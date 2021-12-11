От разочарования до главной звезды. Как Винисиус стал важным игроком «Реала»

Прошлый сезон получился максимально утомительным. Пустые стадионы. Насыщенный график. Футболисты один за другим получали травмы. Футбол вернулся, но лишь отдаленно напоминал игру, которая покоряла сердца и умы сотен миллионов людей на протяжении предыдущих ста лет. Лично для меня каждую неделю было два обязательных к выполнению пункта:

1. Наблюдать за Винисиусом Жуниором.

2. Наблюдать за реакцией других игроков «Реала» после очередной ошибки Винисиуса.

В этом плане апофеозом стала ответная встреча с «Аталантой» в 1/8 финала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Завладев мячом недалеко от штрафной и опередив игрока «Аталанты», Винисиус обыгрался с Ферланом Менди и уже через пять секунд рядом с Кристианом Ромеро, чья трансферная стоимость вскоре взлетит до 65 миллионов долларов. Несколько резких финтов превратили защитника в дорожный конус, а бразильская звезда выскочила на свидание с голкипером...

Все самое сложное в этом моменте позади. Винисиус мог либо сам забивать, либо сделать пас на Бензема, но каким-то образом он оказался в воротах, а мяч прокатился рядом со штангой после слабого удара.

Бензема был взбешен. Серхио Рамоса тоже шокировал этот момент.

Несмотря на сумасшедший потенциал, Винисиус закончил прошлый сезон всего с пятью голами и шестью передачами. Все было настолько плохо, что однажды, в октябре прошлого года, в трансляцию матча попала резкая фраза Бензема, который говорил Ферлану Менди, чтобы тот прекратил отдавать мячи Винисиусу: «Он делает то, что хочет. Не пасуй ему, брат. Он играет против нас».

Каждую неделю он делал то, о чем многие другие игроки на планете могли только мечтать. И все же он делал то, что действительно имеет значение. Среди футболистов Ла Лиги, которые провели хотя бы половину матчей своей команды в прошлом сезоне, Вини занял 72-е место по голам с игры и результативным передачам за 90 минут (0,27). Он был очень далеко от таких монстров, как Лионель Месси (1,07), Бензема. (0,96) или Луиса Суареса (0,75).

С тех пор прошло меньше года. Сейчас в активе Винисиуса 10 мячей и две результативные передачи в текущем чемпионате Испании. И в том числе благодаря этому «Реал» опережает на восемь очков ближайшего преследователя и на 10 мадридский «Атлетико», с которым сыграет в эти выходные. Что же изменилось?

«Думаю, все понемногу. Концентрация, упорная работа, команда, которая помогает мне, постоянно доставляя мяч в атаку. Мы просто должны продолжать этот путь, идти к своей цели. И я хочу помогать этой команде, оставаться на высшем уровне и считаться одним из лучших», — сказал Винисиус ранее на этой неделе.

Чем точнее удары, тем больше голов

В широком смысле, мы и раньше видели немало игроков, напоминающих: атлетичных, техничных и неустойчивых дриблеров. Они постоянно приводят в восторг трибуны и усаживают на землю защитников, но в то же время они часто замедляют владение мячом, наносят неточные удары или теряют мяч. В итоге не так уж и полезны.

В истории футбола было немало талантливых дриблеров, которые в конечном итоге так и не развили базовые навыки (принятие решений, игра без мяча, передачи), которые отделяют великих игроков от всех остальных. Месси, Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе — исключения в данном случае.

Винисиус начал свой путь в «Реале» в первый год после ухода Роналду, и он был чуть ли единственным светлым пятном в том суровом сезоне, когда клуб поменял трех тренеров, прежде чем в команду вернулся Зинедин Зидан.

В тот год 18-летний бразилец в Ла Лиге Винисиус в среднем наносил по 4,5 удара за 90 минут — чуть ли не чаще всех в Ла Лиге. Но в основном это были ужасные попытки.

В следующем сезоне количество попыток снизилось до 2,57, но качество ударов повысилось вплоть до среднего уровня в Ла Лиге. А в прошлом году Винисиус бил еще реже (в среднем 1,92 удара за 90 минут), но теперь это были классные удары (0,16 xG).

