Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/22. Онлайн

Кто играет
В 1/8 финала Лиги чемпионов вышли 16 команд, занявших 1 и 2 места в группах. Победители квартетов получили статус сеяных.
Команд из России и Украины не осталось.
Сеяные:
- «Аякс» (Нидерланды)
- «Бавария» (Германия)
- «Ливерпуль» (Англия)
- «Лилль» (Франция)
- «Манчестер Сити» (Англия)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Реал» (Испания)
- «Ювентус» (Италия)
Несеяные:
- «Атлетико» (Испания)
- «Бенфика» (Португалия)
- «Вильяреал» (Испания)
- «Зальцбург» (Австрия)
- «Интер» (Италия)
- «Пари Сен-Жермен» (Франция)
- «Спортинг» (Португалия)
- «Челси» (Англия)
Правила жеребьевки
На стадии 1/8 финала будут разводиться команды из одного национального чемпионата и игравшие в одной группе.
Матчи пройдут по традиционной схеме «матч дома — матч в гостях». Сеяные команды проведут ответные матчи дома.
Правило выездного гола
Впервые в плей-офф ЛЧ будет
Даты матчей
Первые матчи будут сыграны 15/16 февраля и 22/23 февраля 2022 года, ответные — 8/9 и 15/16 марта 2022 года.
Полный календарь ЛЧ будет составлен чуть позже 13 декабря.
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала
Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов, и номинальный хозяин финала определятся 18 марта 2022 года.
Финал — 28 мая 2022 года на стадионе «Санкт-Петербург», Россия.