Первый титул. «Нью-Йорк Сити» понадобилось семь лет, чтобы выиграть MLS

«Нью-Йорк Сити» драматично обыграл «Портленд Тимберс» со счетом 4:2 в серии послематчевых пенальти и впервые в истории стал чемпионом MLS.

Александр Калленс забил победный пенальти на «Провиденс Парк» в Портленде, и первый финал для «Нью-Йорка» за их семилетнюю историю закончился победой.

Валентин Кастелланос на 41-й минуте вывел «Сити» вперед ударом головой. Однако Фелипе Мора сравнял счет на пятой минуте компенсированного времени и перевел игру в овертайм. В дополнительное время ни одна из команд не смогла забить победный гол, а в серии пенальти Шоп Джонсон совершил два великолепных сэйва после ударов Моры и Диего Валери, а Калленс своим ударом оформил для «Нью-Йорка» исторический титул.

Игроки «Нью-Йорк Сити» globallookpress.com

«Нью-Йорк Сити» стал 20-й франшизой в MLS в 2013 году — после того, как английский «Манчестер Сити» договорился о партнерстве с гигантами бейсбола «Нью-Йорк Янкиз».

Свой дебютный сезон в MSL «Нью-Йорк» провел в 2015 году. С тех пор в состав команды входили известные европейские игроки — экс-форвард сборной Испании Давид Вилья, легенда сборной Италии Андреа Пирло и экс-полузащитник английской сборной Фрэнк Лэмпард.

Финалисты MLS прошли через 34 матча регулярного сезона, а также три раунда плей-офф, чтобы добраться до финала. Ранее в финале Восточной конференции «Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию Юнион» со счетом 2:1, а на Западе «Портленд» одолел «Реал Солт-Лейк» — 2:0.

В первые минуты финала, который активней начали гости, голкипер «Портленда» Стив Кларк не позволил отличиться атакующему полузащитнику Макси Моралесу.

Позже аргентинец навесил со штрафного на обладателя «Золотой бутсы MLS» Кастелланоса — его удар головой в нижний угол вывел команду Ронни Дейлы вперед.

Однако празднование пришлось прервать, когда в Хесуса Медину из «Нью-Йорка» попал файер из толпы. Медина смог продолжить матч, а «Портленд» вскоре объявил, что виновный болельщик был вычислен и выведен со стадиона.

Аргентинский плеймейкер «Портленда» Себастьян Бланко, сыгравший в своем третьем крупном финале за клуб, доставлял «Нью-Йорку» проблемы, но его удар в конце первого тайма оказался неточным. До перерыва хозяева так и не смогли нанести удар в створ.

Принимая финал впервые, трехкратный финалист «Портленд» испытывал трудности с тем, чтобы создать голевые моменты, пока Мора не сыграл на добивании и не привел в восторг болельщиков.

В овертайме голкипер «Нью-Йорка» Джонсон спас свою команду после удара Кристиана Паредеса, а в серии пенальти его спасения оказались решающими.

Видеообзор финала