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    УЕФА повторно проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов

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    УЕФА придется заново провести жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщила пресс-служба союза.

    УЕФА заново проведет жеребьевку плей-офф ЛЧ
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    УЕФА заново проведет жеребьевку плей-офф ЛЧ

    Во время жеребьевки, когда в корзину набирались шарики с именами потенциальных соперников «Атлетико», организаторы не взяли шарик с «Манчестер Юнайтед».

    Андрей Аршавин, который участвовал в жеребьевке, вытянул для испанского «Вильярреала» шар с английским «Манчестер Юнайтед». А эти команды, как известно, встречались на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала и жеребьевка была проведена еще раз.

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    • «Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который сообщает официальным лицам УЕФА, какие команды имеют право играть друг с другом, была допущена серьезная ошибка в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов»,- говорится в заявлении УЕФА.

    Новая жеребьевка плей-офф ЛЧ начнется в 17:00 мск.

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