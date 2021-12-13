Жеребьёвка плей-офф (1/16 финала) Лиги конференций 2021/22. Онлайн

Кто играет
Как и при жеребьевке Лиги Европы, в Лиге конференций используется формат плавного перетекания клубов из турнира в турнир.
В 1/16 финала ЛК (или, как это называет УЕФА — раунд плей-офф) сыграют не все участники турнира, а только часть: вторые команды из групп самого турнира и третьи команды из Лиги Европы.
Восемь победителей этого раунда присоединятся в 1/8 к победителям групп Лиги конференций.
Российский команд среди счастливчиков не оказалось.
Команды разделены на сеяные и несеяные. Сеяные ответные матчи проведут дома.
Сеяные
- «Буде-Глимт» (Норвегия)
- «Карабах» (Азербайджан)
- «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)
- ПАОК (Греция)
- «Партизан» (Сербия)
- «Раннерс» (Дания)
- «Славия» (Чехия)
- Команда определится позже
Несеяные
- «Лестер» (Англия)
- «Митьюлланд» (Дания)
- «Олимпик» (Франция)
- ПСВ (Нидерланды)
- «Рапид» (Австрия)
- «Селтик» (Шотландия)
- «Спарта» (Чехия)
- «Фенербахче» (Турция)
Будут разведены команды из одного национального чемпионата.
Правило выездного гола
Как и в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, в Лиге конференций не будет работать правило выездного гола.
Все прогнозы на Лигу конференций
В случае равенства голов по итогам двух матчей судья добавляет два тайма по 15 минут. Если и тогда равенство — серия пенальти.
Даты матчей
Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные — 24 февраля 2022 года.
Что дальше
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций намечен на 25 февраля 2022 года. Финал — 25 мая («Национал Арена», Тирана).