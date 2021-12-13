УЕФА повторно проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА придется заново провести жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщила пресс-служба союза.

Во время жеребьевки, когда в корзину набирались шарики с именами потенциальных соперников «Атлетико», организаторы не взяли шарик с «Манчестер Юнайтед».

Андрей Аршавин, который участвовал в жеребьевке, вытянул для испанского «Вильярреала» шар с английским «Манчестер Юнайтед». А эти команды, как известно, встречались на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала и жеребьевка была проведена еще раз.

«Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который сообщает официальным лицам УЕФА, какие команды имеют право играть друг с другом, была допущена серьезная ошибка в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов»,- говорится в заявлении УЕФА.

Новая жеребьевка плей-офф ЛЧ начнется в 17:00 мск.