Шесть из шести. «Ливерпуль» оставил «Милан» без евровесны

«Ливерпуль», играя на «Сан-Сиро» неосновным составом, одержал волевую победу над «Миланом» — 2:1. Мерсисайдцы показали 100% результат, набрав 18 очков на групповом этапе. «Россонери», замкнув квартет, остались без евровесны.

Ход матча

4’ Уильямс ударом в касание из-за штрафной проверил Меньяна. Голкипера «Милана» контролировал момент.

19’ Окслейд-Чемберлен в гостевой атаке с ходу подготовил удар из-за штрафной, но попал мячом в спину защитника «Милана».

29’ 1:0 Фикайо Томори. После с углового подачи на ближнюю штангу ворот «Ливерпуля» мяч через Минамино проскочил во вратарскую, Бекер, не ожидая такого, отбил мяч перед собой, а Томори расстрелял ворота.

33’ Дивок Ориги сумел нанести удар из штрафной «Милана», находясь в окружении нескольких оппонентов, но Майк Меньян сыграл максимально надёжно, забрав мяч.

36’ 1:1 Мохамед Салах. Окслейд-Чемберлен на дриблинге прошёл в миланскую штрафную и нанёс удар — Меньян отбил мяч перед собой. Но прямо на ногу Салаха, который добил под перекладину.

49’ Минамино принял передачу у угла миланской штрафной, развернулся под удар с правой, но направил мяч над перекладиной.

55’ 1:2 Дивок Ориги. Томори совершил грубую потерю у своей штрафной, Мане воспользовался моментом, пробив по воротам, но Меньян справился, с трудом отразив мяч. Ориги вторым темпом набежал и головой добил мяч в сетку при отыгранном уже вратаре.

New week, same Divock Origi 🤩

Two in two for our frontman ⚽⚽ pic.twitter.com/sSqvdEDeCW — Liverpool FC (@LFC) December 7, 2021

62’ Мессьяс дошёл до штрафной площадки «Ливерпуля» и выполнил передачу на Крунича, который пробил в касание, но чуть не докрутил в «девятку», отправив мяч выше перекладины.

71’ Уильямс выполнил подачу в штрафную «Милана» с правого фланга, Ориги пробивал в правый угол и не попал, хотя никто ему не мешал.

85’ После провала обороны «Ливерпуля» Бакайоко вывел Кесси 1 на 1 с Алиссоном, но тот своевременно вышел из ворот, максимально сократив дистанцию перед ударом соперника, который пришелся во вратаря.

90+2’ Контратаку 2 в 1 провели гости. Кейта дошёл до штрафной и покатил на правый край на Окслейда-Чемберлена, который сблизился с Меньяном и пробил выше ворот.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B Милан — Ливерпуль 1:2 Голы: 1:0 Фикайо Томори (29'), 1:1 Мохамед Салах (36'), 1:2 Дивок Ориги (55') Милан: Мик Меньян, Пьер Калюлю (Алессандро Флоренци, 64'), Фикайо Томори, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Франк Кессье, Сандро Тонали (Алексис Салемакерс, 59'), Раде Крунич (Тьемуэ Бакайоко, 83'), Жуниор Мессьяс, Златан Ибрагимович, Браим Диас (Исмаэль Беннасер, 59') Ливерпуль: Садио Мане (Джозеф Гомес, 64'), Дивок Ориги (Фабиньо, 80'), Мохамед Салах (Наби Кейта, 64'), Такуми Минамино (Max Woltman, 90'), Tyler Morton, Алекс Окслейд-Чемберлен, Константинос Цимикас, Ибраима Конате, Натаниел Филлипс, Неко Уильямс (Conor Bradley, 90'), Алисон Бекер

Лучшим игроком матча был признан нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги, сравнявший счет в матче.

Дивок Ориги uefa.com

Турнирная таблица

«Ливерпуль», показавший стопроцентный результат на групповом этапе, досрочно гарантировал себе выход в 1/8 финала с первого места.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Милан» с четырьмя очками занял последнее место в группе B и не попал даже в Лигу Европы.

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Следующие матчи

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 13 декабря в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне﻿. Прямая трансляция начнется в 12:00 по центральноевропейскому времени.

«Ливерпуль» в следующем матче в рамках 16-го тура АПЛ будет 11 декабря принимать «Астон Виллу». «Милан» в этот же день отправится в гости к «Удинезе» в рамках 17-го тура Серии А.

The first English club 𝗲𝘃𝗲𝗿 to win all 6️⃣ games of a #UCL group phase!

THIS TEAM ❤ pic.twitter.com/bNOVskkDeu — Liverpool FC (@LFC) December 7, 2021

Прямая речь

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»

— Я очень сильно горжусь, особенно из-за победы в шестой игре. Мы выбрали этот состав, потому что хотели выиграть. Нам нужна была свежесть, нужно было желание играть, а это непросто, учитывая напряженный график. Я невероятно горд тем, что парни сделали сегодня. Это была фантастическая игра, я так счастлив. Было так много ситуаций, когда мы играли исключительно хорошо и защищались страстно и организованно.

Стефано Пиоли, главный тренер «Милана»

— Атмосфера была потрясающей. Мы хотели обрадовать наших фанатов, но не смогли сделать этого. Мы многому научились за эти шесть матчей. Это не тот результат, который мы хотели.

Алессандро Флоренци, защитник «Милана»

— Мы хотели подарить нашим болельщикам ночь мечты, но у нас это не получилось. Мы были очень разочарованы в раздевалке. Мы растем и совершенствуемся. Есть вещи, которые мы можем извлечь из этого опыта.