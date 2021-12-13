Жеребьёвка плей-офф (1/16 финала) Лиги конференций 2021/22. Онлайн

В 16:00 мск. 13 декабря в Ньоне пройдет первая жеребьевка плей-офф Лиги конференций.

Кто играет

Как и при жеребьевке Лиги Европы, в Лиге конференций используется формат плавного перетекания клубов из турнира в турнир.

В 1/16 финала ЛК (или, как это называет УЕФА — раунд плей-офф) сыграют не все участники турнира, а только часть: вторые команды из групп самого турнира и третьи команды из Лиги Европы.

Восемь победителей этого раунда присоединятся в 1/8 к победителям групп Лиги конференций.

Российский команд среди счастливчиков не оказалось.

Команды разделены на сеяные и несеяные. Сеяные ответные матчи проведут дома.

Сеяные



«Буде-Глимт» (Норвегия)

«Карабах» (Азербайджан)

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль)

ПАОК (Греция)

«Партизан» (Сербия)

«Раннерс» (Дания)

«Славия» (Чехия)

Команда определится позже

Несеяные



«Лестер» (Англия)

«Митьюлланд» (Дания)

«Олимпик» (Франция)

ПСВ (Нидерланды)

«Рапид» (Австрия)

«Селтик» (Шотландия)

«Спарта» (Чехия)

«Фенербахче» (Турция)

Будут разведены команды из одного национального чемпионата.

Правило выездного гола

Как и в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, в Лиге конференций не будет работать правило выездного гола.

Все прогнозы на Лигу конференций

В случае равенства голов по итогам двух матчей судья добавляет два тайма по 15 минут. Если и тогда равенство — серия пенальти.

Даты матчей

Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные — 24 февраля 2022 года.

Что дальше

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций намечен на 25 февраля 2022 года. Финал — 25 мая («Национал Арена», Тирана).