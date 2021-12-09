Исторический провал «Барселоны», совершенство «Ливерпуля» и шок «Шерифа»

Групповой раунд в Лиге чемпионов подошел к завершению. Называем наиболее отметившихся действующих лиц в качестве итогов.

Событие

«Барселона» не смогла выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив две путевки в своей группе «Баварии» и «Бенфике». И если к поражениям от мюнхенцев каталонцы уже давно приучили, то неудача в противостоянии лиссабонцам, при всем к ним уважении, дает четкий диагноз нынешнему положению «блауграна».

Об этом же говорит и тот факт, что впервые за 21 год команда не сумела пробиться в плей-офф главного еврокубка — как раз в те времена, когда «Барселона» переживала нечто подобное в своей истории, что с ней происходит сейчас. Можно только представить себе, как выступали бы каталонцы в предыдущие сезоны, если бы Лионель Месси ушел раньше.

Команда-герой

«Ливерпуль» — первым в истории английских клубов — стал одним из трех участников групповой стадии нынешней Лиги чемпионов, кто выиграл все матчи. Но, в отличие от «Аякса» и «Баварии», которые также закончили раунд без очковых потерь, мерсисайдцы сделали это в «группе смерти».

При этом подопечные Юргена Клоппа победили «Атлетико», «Порту» и «Милан», пропустив от них всего шесть голов. Преимущество «Красных» над столь сильными конкурентами, каждый из которых до последнего тура претендовал на плей-офф, лишь подчеркнуло то, что в двух заключительных матчах они играли неосновным составом.

Команда-неудачник

По итогам жеребьевки группового этапа казалось, что «Боруссии» Дортмунд повезло с соперниками, и ей не составит большого труда выйти в 1/8 финала из группы с «Аяксом», лиссабонским «Спортингом» и «Бешикташем».

На деле же у «Шмелей» возникли проблемы не только с нидерландским чемпионом, которого изначально называли их главным конкурентом, но и с португальским. В итоге выездное поражение от «Львов» лишило команду Марко Розе шансов на плей-офф еще за тур до завершения раунда.

Игрок-герой

Больше Криштиану Роналду с шестью голами забили и Себастьян Алле, и Роберт Левандовски, и Мохамед Салах, но все они пользуются плодами грамотно выстроенной игры своих команд, что как облегчает их задачу, так и позволяет рассчитывать на успех даже без голевых подвигов самих бомбардиров.

Без португальца же «Манчестер Юнайтед» вряд ли бы вышел в плей-офф, не говоря уже о победе в группе. Суперфорвард забивал в каждом из пяти матчей, в котором он был задействован, и в четырех случаях это были голы в концовках матчей (дважды — в компенсированное время), которые принесли «Дьяволам» три победы и одну ничью. Более влиятельного игрока на этой стадии трудно найти.

Игрок-неудачник

«Милан» вылетел из Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе, а это значит, что Златан Ибрагимович снова не выиграет главный клубный трофей Европы. 40-летний швед 16 раз выступал в турнире, где до «россонери» он также защищал цвета «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Милана», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

Несмотря на продолжительную карьеру, что-то подсказывает, что на достижение этой непокоренной вершины у форварда есть еще максимум один сезон, тогда как текущий лидер Серии А пока не выглядит тем клубом, который способен выиграть Лигу чемпионов в следующей кампании. Скорее всего, среди 31 трофея в послужном списке нападающего там не найдется «лопоухого» кубка.

Тренер

2021 год стал невероятным успешным для молодого наставника лиссабонского «Спортинга» Рубена Аморима. Возглавив команду в январе, он привел ее к первому за 19 лет чемпионскому титулу, покончив с доминированием «Порту» и «Бенфики».

И если это достижение кому-то показалось случайным, уже в нынешней Лиге чемпионов тренер доказал, что это вовсе не так. «Львам» удалось выйти в плей-офф главного еврокубка впервые за 13 лет, выбив из турнира дортмундскую «Боруссию». Вполне возможно, уже летом их 36-летний рулевой пойдет на повышение.

Сенсация

Впервые пробившись в групповой раунд Лиги чемпионов, пройдя в квалификации «Црвену Звезду» и загребское «динамо», «Шериф» не спасовал и здесь, повергнув в шок всю футбольную общественность.

Уже в первом туре подопечные Юрия Вернидуба неожиданно победили «Шахтер», заставив тех крепко задуматься о дальнейших перспективах выступлений в Лиге чемпионов. Судя по всему, на этот успех молдавского чемпиона совсем не обратил внимания «Реал», который еще более неожиданно уступил дома сенсационному новичку.

«Шерифу» не удалось пробиться в 1/8 финала, однако команда все равно продолжит выступления в этом сказочном для нее сезоне, выйдя в плей-офф Лиги Европы.