— Сезон 2018-19: 0,31 xG в среднем 90 минут.

— 2019-20: 0,28.

— 2020-21: 0,30.

«Играть с Кроосом, Модричем, Каземиро и Каримом, футболистами, которые выиграли все и хотят продолжать побеждать. Они передают мне свой опыт, и это помогает мне сохранять спокойствие и делать то, что я делаю сейчас, более спокойно, чтобы помочь команде и побеждать в этом сезоне», — отметил бразилец.

В этом году он фактически смог добавить дополнительный удар к тому, что он делал в прошлом году. Он наносит в среднем 2,95 удара за 90 минут при xG 0,15.

Как и в прошлом году ему удаются отличные удары, но при этом можно заметить, что процент точных ударов из-за пределов штрафной стал выше (17%). Это привело к значительному увеличению xG до 0,43.

Воскресное дерби с «Атлетико» станет лакмусовой бумажкой. У Винисиуса нет голов и одна результативная передача в шести играх против «Атлетико».

Есть и плохие новости, но хороших больше

Самая большая разница между прошлогодним и нынешним Винисиусом заключается в том, что теперь мяч после его ударов гораздо чаще оказывается в воротах.

За предыдущие три сезона его общий xG составил 13,7, которые превратились в восемь забитых мячей. В этом году он превратил свои 6,0 xG в 10 голов.

Роберт Левандовски лидирует среди всех игроков в первой пятерке европейских топ-чемпионатов с показателем xG 0,91 за 90 минут, в то время как Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе занимают третье (0,76) и седьмое место (0,64) соответственно. Бразилец в этом рейтинге находится на 59-м месте, сразу после Рахима Стерлинга и Джейми Варди.

«Быть на уровне Холанда или Мбаппе непросто, это отличные игроки, они всегда много забивают, делают передачи и играют в лучший футбол, и я тоже хочу быть на этом уровне. Мне все еще нужно много работать. Нужно сохранять спокойствие и терпение, чтобы все делать правильно», — добавил бразилец.

Но даже без такого количества забитых мячей Винисиус все равно не так далек от этих игроков, как может показаться.

Винисиус — лучший в Европе по продвижению мяча к штрафной соперника . Позади даже Мохамед Салах и Мбаппе. А еще он второй по сумме касаний в штрафной.

Винисиус участвует в двух наиболее важных фазах атакующей игры «Мадрида»: перевод мяча в атакующую треть и доставка мяча в штрафную соперника.

И кроме того, он хорош даже в игре без мяча. На фоне бесконечных разговоров о том, могут ли Месси, Неймар и Роналду участвовать в отборе, Винисиус успевает помогать команде и на своей, и на чужой половине поля.

В этом сезоне Винисиус 285 раз участвовал в отборе мяча. Чаще это делал только 31 футболист. Из этих 31-го только четверо тоже играют в нападении — это Фелипе Андерсон из «Лацио», Рафаэль Борре из «Айнтрахта Франкфурта», Энес Унал из «Хетафе» и Пабло Форналс из «Вест Хэма», но ни один из них не приблизился к тому, чтобы соответствовать показателям Вини в атаке.

На групповом этапе Лиги чемпионов Винисиус оказывал больше давления, чем Месси, Мбаппе и Роналду вместе взятые.

За исключением лидеров Бундеслиги и нападающих «Ливерпуля», в мире не так много нападающих, которые могли бы похвастаться столь эффективной игрой на обеих половинах поля.

Вдобавок ко всему, Винисиус чаще продвигает мяч вперед, выполняет больше передач, создает больше шансов для партнеров по команде и делает больше передач в штрафную, чем когда-либо прежде. Он стал лучше практически во всех измеримых аспектах игры, и он добился этого прогресса, не теряя при этом зрелищности, которая заставляла следить за его игрой в прошлом сезоне.

Винисиусу исполнится 22 года только следующим летом, но он просто поразительно хорош. А вот следить за его одноклубниками уже не так весело. Уже нет ни разочарования, ни истерик — все это осталось в прошлом. Теперь почти любой момент, в котором участвует Винисиус, вызывает восхищение.