся с удвоенной силой.

Токсичность Моуринью вернулась

По мере того как результаты и выступления «Ромы» ухудшались — на фоне тяжелых поражений в дерби и против «Ювентуса», «Милана», а теперь и «Интера», — португалец начал войну со всем миром. Он винил судей, сетовал на нефарт и пенял на своих подопечных.

Он публично заявлял, что его запасные игроки не соответствуют требованиям, и, если верить СМИ, даже бросил им во время того самого разгрома от «Будё-Глимта», что те недостаточно хороши даже для выступлений в норвежской лиге. Он отмечал, что Мараш Кумбулла, Брайан Рейнольдс и Риккардо Калафьори — трое молодых исполнителей в возрасте до 21 года — не способны выступать за «Рому».

Точно так же, как он укорял Полю Погба, Танги Н’Домбеле и другим футболистам, негативно влияя на их уверенность в себе, Моуринью делает то же самое с молодежью в Риме. После унизительного домашнего поражения 2:3 от «Венеции» в ноябре «Особенный» начал настаивать на заговоре против его команды, в то же время снова критикуя своих подопечных и собственных боссов.

Ситуация только ухудшилась за месяц после того самого фиаско в Венеции. Несмотря на то, что «Волки» выиграли подряд два матча против «Дженоа» и «Торино», последние два поединка «джаллоросси» проиграли «Болонье» и «Интеру», даже не забив. Сеу Жозе отказался общаться со СМИ после того, как увидел, что «Интер» попросту уничтожил его коллектив, заявив, что «Роме» далеко до уровня своих оппонентов.

Какое будущее ожидает Моуринью

Теперь, как считают медиа, дни португальца в «Роме» сочтены, и его уже связывают с назначением в «Эвертон» вместо Рафаэля Бенитеса, который, в свою очередь, не может справиться с кризисом своей команды. Не стоит удивляться, если это произойдет уже в скором времени, учитывая предсказуемый крах Моуринью в «Вечном городе».

Но и в Мерсисайде «Особенного», пусть не сразу, но также наверняка ожидает провал. Очевидно, что титулованный специалист оказался не способен угнаться за современным футболом и не научился работать с новыми поколениями игроков, где отсутствие собственной игровой карьеры за плечами не позволяет ему понять, что те не могут конвертировать его токсичные выпады себе на пользу так, как это удавалось с их предшественниками, и тем самым становится только хуже. Нравится это португальцу или нет.

Таким образом, единственный шанс у Моуринью хоть как-то преуспеть в дальнейшем — уйти на тренерскую работу в одну из национальных сборных (кажется, вот-вот появится шанс в родной Португалии), где у него не будет столько времени отравлять жизнь подопечным, сколько есть в клубах. Но и там, безусловно, нет никаких гарантий. В тот момент, когда это осознает сам «Особенный», он поймет, что ему пора заканчивать карьеру.