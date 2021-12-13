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    Жеребьевка раунда плей-офф (1/16 финала) Лиги Европы 2021/22. Онлайн

    «Зенит» узнает соперника по раунду плей-офф (он же 1/16 финала) Лиги Европы. Начало онлайна — 15:00 мск.

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    Жеребьевка Лиги Европы
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    Жеребьевка Лиги Европы
    13 декабря в Ньоне пройдет жеребьевка обновленной Лиги Европы. Впервые полноценный плей-офф турнира начинается с разогрева — скрытой стадии 1/16. Вот что они там придумали.

    Кто играет

    Лига Европы с нынешнего сезона играется по новой формуле. Главное отличие — появление раунда плей-офф. Его можно было бы назвать 1/16 финала, но с тем отличием, что на этой стадии играют не все команды, вышедшие из групп.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В раунд плей-офф попали 16 команд: 8 — занявших вторые места в группах самой ЛЕ, 8 — третьи команды из Лиги чемпионов.

    Эти 16 команд определят, кто присоединится к победителям групп Лиги Европы в 1/8 финала.

    По этой же причине в 1/16 играет «Зенит» — он был третьем в ЛЧ, но не играет «Спартак» — он выиграл свою группу в ЛЕ, потому начнет плей-офф уже с 1/8.

    Все команды разделены на сеяных и несеяных. Сеяные ответные матч проведут в дома.

    Сеяные:

    • «Бетис» (Испания)
    • «Брага» (Португалия)
    • «Динамо» Загреб (Хорватия)
    • «Лацио» (Италия)
    • «Наполи» (Италия)
    • «Олимпиакос» (Греция)
    • «Реал Сосьедад» (Испания)
    • «Рейнджерс» (Шотландия)

    Несеяные﻿:

    • «Аталанта» (Италия)
    • «Барселона» (Испания)
    • «Боруссия» Дортмунд (Германия)
    • «Зенит» (Россия)
    • «Порту» (Португалия)
    • «РБ Лейпциг» (Германия)
    • «Севилья» (Испания)
    • «Шериф» (Молдавия)

    Правила жеребьевки

    Первыми будут доставать шарики с несеяными командами. Затем к ним в пары добавят сеяных.

  • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/22. Онлайн
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    • Одну пару не смогу составить команды из одного национального чемпионата.

    Правило выездного гола

    Впервые в плей-офф Лиги Европы не будет действовать правило выездного гола.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В случае равенства по счету после двух матчей — два тайма по 15, если и тогда победитель не выявлен — пенальти.

    Даты матчей

    Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные — 24 февраля 2022 года.

    Что дальше

    Жеребьевка 1/8 финала пройдет 25 февраля 2022 года. Финал — в конце мая 2022 года на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан», Севилья.

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