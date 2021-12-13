Не думай о севильцах свысока. «Зенит» сыграет с одним из лидеров Ла лиги

По итогам жеребьевки, состоявшейся 13 декабря в Ньоне, соперником «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы стал «Бетис». Двухматчевое противостояние состоится во второй половине февраля: предварительно 17-го и 24-го числа, его победитель выйдет в 1/8 финала турнира, где сыграет с одним из победителей групп Лиги Европы. Что нужно знать о будущем противнике питерцев?

Сенсация Ла лиги

Еще пару лет назад «Бетис» считался, да и был, одним из откровенных середняков чемпионата Испании, но все начало стремительно меняться в сезоне 2020/21.

В Лигу Европы севильцы попали благодаря шестому месту в прошлом сезоне, которое они завоевали показывая не слишком стабильный, но веселый футбол, на что намекает разница мячей 50-50.

В сезоне 2021/22 команда еще больше прибавила и, подходя к экватору сезона, идет в тройке лидеров Примеры, обогнав при этом действующего чемпиона «Атлетико» и кризисную «Барселону».

Каталонцев, кстати, «Бетис» в начале декабря обыграл на выезде со счетом 1:0, нанеся «Барсе» первое поражение после назначения Хави.

В 17 матчах Ла лиги «Бетис» одержал 10 побед, проиграв четыре матча и набрав 33 очка. А на своем поле «вердибланкос» не проигрывали в Примере с 19 сентября.

В групповом этапе Лиге Европы испанский клуб пропустил вперёд «Байер», которому проиграл на выезде 0:4, но опередил «Селтик» и «Ференцварош».

На своём поле «Бетис» не потерпел ни одного поражения в турнире, а второе место в группе зарезервировал досрочно, так что позволил себе роскошь в последнем туре сыграть в Глазго полурезервным составом, проиграв 2:3.

Тренер и состав

Своим преображением «Бетис» обязан смене главного тренера. Летом 2020 года севильский клуб назначил на пост главного тренера Мануэля Пеллегрини, 68-летнего специалиста со внушительным послужным списком.

За 33 года тренерской карьеры у чилийца за спиной работа в таких клубах, как «Вильярреал», «Реал», «Малага» (тогда ещё богатая), «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».

С «Вильярреалом» он брал серебро Ла лиги в 2006/2007 и чуть не пробился в финал Лиги чемпионов, с «Ман Сити» выигрывал чемпионство в Англии в 2014 и выходил в полуфинал ЛЧ в 2016.

На групповом этапе «Бетис» входил в десятку самых дорогих клубов Лиги Европы, да и «Зенит» севильцы превосходят в абсолютном расчете (220 миллионов евро против 174 миллионов).

Правда средняя цена игроков двух команд примерно одинакова: 7,9 миллиона евро — у испанского клуба просто глубже состав

В команде полно знакомых имён: Марк Бартра, Эктор Бельерин, Андрес Гуардадо, Серхио Каналес, Вильям Карвалью, Кристиан Тельо.

Можно отметить в составе севильцев чемпиона мира в составе сборной Франции Набиля Фекира, пару лет назад отказавшего переходить в «Зенит», и местную легенду — 40-летнего Хоакина, который борется с Ибрагимовичем за звание самого возрастного футболиста, выступающего в элитном чемпионате.

Воспитанник и капитан андалусийцев почти не играет в чемпионате (101 минута), зато активно был задействован в Лиге Европы (397 минут).

Но главная звезда «Бетиса» — 28-летний форвард Хуанми Хименес, который проводит лучший сезон в своей карьере.

В 15 матчах Примеры испанец настрелял уже десять мячей и оформил два ассиста, при этом ни разу не отличившись с пенальти. В рейтинге бомбардиров турнира он уступает лишь Кариму Бензема (13).

Все футбольные трансферы

В Лиге Европы Хименес добавил еще два гола — в том числе победный в ворота «Селтика», благодаря которому «Бетис» вышел в плей-офф.

Хуанми действует на левом краю атаки, любит смещаться в центр под ударную правую ногу, очень эффективен в завершении — в среднем за матч забивает 0,66 гола при 1,6 ударе.

Еще один лидер севильского клуба — 30-летний бразилец Виллиан Жозе, который присоединился к команде летом на правах аренды.

На счету техничного нападающего уже 9 очков по системе «гол+пас» в чемпионате Испании, а в матче с «Реал Сосьедадом», которому принадлежат права на игрока, он оформил ассистентский хет-трик.

Футбол «Бетиса»

У «Бетиса» твердая схема игры — 4-2-3-1. При Кике Сетьене клуб очень много владел мячом, что не сказывалось на эффективности и результате — до прихода Пеллегрини севильцы закончили чемпионат на 15-м месте.

Чилиец же предпочитает зрелищный атакующий футбол и это хорошо отражает взлет и статистика «Бетиса» в последние два сезона.

Теперь севильцы седьмые по владению (51,8%), зато по количеству забитых мячей в этом сезоне (30), уступают лишь «Реалу». По среднему числу количества ударов за игру они также вторые: 14,1 против 15,7 у «Реала».

Да и оборона улучшилась по сравнению с прошлым сезоном: 18 пропущенных мячей в 17 матчах это многовато, но не хуже чем у «Атлетико» и лучше, чем у «Барсы».

«Бетис» постоянно нацелен на чужие ворота и не стесняется играть от себя даже с самыми крепкими соперниками.

Все прогнозы на футбол

Проблемы севильцев в обороне, а также их характер и атакующий задор ярко демонстрирует матч первого тура Лиги Европы с «Селтиком» (4:3), по ходу которого «Бетис» сумел отыграться с 0:2 до 4:2 менее чем за полчаса.

История противостояний

В сезоне-2013/2014 «Бетис» уже попадал на российский клуб — казанский «Рубин» получил испанскую команду в соперники в 1/16 финала.

В гостях Казань сыграла вничью, но на на своем поле проиграла 0:2 и вылетела из турнира. Испанский же клуб остановился уже в следующей стадии на соседях — «Севилье».

«Бетис» еще не проходил дальше 1/8 финала Лиги Европы, а в Лиге чемпионов команда играла только на групповом этапе.

«Зенит» с командами Пеллегрини пересекался дважды: в 2008-м сине-бело-голубые только благодаря выездному голу Погребняка прошли «Вильярреал» в 1/16 финала Кубка УЕФА (а затем выиграли его), а в 2012-м на групповой стадии Лиги чемпионов не смогли обыграть «Малагу» (0:3 гостях и 2:2 дома).

Теперь правило гостевого гола отменено, а первый матч, как и тогда, пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге, ответный — в Испании (24 февраля).

А что «Спартак»?

Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где их уже ждут команды, занявшие первые места в группах Лиги Европы, в том числе и московский «Спартак». Жеребьевка этой стадии пройдет 25 февраля.

Победители групп Лиги Европы сыграют с победителями стыковых матчей. Клубы из одной ассоциации разводятся по разным парам, так что «Зенит» и «Спартак» не встретятся на этой стадии.

Красно-белые получат соперника из других пар:

«Севилья» — «Динамо» Загреб

«Аталанта» — «Олимпиакос»

«Лейпциг» — «Реал Сосьедад»

«Барселона» — «Наполи»

«Боруссия» Дортмунд — «Рейнджерс»

«Шериф» — «Брага»

«Порту» — «Лацио»

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 10 марта. Ответные матчи: 17 марта