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    Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/22. Онлайн

    16 сильнейших клубов Европы узнают, с кем сыграют в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов сезона 2021/2022. Онлайн. Начало — в 14:00 мск.

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    Онлайн жеребьёвки 1/8 финала ЛЧ 2021/2022: когда матчи, кто с кем играет
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    Онлайн жеребьёвки 1/8 финала ЛЧ 2021/2022: когда матчи, кто с кем играет
    В 14:00 по Москве 13 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. Впервые матчи на вылет на такой высокой стадии пройдут без правила выездного гола.

    Кто играет

    В 1/8 финала Лиги чемпионов вышли 16 команд, занявших 1 и 2 места в группах. Победители квартетов получили статус сеяных.

    Команд из России и Украины не осталось.

    Сеяные:

    • «Аякс» (Нидерланды)
    • «Бавария» (Германия)
    • «Ливерпуль» (Англия)
    • «Лилль» (Франция)
    • «Манчестер Сити» (Англия)
    • «Манчестер Юнайтед» (Англия)
    • «Реал» (Испания)
    • «Ювентус» (Италия)

    Несеяные:

    • «Атлетико» (Испания)﻿
    • «Бенфика» (Португалия)
    • «Вильяреал» (Испания)
    • «Зальцбург» (Австрия)
    • «Интер» (Италия)
    • «Пари Сен-Жермен» (Франция)
    • «Спортинг» (Португалия)
    • «Челси» (Англия)

    Правила жеребьевки

    На стадии 1/8 финала будут разводиться команды из одного национального чемпионата и игравшие в одной группе.

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    • Матчи пройдут по традиционной схеме «матч дома — матч в гостях». Сеяные команды проведут ответные матчи дома.

    Правило выездного гола

    Впервые в плей-офф ЛЧ будет отменено правило выездного гола. В случае, если по итогам двух матчей счет окажется равным, будут назначены два тайма по 15 минут. Если и после этого останется общее равенство, победителя определит серия пенальти.

    Даты матчей

    Первые матчи будут сыграны 15/16 февраля и 22/23 февраля 2022 года, ответные — 8/9 и 15/16 марта 2022 года.

    Полный календарь ЛЧ будет составлен чуть позже 13 декабря.

    Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала

    Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов, и номинальный хозяин финала определятся 18 марта 2022 года.

    Финал — 28 мая 2022 года на стадионе «Санкт-Петербург», Россия.

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