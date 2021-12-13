Короли Мадрида. Бензема и Асенсио принесли Анчелотти первую победу в столичном дерби

Ход матча
4’ Матеус обработал мяч грудью, ушёл от опеки защитника хозяев и пробил с линии штрафной — намного выше ворот «Реала».
16’ 1:0 Карим Бензема. Винисиус на скорости от правого края штрафной вырезал подачу к 11-метровой отметке, откуда Бензема шикарным ударом с лёта направил мяч в угол ворот «Атлетико».
✨ ¡Poesía en movimiento! ✨@Benzema | #RealMadridAtleti pic.twitter.com/jJLroVKOFE— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 12, 2021
35’ Гризманн ударом со штрафного крутил мяч в дальнюю девятку ворот «Реала» — Куртуа в прыжке отвёл угрозу в сторону.
38’ Каземиро сделал пас низом в штрафную «Атлетико», Винисиус догнал мяч, но наносил удар уже с острого угла — Облак на месте.
🅰️➕🅰️— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 12, 2021
🤩 @vinijr #RealMadridAtleti pic.twitter.com/yfrEm3PUDI
50’ Лемар прострелил в штрафную площадку «Реала» на Корреа, который аккуратно выкатил мяч под удар Фелишу, но с выстрелом португальца с 16 метров сумел справиться Куртуа.
57’ 2:0 Марко Асенсио. Йович разогнал атаку «сливочных», далее отдал мяч Винисиусу, который уже нашёл в штрафной Асенсио — и Марко низом пробил в противоход Облаку.
📸 @marcoasensio10 🤩#RealMadridAtleti pic.twitter.com/yAEUCHS7Se— LaLiga English (@LaLigaEN) December 12, 2021
63’ Луис Суарес чуть не вывел Жоау Феликса один на один с вратарём «Реала». Не успел португалец за мячом.
77’ Штрафной удар на правом фланге заработали гости. Со стандарта прямым коварным ударом воротам хозяев угрожал Лемар — Куртуа не без проблем парировал мяч в поле.
Courtois defies the laws of gravity ⚛️#RealMadridAtleti pic.twitter.com/VP8mlI8X2r— LaLiga English (@LaLigaEN) December 12, 2021
80’ Снова Лемар пробивал со стандарта, закручивая мяч в ближний угол ворот «Реала», но Куртуа в броске потащил мяч на угловой.
90+2’ Жоау Феликс с лёта пробил от угла вратарской — прямо в голову голкипера «Реала» угодил мяч.
𝖬̶𝖺̶𝗌̶𝗍̶𝖾̶𝗋̶𝖼̶𝗅̶𝖺̶𝗌̶𝗌̶ Modriclass. 🎩#RealMadridAtleti pic.twitter.com/x7uov4V5Xg— LaLiga English (@LaLigaEN) December 12, 2021
Турнирная таблица
«Реал» лидирует в Ла Лиге, набрав 42 очка после 17 матчей. Идущая второй «Севилья» после 16 матчей имеет в своем активе 34 балла.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Бетис» отстает от «Мадрида» на 9 баллов, «Атлетико» — на 13, а «Барселона» — на 18. «Атлетико» и «Барса» при этом также провели на один матч меньше «Реала».
🔝👑🤍 ¡Un @realmadrid 'LIDERBI'! #LaLigaSantander pic.twitter.com/58brndexF0— LaLiga (@LaLiga) December 12, 2021
Следующие матчи
Мадридский «Реал» в рамках 18-го тура Ла лиги примет 19 декабря на своем поле «Кадис». «Атлетико» днем ранее отправится в гости к «Севилье».
👑⚽🔝 𝐊𝐚𝐫𝐢𝐦 𝐗𝐈𝐈𝐈 @Benzema. #LaLigaSantander #RealMadridAtleti pic.twitter.com/m1x0EXLSJS— LaLiga (@LaLiga) December 12, 2021
Прямая речь
Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»
— Мы сильно прибавили в игре в защите. Блок из игроков, действующих под нашими форвардами, предоставляет им свободное пространство для атак. Я не верю в «эффект Анчелотти». У меня есть команда, которая меня не бросает, и я знаю, на что она способна на поле.
Команда здорово вела игру, отрабатывала в защите. Это команда, а не просто сильные футболисты. Разница в этом. Нас считают фаворитами в Ла Лиге? Вы оказываете на меня давление. На сегодня мы фавориты, да, мы были лучше других. Но мы концентрируемся на ближайших матчах, потому что если потеряешь голову, это может дорого обойтись.
✅ 𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱 𝗱𝗲𝗿𝗯𝘆 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗶𝗻 #LaLigaSantander.— LaLiga English (@LaLigaEN) December 12, 2021
🔝 @MrAncelotti 🔝#RealMadridAtleti pic.twitter.com/EJg7Ll0xtb
Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»
— Напористость в футболе — один из самых важных компонентов, и «Реал» сейчас безупречен в этом. Когда они забивают тебе, игра меняется. У нас были кое-какие моменты в начале второго тайма, но затем они забили прекрасный второй гол. Мы подошли к этой игре после сильнейшей психологической нагрузки в Португалии.
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«Реал» владел мячом, но не имел особо моментов, однако после гола игра поменялась. Чемпионат длинный, сегодня между нами и лидером была серьезная разница, и пока мы должны смотреть на тех, кто рядом с нами в таблице, и идти от матча к матчу. Сейчас «Реал» выглядит очень мощно, мне нравится такой футбол. Пока он идут в чемпионате очень здорово.