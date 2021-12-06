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    Моуринью уже не топ-тренер — ему пора это принять

    Почему португалец проваливается в новом клубе?

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    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью терпит новые неудачи спустя несколько месяцев после прихода в «Рому». Выясняем, с чем это связано, и какое будущее его ожидает.

    «Рома» проиграла четыре из шести прошлых матчей

    Мы уже много раз смотрели этот фильм и знаем, чем он заканчивается. Это произошло в «Манчестер Юнайтед», это произошло в «Тоттенхэме», а теперь это происходит в «Роме». Да, все верно — Жозе Моуринью в очередной раз терпит крах.

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    • Субботнее домашнее поражение со счетом 0:3 от бывшей команды португальца «Интера» означает, что его «Рома» теперь на девять очков отстает от зоны Лиги чемпионов. «Волки» проиграли четыре из шести последних матчей Серии А, и уже в пятый раз в этом сезоне пропускают три или более голов за поединок.

    Это включает в себя унизительное поражение со счетом 1:6 от заштатного норвежского «Будё-Глимта» в лиге конференций.

    Моуринью хорошо начинал в «Роме»

    Все начиналось так хорошо для Моуринью, когда он прибыл в «Вечный город» этим летом — всего через несколько месяцев после своего жесткого ухода из «Тоттенхэма». В начале сезона 2021/2022 «джаллоросси» выиграли первые шесть матчей во всех соревнованиях, возглавив таблицу Серии А в первые недели.

    Сам Моуринью казался новым человеком как на поле, так и за его пределами. Ушел в прошлое осторожный, оборонительный и контратакующий футбол, который казался устаревшим в последние пять лет его тренерской карьеры. «Рома» не была закрытой и действовала первым номером, забив 17 мячей в этой шестиматчевой серии.

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    «Особенный» казался более счастливым и расслабленным, а его жизнь — прекрасной. Он больше не раздражался на скамейке и в общении с прессой. Это привело к тому, что СМИ задались вопросом, стал ли сеу Жозе мягче характером в свои 58 лет. К сожалению, старый знакомый Моуринью, создавший токсичную среду в Лондоне и Манчестере, вскоре вернулся с удвоенной силой.

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    • Токсичность Моуринью вернулась

    По мере того как результаты и выступления «Ромы» ухудшались — на фоне тяжелых поражений в дерби и против «Ювентуса», «Милана», а теперь и «Интера», — португалец начал войну со всем миром. Он винил судей, сетовал на нефарт и пенял на своих подопечных.

    Он публично заявлял, что его запасные игроки не соответствуют требованиям, и, если верить СМИ, даже бросил им во время того самого разгрома от «Будё-Глимта», что те недостаточно хороши даже для выступлений в норвежской лиге. Он отмечал, что Мараш Кумбулла, Брайан Рейнольдс и Риккардо Калафьори — трое молодых исполнителей в возрасте до 21 года — не способны выступать за «Рому».

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    • Точно так же, как он укорял Полю Погба, Танги Н’Домбеле и другим футболистам, негативно влияя на их уверенность в себе, Моуринью делает то же самое с молодежью в Риме. После унизительного домашнего поражения 2:3 от «Венеции» в ноябре «Особенный» начал настаивать на заговоре против его команды, в то же время снова критикуя своих подопечных и собственных боссов.

    Ситуация только ухудшилась за месяц после того самого фиаско в Венеции. Несмотря на то, что «Волки» выиграли подряд два матча против «Дженоа» и «Торино», последние два поединка «джаллоросси» проиграли «Болонье» и «Интеру», даже не забив. Сеу Жозе отказался общаться со СМИ после того, как увидел, что «Интер» попросту уничтожил его коллектив, заявив, что «Роме» далеко до уровня своих оппонентов.

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    • Какое будущее ожидает Моуринью

    Теперь, как считают медиа, дни португальца в «Роме» сочтены, и его уже связывают с назначением в «Эвертон» вместо Рафаэля Бенитеса, который, в свою очередь, не может справиться с кризисом своей команды. Не стоит удивляться, если это произойдет уже в скором времени, учитывая предсказуемый крах Моуринью в «Вечном городе».

    Но и в Мерсисайде «Особенного», пусть не сразу, но также наверняка ожидает провал. Очевидно, что титулованный специалист оказался не способен угнаться за современным футболом и не научился работать с новыми поколениями игроков, где отсутствие собственной игровой карьеры за плечами не позволяет ему понять, что те не могут конвертировать его токсичные выпады себе на пользу так, как это удавалось с их предшественниками, и тем самым становится только хуже. Нравится это португальцу или нет.

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    • Таким образом, единственный шанс у Моуринью хоть как-то преуспеть в дальнейшем — уйти на тренерскую работу в одну из национальных сборных (кажется, вот-вот появится шанс в родной Португалии), где у него не будет столько времени отравлять жизнь подопечным, сколько есть в клубах. Но и там, безусловно, нет никаких гарантий. В тот момент, когда это осознает сам «Особенный», он поймет, что ему пора заканчивать карьеру.

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