Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/22. Онлайн

Онлайн жеребьёвки 1/8 финала ЛЧ 2021/2022: когда матчи, кто с кем играет

В 14:00 по Москве 13 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. Впервые матчи на вылет на такой высокой стадии пройдут без правила выездного гола.

Кто играет

В 1/8 финала Лиги чемпионов вышли 16 команд, занявших 1 и 2 места в группах. Победители квартетов получили статус сеяных.

Команд из России и Украины не осталось.

Сеяные:

«Аякс» (Нидерланды)

«Бавария» (Германия)

«Ливерпуль» (Англия)

«Лилль» (Франция)

«Манчестер Сити» (Англия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Реал» (Испания)

«Ювентус» (Италия)

Несеяные:

«Атлетико» (Испания)﻿

«Бенфика» (Португалия)

«Вильяреал» (Испания)

«Зальцбург» (Австрия)

«Интер» (Италия)

«Пари Сен-Жермен» (Франция)

«Спортинг» (Португалия)

«Челси» (Англия)

Правила жеребьевки

На стадии 1/8 финала будут разводиться команды из одного национального чемпионата и игравшие в одной группе.

Матчи пройдут по традиционной схеме «матч дома — матч в гостях». Сеяные команды проведут ответные матчи дома.

Правило выездного гола

Впервые в плей-офф ЛЧ будет отменено правило выездного гола . В случае, если по итогам двух матчей счет окажется равным, будут назначены два тайма по 15 минут. Если и после этого останется общее равенство, победителя определит серия пенальти.

Даты матчей

Первые матчи будут сыграны 15/16 февраля и 22/23 февраля 2022 года, ответные — 8/9 и 15/16 марта 2022 года.

Полный календарь ЛЧ будет составлен чуть позже 13 декабря.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала

Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов, и номинальный хозяин финала определятся 18 марта 2022 года.

Финал — 28 мая 2022 года на стадионе «Санкт-Петербург», Россия.