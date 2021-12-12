Потеря победы не испортила настроения. «Зенит» ушел на перерыв лидером, но с «Динамо» за спиной

«Зенит» не сумел удержать победный счет и пропустил ближе к концу встречи. А забей Клаудиньо пенальти в начале первого тайма, результат мог бы быть другим.

Ход матча

2' Арсен Захарян нанес первый удар по воротам в игре. Игрок получил передачу на краю штрафной, но вот попасть в створ «сине-бело-голубых» не удалось. Мяч прошел над перекладиной.

8' Андрей Мостовой падает в штрафной «Динамо» и Сергей Карасев бежит смотреть VAR. Назначается пенальти.

10' Быть 11-метровый взялся Клаудиньо, однако удар бразильца был неточным. Мяч прошел рядом со штангой.

18' Клаудиньо получил передачу после розыгрыша штрафного и пробил со средней дистанции. Полет мяча прервал защитник.

25' Половина тайма позади. С последнего удара Клаудиньо особо опасных моментов не было, лишь попытки обострить игру забросами.

30' С 25-1 по 30 минуту матча «Зенит» был более активен и чаще был в атакующей позиции.

34' Гости развили атаку правым флангом, где Мостовой подождал Караваева и подключил его к атаке в штрафной площади хозяев. Правый защитник «Зенита» прострелил на ближнюю штангу, где уже был Клаудиньо, которому удалось опередить защиту москвичей и отправить мяч в сетку.

40' «Динамо» активизировалось и начало поддавливать «Зенит», но до логического завершения дело не дошло.

45' В концовке тайма Вендел получил шанс с передачи Мостового, но его вовремя накрыли защитник. Также был травмирован Малком, которого заменили в начале второй половины. Также с поля ушел Вендел.

47' Захарян оказался с мячом на линии штрафной, но не смог попасть по воротам с выгодной позиции. «Динамо» стало больше грузить «Зенит» навесами.

53' Вячеслав Грулев заставил вступить в игру Михаила Кержакова ударом в девятку. Вратарь сделал сэйв.

58' Андрей Мостовой получил мяч в штрафной «Динамо» и нанес точный удар в нижний угол. Вратарь москвичей был готов к этому.

67' Никола Моро нанес неплохой удар по воротам. Он целился в левый угол, но мяч прошел рядом со штангой.

72' Гильермо Варела прошел по правому флангу и сделал навес на дальнюю штангу. Дмитрий Скопинцев вовремя оказался в нужном месте и в касание отправил мяч в сетку. 1:1.

80' Дмитрий Грулев не сумел как следует пробить после подбора.

86' Сильвестр Игбун упустил отличный шанс. Он оказался один перед воротами, но не смог переиграть вратаря.

88' Иван Ордец выиграл борьбу в штрафной после навеса и пробил, но выше ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Зенит 1:1 Голы: 0:1 Клаудиньо (34'), 1:1 Дмитрий Скопинцев (72') Динамо: Антон Шунин, Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец, Дмитрий Скопинцев (Сергей Паршивлюк, 90'), Никола Моро, Денис Макаров, Даниил Фомин, Konstantin Tyukavin (Сильвестр Игбун, 84'), Вячеслав Грулёв, Arsen Zakharyan Зенит: Андрей Мостовой (Данил Круговой, 87'), Малком (Александр Ерохин, 46'), Далер Кузяев (Алексей Сутормин, 87'), Клаудиньо (Daniil Kuznetsov, 90'), Вендел (Магомед Оздоев, 46'), Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Михаил Кержаков Предупреждения: Дуглас Сантос (45 + 3'), Никола Моро (69')

90+5' Сергей Карасев зафиксировал ничью со счетом 1:1.

Лучшим игроком поединка стал Дмитрий Скопинцев, который своим точным ударом спас «Динамо» от поражения.

Турнирная таблица

«Динамо» набрало 36 очков и уходит на перерыв второй командой РПЛ. 26 февраля команда Сандро Шварца сыграет на выезде с «Химками».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» стал лучшей командой первой половины сезона, набрав 38 очков. Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут 26 февраля с «Рубином».

Прямая речь

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак

— Непростой матч, учитывая наши потери и погодные условия. Первый тайм хороший получился. После перерыва вынужденные замены повлияли на матч. Не смогли удержать победный счет.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц

— Хотелось бы поблагодарить болельщиков за атмосферу, которую они создали. В первом тайме мы хорошо оборонялись, но часто теряли мяч. У «Зенита» было больше владения. Немного не вошли в ритм. После перерыва стали играть агрессивно. И смогли забить. Ничья — закономерный итог.

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо

— Огорчены ничьей, потому что ехали в Москву за победой.