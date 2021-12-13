Жеребьевка раунда плей-офф (1/16 финала) Лиги Европы 2021/22. Онлайн

13 декабря в Ньоне пройдет жеребьевка обновленной Лиги Европы. Впервые полноценный плей-офф турнира начинается с разогрева — скрытой стадии 1/16. Вот что они там придумали.

Кто играет

Лига Европы с нынешнего сезона играется по новой формуле . Главное отличие — появление раунда плей-офф. Его можно было бы назвать 1/16 финала, но с тем отличием, что на этой стадии играют не все команды, вышедшие из групп.

Все прогнозы на Лигу Европы

В раунд плей-офф попали 16 команд: 8 — занявших вторые места в группах самой ЛЕ, 8 — третьи команды из Лиги чемпионов.

Эти 16 команд определят, кто присоединится к победителям групп Лиги Европы в 1/8 финала.

По этой же причине в 1/16 играет «Зенит» — он был третьем в ЛЧ, но не играет «Спартак» — он выиграл свою группу в ЛЕ, потому начнет плей-офф уже с 1/8.

Все команды разделены на сеяных и несеяных. Сеяные ответные матч проведут в дома.

Сеяные:



«Бетис» (Испания)

«Брага» (Португалия)

«Динамо» Загреб (Хорватия)

«Лацио» (Италия)

«Наполи» (Италия)

«Олимпиакос» (Греция)

«Реал Сосьедад» (Испания)

«Рейнджерс» (Шотландия)

Несеяные﻿:



«Аталанта» (Италия)

«Барселона» (Испания)

«Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Зенит» (Россия)

«Порту» (Португалия)

«РБ Лейпциг» (Германия)

«Севилья» (Испания)

«Шериф» (Молдавия)

Правила жеребьевки

Первыми будут доставать шарики с несеяными командами. Затем к ним в пары добавят сеяных.

Одну пару не смогу составить команды из одного национального чемпионата.

Правило выездного гола

Впервые в плей-офф Лиги Европы не будет действовать правило выездного гола.

Календарь и таблица Лиги Европы

В случае равенства по счету после двух матчей — два тайма по 15, если и тогда победитель не выявлен — пенальти.

Даты матчей

Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные — 24 февраля 2022 года.

Что дальше

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 25 февраля 2022 года. Финал — в конце мая 2022 года на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан», Севилья.