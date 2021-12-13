ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Жеребьёвка плей-офф (1/16 финала) Лиги конференций 2021/22. Онлайн

    Онлайн жеребьёвки плей-офф (1/16 финала) Лиги конференций 2021/2022: когда матчи, кто с кем играет. Начало — в 16:00 мск.

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Жеребьевка
    Вся лентаСамое главное
    Жеребьевка Лиги ЕвропыЖеребьевка раунда плей-офф (1/16 финала) Лиги Европы 2021/22. Онлайн Усман ДембелеТрансферный дайджест. 7 декабря — 13 декабря Жеребьевка Лиги чемпионовЖеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/22. Онлайн
  • 15:26
    • «Зенит» сыграет с «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы, «Барселона» встретится с «Наполи», а «Боруссия» Д — с «Рейнджерс»
  • 14:29
    • «ПСЖ» сыграет с «МЮ» в 1/8 финала ЛЧ, «Бавария» встретится с «Атлетико», «Челси» — с «Лиллем»
  • 12:52
    • Агуэро в среду объявит о завершении карьеры
  • 13:32
    • Слуцкий о Дзюбе: Он пустит на разрушение огромную созидательную силу, если ты на него не рассчитываешь. Это непроизвольно
  • 13:06
    • Источник: У Витории есть шанс остаться в «Спартаке»
  • 00:55
    • «Реал» выиграл мадридское дерби с «Атлетико»
  • 00:48
    • «Интер» разгромил «Кальяри» и возглавил таблицу Серии А
    Все новости спорта
    Жеребьевка Лиги конференций
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жеребьевка Лиги конференций
    В 16:00 мск. 13 декабря в Ньоне пройдет первая жеребьевка плей-офф Лиги конференций.

    Кто играет

    Как и при жеребьевке Лиги Европы, в Лиге конференций используется формат плавного перетекания клубов из турнира в турнир.

    В 1/16 финала ЛК (или, как это называет УЕФА — раунд плей-офф) сыграют не все участники турнира, а только часть: вторые команды из групп самого турнира и третьи команды из Лиги Европы.

  • Жеребьевка раунда плей-офф (1/16 финала) Лиги Европы 2021/22. Онлайн
  • «Зенит» узнал соперника по раунду плей-офф (он же 1/16 финала) Лиги Европы. Начало онлайна — 15:00 мск.
  • Сегодня

    • Восемь победителей этого раунда присоединятся в 1/8 к победителям групп Лиги конференций.

    Российский команд среди счастливчиков не оказалось.

    Команды разделены на сеяные и несеяные. Сеяные ответные матчи проведут дома.

    Сеяные

    • «Буде-Глимт» (Норвегия)
    • «Карабах» (Азербайджан)
    • «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)
    • ПАОК (Греция)
    • «Партизан» (Сербия)
    • «Раннерс» (Дания)
    • «Славия» (Чехия)
    • Команда определится позже

    Несеяные

    • «Лестер» (Англия)
    • «Митьюлланд» (Дания)
    • «Олимпик» (Франция)
    • ПСВ (Нидерланды)
    • «Рапид» (Австрия)
    • «Селтик» (Шотландия)
    • «Спарта» (Чехия)
    • «Фенербахче» (Турция)

    Будут разведены команды из одного национального чемпионата.

    Правило выездного гола

    Как и в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, в Лиге конференций не будет работать правило выездного гола.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В случае равенства голов по итогам двух матчей судья добавляет два тайма по 15 минут. Если и тогда равенство — серия пенальти.

    Даты матчей

    Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные — 24 февраля 2022 года.

    Что дальше

    Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций намечен на 25 февраля 2022 года. Финал — 25 мая («Национал Арена», Тирана).

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Рома — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сивасспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Клипперс — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бостон — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры