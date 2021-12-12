ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Первый титул. «Нью-Йорк Сити» понадобилось семь лет, чтобы выиграть MLS

    В финальном матче клуб из «Нью-Йорка» выиграл у «Портленд Тимберс»

    Футбол MLS
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорОт разочарования до главной звезды. Как Винисиус стал важным игроком «Реала» «Челси» вырвал победу в конце матча«Челси» разучился защищаться, но еще умеет бороться Игроки «Нью-Йорк Сити»Первый титул. «Нью-Йорк Сити» понадобилось семь лет, чтобы выиграть MLS
  • 13:32
    • Арбитра матча ЦСКА — «Арсенал» могут отстранить от игр РПЛ
  • 13:18
    • СМИ: Дзюба пропустит игру с «Динамо» из-за травмы. Он уже на Мальдивах
  • 13:07
    • Дзюба и Азмун не попали в заявку «Зенита» на матч с «Динамо»
  • 12:46
    • Кокорин может сыграть за «Фиорентину» в ближайшем матче
  • 12:13
    • Мазепин пропустит Гран-при Абу-Даби из-за коронавируса
  • 08:49
    • Оливейра задушил Порье и защитил пояс UFC
  • 08:43
    • Нуньес проиграла Джулианне Пенья на турнире UFC 269
    Все новости спорта
    Игроки «Нью-Йорк Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Нью-Йорк Сити»
    В MLS состоялся финальный матч, в котором «Нью-Йорк Сити» по пенальти выиграл у «Портленд Тимберс». BBC рассказывает о финале.
    «Нью-Йорк Сити» драматично обыграл «Портленд Тимберс» со счетом 4:2 в серии послематчевых пенальти и впервые в истории стал чемпионом MLS.

    Александр Калленс забил победный пенальти на «Провиденс Парк» в Портленде, и первый финал для «Нью-Йорка» за их семилетнюю историю закончился победой.

    Валентин Кастелланос на 41-й минуте вывел «Сити» вперед ударом головой. Однако Фелипе Мора сравнял счет на пятой минуте компенсированного времени и перевел игру в овертайм. В дополнительное время ни одна из команд не смогла забить победный гол, а в серии пенальти Шоп Джонсон совершил два великолепных сэйва после ударов Моры и Диего Валери, а Калленс своим ударом оформил для «Нью-Йорка» исторический титул.

    Игроки «Нью-Йорк Сити»
    globallookpress.com

    «Нью-Йорк Сити» стал 20-й франшизой в MLS в 2013 году — после того, как английский «Манчестер Сити» договорился о партнерстве с гигантами бейсбола «Нью-Йорк Янкиз».

    Свой дебютный сезон в MSL «Нью-Йорк» провел в 2015 году. С тех пор в состав команды входили известные европейские игроки — экс-форвард сборной Испании Давид Вилья, легенда сборной Италии Андреа Пирло и экс-полузащитник английской сборной Фрэнк Лэмпард.

    Финалисты MLS прошли через 34 матча регулярного сезона, а также три раунда плей-офф, чтобы добраться до финала. Ранее в финале Восточной конференции «Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию Юнион» со счетом 2:1, а на Западе «Портленд» одолел «Реал Солт-Лейк» — 2:0.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В первые минуты финала, который активней начали гости, голкипер «Портленда» Стив Кларк не позволил отличиться атакующему полузащитнику Макси Моралесу.

    Позже аргентинец навесил со штрафного на обладателя «Золотой бутсы MLS» Кастелланоса — его удар головой в нижний угол вывел команду Ронни Дейлы вперед.

    Однако празднование пришлось прервать, когда в Хесуса Медину из «Нью-Йорка» попал файер из толпы. Медина смог продолжить матч, а «Портленд» вскоре объявил, что виновный болельщик был вычислен и выведен со стадиона.

  • Трансферный дайджест. 30 ноября — 6 декабря
  • Почему «Манчестер Сити» больше не нужен Кейн, куда уйдет Миранчук, кому «Ньюкасл» предлагает космический контракт, кто заменит Холанда в «Боруссии» и другие трансферные новости последних дней
  • 06/12/2021

    • Аргентинский плеймейкер «Портленда» Себастьян Бланко, сыгравший в своем третьем крупном финале за клуб, доставлял «Нью-Йорку» проблемы, но его удар в конце первого тайма оказался неточным. До перерыва хозяева так и не смогли нанести удар в створ.

    Принимая финал впервые, трехкратный финалист «Портленд» испытывал трудности с тем, чтобы создать голевые моменты, пока Мора не сыграл на добивании и не привел в восторг болельщиков.

    В овертайме голкипер «Нью-Йорка» Джонсон спас свою команду после удара Кристиана Паредеса, а в серии пенальти его спасения оказались решающими.

    Видеообзор финала

    Футбол. США. MLS. Плей-офф
    Портленд Тимберс — Нью-Йорк Сити 1:1
    Голы: 0:1 Валентин Кастеллано (41'), 1:1 Фелипе Мора (90 + 4') Портленд Тимберс: Стив Кларк, Jose Van Rankin (Диего Валери, 89'), Ларрис Мабьяла, Дарио Жупарич, Клаудио Браво, Диего Чара, George Fochive (Кристиан Передес, 62'), Имми Чара, Себастьян Бланко (Santiago Moreno, 62'), Dairon Asprilla (Ярослав Незгода, 84'), Фелипе Мора Нью-Йорк Сити: Валентин Кастеллано, Santiago Rodriguez (Ismael Tajouri-Shradi, 80'), Максимильяно Моралес, Хесус Медина (Talles Magno, 95'), Альфредо Моралес, Джеймс Сэндс, Гюдмюндюр Тоураринссон (Malte Amundsen, 90'), Александр Калленс, Максим Шано, Tayvon Gray, Шон Джонсон Предупреждения: Jose Van Rankin (59'), Santiago Rodriguez (80'), Шон Джонсон (88'), Диего Чара (90'), Хесус Медина (90 + 1')
    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.41
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Осасуна — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Динамо К — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Чикаго — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Газиантеп — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры