Вспоминая старую школу. Топ талантов, которых Европе подарил «Палермо»

Самый успешный период в новейшей истории клуба произошел чуть более десяти лет назад, когда сразу после выхода в Серию А они трижды подряд попадали в шестерку лучших команд лиги и впервые в истории оказались в еврокубках.

Теперь, по крайней мере технически, клуб больше не существует. 12 июля 2019 года U.S Citta di Palermo исключили из Серии B из-за финансовых нарушений, а затем в октябре клуб был объявлен банкротом. На их месте был создан клуб-феникс — SSD Palermo, который теперь выступает в Серии C после повышения в сезоне 2019/20, вобрав в себя всю историю «старой школы».

«Розанеро», безусловно, добились больших успехов в период своего расцвета, ведь в их команде было более чем достаточно звезд. Лука Тони умело возглавлял линию атаки, забив 20 голов в сезоне 2004/05 (первом сезоне после возвращения в большой футбол), после чего перешел в «Фиорентину», а четверо игроков — Кристиан Дзаккардо, Фабио Гроссо, Андреа Барцальи и Симоне Бароне — в составе сборной Италии выиграли Кубок мира в 2006 году.

Учитывая такой успех, «Палермо» стал прекрасным донором для более крупных команд по всей Европе.

Поначалу им удавалось заменять своих звезд путем подписания молодых неизвестных игроков из резервных команд других клубов, которые блистали в Серии А. Но в конечном итоге, их успех на трансферном рынке начал падать и со временем эффективность работы скаутов стала не такой заметной.

Таланты «Палермо»

Если бы клубу удалось сохранить своих звездных игроков, они вполне могли бы побороться за первенство среди лучших в Серии А, насладиться всеми богатствами и наградами. И чтобы доказать это, рассмотрим прошлый состав.

Вратарь: Сальваторе Сиригу

Игры за «Палермо»: 80

Нынешний клуб: «Дженоа»

Сальваторе Сиригу globallookpress

Сальваторе Сиригу продвинулся по карьерной лестнице в Палермо и зарекомендовал себя как вратарь №1 в клубе в сезоне 2009/10.

Игрок сборной Италии на постоянной основе играл только два года, но его выступления привлекли внимание ПСЖ и в 2011 году клуб подписал игрока на 4 года.

Играя за ПСЖ, Сиригу завоевал 13 трофеев. После непродуктивных 6 месяцев в «Севилье» он перешел в другую команду Ла Лиги — «Осасуну». Затем игрок вернулся в Италию в 2017 году, подписав контракт с «Торино», и сыграл за клуб 152 раза. Последним и текущим клубом вратаря стал «Дженоа».

Центральный защитник: Андреа Барзальи

Выходы за «Палермо»: 165

Текущий клуб: Завершил карьеру

Андреа Барзальи globallookpress

Андреа Барзальи потребовалось время, чтобы заявить о себе в профессиональном футболе, и за 4 года именно в составе «Палермо» он стал одним из лучших защитников Италии.

Когда Барзальи защищал цвета «Палермо», он выиграл свой первый чемпионат мира в составе сборной Италии. После того, как он помог команде закрепиться в первой половине турнирной таблицы Серии А, в 2008 году он перешел в «Вольфсбург». Там в своем первом сезоне он выиграл Бундеслигу (вместе с Кристианом Дзаккардо).

С 2011 года он был основным игроком «Ювентуса». Вместе с Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи Барзальи образовал практически непробиваемую оборону. Однако его время как футболиста подошло к концу, и он ушел на пенсию в конце сезона 2018/19.

Центральный защитник: Камиль Глик

Выходы за «Палермо»: 4

Текущий клуб: «Беневенто»

Камиль Глик globallookpress

Высокий польский защитник в молодости провел год в юношеской команде мадридского «Реала», но внимание скаутов «Палермо» Глик привлек, выступая в «Пяст» Гливице.

Однако, как ни странно, Глик не смог произвести впечатление на сицилийцев, приняв участие всего в четырех матчах за клуб. Всего год спустя аренды в «Бари», Глик перешел в «Торино».

За пять лет в Турине Глик стал одним из самых сильных защитников Серии А, что привело к переходу в амбициозный клуб Лиги 1 «Монако».

В сезоне 2016/17 он стал лучшим защитником Лиги 1, забив 6 голов и помог «Монако» выиграть титул. Сейчас Глик вернулся в Италию и выступает в Серии В в составе «Беневенто».

