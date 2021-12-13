Жеребьевка раунда плей-офф (1/16 финала) Лиги Европы 2021/22. Онлайн

Кто играет
Лига Европы с нынешнего сезона играется
В раунд плей-офф попали 16 команд: 8 — занявших вторые места в группах самой ЛЕ, 8 — третьи команды из Лиги чемпионов.
Эти 16 команд определят, кто присоединится к победителям групп Лиги Европы в 1/8 финала.
По этой же причине в 1/16 играет «Зенит» — он был третьем в ЛЧ, но не играет «Спартак» — он выиграл свою группу в ЛЕ, потому начнет плей-офф уже с 1/8.
Все команды разделены на сеяных и несеяных. Сеяные ответные матч проведут в дома.
Сеяные:
- «Бетис» (Испания)
- «Брага» (Португалия)
- «Динамо» Загреб (Хорватия)
- «Лацио» (Италия)
- «Наполи» (Италия)
- «Олимпиакос» (Греция)
- «Реал Сосьедад» (Испания)
- «Рейнджерс» (Шотландия)
Несеяные:
- «Аталанта» (Италия)
- «Барселона» (Испания)
- «Боруссия» Дортмунд (Германия)
«Зенит» (Россия)
- «Порту» (Португалия)
- «РБ Лейпциг» (Германия)
- «Севилья» (Испания)
«Шериф» (Молдавия)
Правила жеребьевки
Первыми будут доставать шарики с несеяными командами. Затем к ним в пары добавят сеяных.
Одну пару не смогу составить команды из одного национального чемпионата.
Правило выездного гола
Впервые в плей-офф Лиги Европы не будет действовать правило выездного гола.
Календарь и таблица Лиги Европы
В случае равенства по счету после двух матчей — два тайма по 15, если и тогда победитель не выявлен — пенальти.
Даты матчей
Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные — 24 февраля 2022 года.
Что дальше
Жеребьевка 1/8 финала пройдет 25 февраля 2022 года. Финал — в конце мая 2022 года на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан», Севилья.