Шесть из шести. «Ливерпуль» оставил «Милан» без евровесны

4’ Уильямс ударом в касание из-за штрафной проверил Меньяна. Голкипера «Милана» контролировал момент.

19’ Окслейд-Чемберлен в гостевой атаке с ходу подготовил удар из-за штрафной, но попал мячом в спину защитника «Милана».

29’ 1:0 Фикайо Томори. После с углового подачи на ближнюю штангу ворот «Ливерпуля» мяч через Минамино проскочил во вратарскую, Бекер, не ожидая такого, отбил мяч перед собой, а Томори расстрелял ворота.

33’ Дивок Ориги сумел нанести удар из штрафной «Милана», находясь в окружении нескольких оппонентов, но Майк Меньян сыграл максимально надёжно, забрав мяч.

36’ 1:1 Мохамед Салах. Окслейд-Чемберлен на дриблинге прошёл в миланскую штрафную и нанёс удар — Меньян отбил мяч перед собой. Но прямо на ногу Салаха, который добил под перекладину.

49’ Минамино принял передачу у угла миланской штрафной, развернулся под удар с правой, но направил мяч над перекладиной.

55’ 1:2 Дивок Ориги. Томори совершил грубую потерю у своей штрафной, Мане воспользовался моментом, пробив по воротам, но Меньян справился, с трудом отразив мяч. Ориги вторым темпом набежал и головой добил мяч в сетку при отыгранном уже вратаре.

New week, same Divock Origi 🤩

Two in two for our frontman ⚽⚽ pic.twitter.com/sSqvdEDeCW