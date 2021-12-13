Короли Мадрида. Бензема и Асенсио принесли Анчелотти первую победу в столичном дерби

В мадридском дерби «Реал» оказался сильнее «Атлетико» — 2:0. В первом тайме отличился Карим Бензема, а после перерыва Марко Асенсио удвоил преимущество. Ассистентский дубль на счету Винисиуса. Карло Анчелотти впервые победил «Атлетико» в Ла Лиге — на это ему потребовалось 5 встреч с «матрасниками».

Ход матча

4’ Матеус обработал мяч грудью, ушёл от опеки защитника хозяев и пробил с линии штрафной — намного выше ворот «Реала».

16’ 1:0 Карим Бензема. Винисиус на скорости от правого края штрафной вырезал подачу к 11-метровой отметке, откуда Бензема шикарным ударом с лёта направил мяч в угол ворот «Атлетико».

35’ Гризманн ударом со штрафного крутил мяч в дальнюю девятку ворот «Реала» — Куртуа в прыжке отвёл угрозу в сторону.

38’ Каземиро сделал пас низом в штрафную «Атлетико», Винисиус догнал мяч, но наносил удар уже с острого угла — Облак на месте.

50’ Лемар прострелил в штрафную площадку «Реала» на Корреа, который аккуратно выкатил мяч под удар Фелишу, но с выстрелом португальца с 16 метров сумел справиться Куртуа.

57’ 2:0 Марко Асенсио. Йович разогнал атаку «сливочных», далее отдал мяч Винисиусу, который уже нашёл в штрафной Асенсио — и Марко низом пробил в противоход Облаку.

63’ Луис Суарес чуть не вывел Жоау Феликса один на один с вратарём «Реала». Не успел португалец за мячом.

77’ Штрафной удар на правом фланге заработали гости. Со стандарта прямым коварным ударом воротам хозяев угрожал Лемар — Куртуа не без проблем парировал мяч в поле.

Courtois defies the laws of gravity ⚛️#RealMadridAtleti pic.twitter.com/VP8mlI8X2r — LaLiga English (@LaLigaEN) December 12, 2021

80’ Снова Лемар пробивал со стандарта, закручивая мяч в ближний угол ворот «Реала», но Куртуа в броске потащил мяч на угловой.

90+2’ Жоау Феликс с лёта пробил от угла вратарской — прямо в голову голкипера «Реала» угодил мяч.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Атлетико 2:0 Голы: 1:0 Карим Бензема (16'), 2:0 Марко Асенсио (57') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Начо Фернандес, 81'), Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Лука Модрич, Каземиро, Тони Кроос, Марко Асенсио (Федерико Вальверде, 85'), Карим Бензема (Лука Йович, 46'), Винисиус Жуниор (Родриго, 87') Атлетико: Антуан Гризманн (Жоау Фелиш, 46'), Матеус Кунья (Ренан Лоди, 60'), Янник Карраско (Тома Лемар, 46'), Родриго Де Пауль (Эктор Эррера, 69'), Коке, Анхель Корреа (Луис Суарес, 60'), Марио Эрмосо, Жоффрей Кондогбиа, Фелипе, Маркос Льоренте, Ян Облак Предупреждения: Фелипе (36'), Ферлан Менди (45 + 1'), Жоффрей Кондогбиа (75'), Давид Алаба (88')

Турнирная таблица

«Реал» лидирует в Ла Лиге, набрав 42 очка после 17 матчей. Идущая второй «Севилья» после 16 матчей имеет в своем активе 34 балла.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Бетис» отстает от «Мадрида» на 9 баллов, «Атлетико» — на 13, а «Барселона» — на 18. «Атлетико» и «Барса» при этом также провели на один матч меньше «Реала».

Следующие матчи

Мадридский «Реал» в рамках 18-го тура Ла лиги примет 19 декабря на своем поле «Кадис». «Атлетико» днем ранее отправится в гости к «Севилье».

Прямая речь

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»

— Мы сильно прибавили в игре в защите. Блок из игроков, действующих под нашими форвардами, предоставляет им свободное пространство для атак. Я не верю в «эффект Анчелотти». У меня есть команда, которая меня не бросает, и я знаю, на что она способна на поле.

Команда здорово вела игру, отрабатывала в защите. Это команда, а не просто сильные футболисты. Разница в этом. Нас считают фаворитами в Ла Лиге? Вы оказываете на меня давление. На сегодня мы фавориты, да, мы были лучше других. Но мы концентрируемся на ближайших матчах, потому что если потеряешь голову, это может дорого обойтись.

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»

— Напористость в футболе — один из самых важных компонентов, и «Реал» сейчас безупречен в этом. Когда они забивают тебе, игра меняется. У нас были кое-какие моменты в начале второго тайма, но затем они забили прекрасный второй гол. Мы подошли к этой игре после сильнейшей психологической нагрузки в Португалии.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

«Реал» владел мячом, но не имел особо моментов, однако после гола игра поменялась. Чемпионат длинный, сегодня между нами и лидером была серьезная разница, и пока мы должны смотреть на тех, кто рядом с нами в таблице, и идти от матча к матчу. Сейчас «Реал» выглядит очень мощно, мне нравится такой футбол. Пока он идут в чемпионате очень здорово.