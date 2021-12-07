Зарождение бренда. Как Nike изменил футбол

В этой статье мы рассмотрим взаимоотношения между футболом и модой, а также познакомимся ближе с ролью Nike в футболе.

Компания Nike в начале своего пути специализировалась только на обуви для легкоатлетов, но со временем развила масштабы своего производства и оставила след в мире футбола. Давайте узнаем, как все начиналось.

Начало

Фил Найт занимался легкой атлетикой в Университете штата Орегон. Там он и познакомился с Биллом Бауэрманом, который стал его тренером на время учебы. Это были отношения, в которых двое людей объединили свою страсть к легкой атлетике и обуви для бега. Как итог, в мире появился один из крупнейших производителей спортивной экипировки.

Первоначально компания называлась Blue Ribbon Sports. В начале пути Найт и Бауэрман работали с японской обувной компанией Onitsuka Tiger. Бауэрман придумал новую модель кроссовок под названием Cortez. Они должны были кардинально изменить мир спортивной обуви. Tiger выпустила Tiger Cortez в 1967 году, и они мгновенно стали хитом, но отношения между Blue Ribbon и Tiger начали портиться. Tiger утверждали, что Blue Ribbon продает свою собственную версию Cortez под названием Nike.

В 1971 году они прекратили сотрудничество. Это привело к судебному иску со стороны Tiger о праве собственности на кроссовки Cortez. Суд дал разрешение обеим компаниям продавать их, что стало причиной появления одной из немногих моделей обуви, которая является бестселлером двух разных фирм.

Вскоре после судебного разбирательства компания Blue Ribbon была переименована в Nike, а остальное, как говорится, уже история.

Превосходство в мире спорта

Несмотря на то, что компания Nike вступила в игру позже, чем такие конкуренты, как Adidas и Puma, она быстро обеспечила себе статус гиганта по производству спортивных товаров.

Майкл Джордан globallookpress

В 1972 году компания Nike подписала контракт со своим первым спортсменом — румынским теннисистом Илие Настасе. И это было только начало. В 1984 году компания подписала контракт с Майклом Джорданом — самым перспективным баскетболистом, который пополнил список спортсменов Nike. С 1984 года Nike и Джордан успешно сотрудничают. Вместе они заработали миллионы и создали очень популярную коллекцию Nike Air Jordan.

На протяжении многих лет компания Nike сотрудничала с одними из величайших спортсменов во всех видах спорта по всему миру. В этот список входят Леброн Джеймс, Серена Уильямс, Мо Фара, Тайгер Вудс, Рафаэль Надаль, Кевин Дюрант и многие другие.

Nike Air Jordan Майкла Джордана, проданные на аукционе за 1,5 млн долларов globallookpress

Nike также является спонсором различных команд и лиг. Компания является единственным производителем формы NFL, формы NBA/WNBA и каждой формы MLB.

Nike и футбольные бутсы

Футбольные приключения компании Nike начались в 1971 году. Swoosh был не самым лучшим началом для Nike в этом виде спорта, так как модель не слишком хорошо зарекомендовала себя в сырую погоду. Но каждый должен с чего-то начинать.

К началу 80-х, Nike доказала, что научилась на своих ошибках. Когда в 1982 году «Астон Вилла» завоевала самый большой приз в европейском клубном футболе, каждый из игроков клуба получил в подарок фирменные бутсы от Nike. Именно с этого момента фирма и начала набирать популярность, зарекомендовав себя, как их ведущего производителя.

В 1996 году компания открыла фабрику в Италии. Предприятие в Монтебеллуне остается ключевым местом для разработки и тестирования проектов футбольных бутс для Nike.

Nike Hypervenom globallookpress

После продолжительного успеха компания решила протестировать бутсы премиум-класса из нового материала — синтетической кожи. Обувь имела такой успех, что игроки, которые ее тестировали, отказывались возвращать образцы назад. Эти тестовые бутсы послужили началом созданию знаменитых Mercurial, которые были на Роналду во Франции.

В 2013 и 2014 году продолжилась дальнейшая разработка бутс. Для следующего поколения нападающих были созданы Hypervenom. После общения с такими игроками как Неймар и Уэйн Руни, Nike создала технологию NikeSkin. Благодаря ее ультралегкости создается впечатление, будто кроссовки — это вторая кожа. Именно эта технология была использована при создании бутс Nike Hypervenom.

В 2014 году появилась еще одна революционная разработка — Nike Flyknit. Марк Паркер, президент и главный исполнительный директор NIKE, заявил: «Со всеми своими инновациями в дизайне, такими как Nike Flyknit, технология делает качественный скачок вперед в том, какими должны быть футбольные бутсы, и что они могут помочь достигнуть игрокам».

Nike и футбольная форма

Несмотря на сомнительное начало в производстве обуви, у компании не было проблем, когда дело дошло до изготовления футбольной формы. Nike сделали свой шаг в профессиональный футбол только в 1978 году после подписания контракта с клубом «Портленд Тимберс».

Форма «Сандерленда» 1982/1983

Только в 1982 году Nike начали изготавливать форму для английских футбольных клубов и подписали контракт с «Сандерлендом». Фактически, «Сандерленд» стал первой командой в Европе, которая стала носить экипировку от Nike.

В сезоне 2020/21 компания заключила спонсорские контракты с десятью элитными клубами Европы, включая «Барселону», «Ливерпуль», ПСЖ и «Интер». Благодаря этому, Nike вышли на первое место в рейтинге. У Adidas таких контрактов всего пять, а у Puma — семь.

Международная арена — это то место, где компания Nike по-настоящему заявила о себе, как о производителе футбольной формы. Как только Nike стала заниматься футболом, Фил Найт поставил перед собой цель подписать контракт на производство формы с Бразилией. Он говорил: «Мы сможем по-настоящему понять футбол только взглянув на игру глазами бразильцев».

Молодой Неймар в форме сборной Бразилии globallookpress

В 1996 году Найт исполнил свою мечту — Бразилия подписала контракт с Nike, и с тех пор они являются партнерами.

Nike также заключила важный контракт со сборной США. Компания вместе с Федерацией футбола США стремится повысить репутацию футбола в Америке.

Nike и футболисты

Как мы уже говорили ранее, компания Nike никогда не испытывала трудностей с привлечением громких имен. То же касается и футболистов.

Именные бутсы Роналду globallookpress

Все началось в 1982 году, когда компания выбрала в качестве спортсмена Nike голкипера «Ливерпуля» Иана Раша и подписала с ним контракт. Несмотря на ранний старт в мужском футболе, в женский футбол Nike зашли только в 1993 году, когда решили взять в свои ряды Мию Хэмм. Эта сделка сделала футболистку одной из первых женщин в США, заключившей оплачиваемый контракт в спорте.

В настоящее время бренд сотрудничает с широким кругом футболистов, включая Криштиану Роналду, Неймара, Мейсона Маунта и Джека Грилиша. У звездных игроков часто есть своя собственная линейка бутс. В последние годы мы могли это наблюдать на примере Роналду и Неймара.

Поскольку Nike продолжает удерживать свои позиции в футбольной индустрии, компании придется продолжать борьбу с конкурентами Adidas и Puma, которые отчаянно пытаются занять свое первое место в мире футбольного производства.