Центральный защитник: Симон Кьер

Выходы за «Палермо»: 65

Текущий клуб: «Милан»

Симон Кьер globallookpress

Еще один большой, мощный защитник. «Палермо» заметил потенциал Симона Кьера раньше всех и подписал его из прогрессивного датского клуба «Мидтъюлланн» в 2008 году, когда тот был еще подростком.

Замена Барзальи была сложной задачей, но игрок сборной Дании с радостью справился с ней. Датчанин влился в игру «Палермо» и стал одним из самых востребованных защитников в Европе, а также игроком года в Дании в 2009 году.

Так совпало, что Кьер поступил так же, как и игрок, которого он заменил — перешел в «Вольфсбург». С тех пор он носил цвета «Ромы», «Лилля», «Фенербахче», «Севильи» и «Милана». Недавно Кьер занял 18 место в списке номинантов на «Золотой мяч — 2021».

Правый полузащитник: Маттео Дармиан

Выходы за «Палермо»: 16

Текущий клуб: «Интер»

Маттео Дармиан globallookpress

В 2006 году Маттео Дармиан окончил академию «Милана», но, поскольку в то время клуб располагал игроками мирового класса, ему не удалось пробиться в основной состав команды.

В конце концов, он решил присоединиться к «Палермо» в 2010 году, где во время своей дебютной кампании в Серии А он сыграл 11 матчей. Однако, как и в случае с Гликом, ему разрешили перейти в «Торино» всего через год.

В «Торино» Дармиан превратился в одного из самых эффективных защитников Серии А, получил международное признание в составе сборной Италии, а также перешел в «Манчестер Юнайтед».

Можно с уверенностью сказать, что его пребывание на «Олд Траффорд» было полностью провальным, и сейчас он вернулся на родину в миланский «Интер», где в прошлом сезоне вместе с бывшими партнерами по «Юнайтед» Ромелу Лукаку и Эшли Янгом выиграл титул чемпиона Серии А.

Центральный полузащитник: Хавьер Пасторе

Выходы за «Палермо»: 82

Текущий клуб: «Эльче»

Хавьер Пасторе globallookpress

Скаутская сеть «Палермо» заметно расширилась после того, как они закрепили за собой статус клуба Серии А. Клуб стал очень привлекательным для молодых талантов, особенно, из Южной Америки.

В 2009 году они прибегли к услугами малоизвестного Хавьера Пасторе, который произвел впечатление, играя за небольшие аргентинские клубы Тальерес и Уракан. Чрезвычайно одаренный плеймейкер, обладающий исключительным видением игры, легко адаптировался к итальянскому футболу и стал звездой «Палермо».

К несчастью, клуб смог продержать Пасторе у себя только два сезона. После этого футболист стал одним из первых крупных трансферов ПСЖ, который в то время уже спонсировался арабскими шейхами. Он переехал в Париж одновременно с Сиригу.

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В составе «парижан» Пасторе выиграл множество трофеев, но так и не смог закрепиться в составе первой команды и в итоге в 2018 году перешел в «Рому». Аргентинец пробыл в «Роме» три года, а в 2021 году покинул ее, присоединившись к «Эльче».

Центральный полузащитник: Франко Васкес

Выходы за «Палермо»: 109

Текущий клуб: «Парма»

Франко Васкес globallookpress

Через год после продажи Пасторе, Палермо снова обратился к аргентинской высшей лиге в поисках замены и по-тихому приобрел Франко Васкеса из «Бельграно».

Васкес изо всех сил пытался закрывать позицию проданного Пасторе. Удивительно, что в 2014 году, когда «Палермо» вылетел в Серию В, на игрока не нашлось покупателя.

Тем не менее, когда в 2016 году Палермо вернулся в Серию А, игрока приобрела «Севилья». В ее составе он стал основным игроком и помог ей выиграть Лигу Европы. Летом Васкес ушел из «Севильи» и вернулся в Италию, где играет за «Парму».

Левый полузащитник: Йосип Иличич

Выходы за «Палермо»: 107

Текущий клуб: «Аталанта»

Йосип Иличич globallookpress

Поиск недооцененных игроков заставил «Палермо» искать новых талантов в словенской лиге, и, несомненно, самым успешным приобретением из соседней с Италией страны стал талантливый нападающий Йосип Иличич.

Обладая мощной левой ногой, Иличич выступал за «Палермо» в течение трех сезонов, забив 25 голов и отдал 18 ассистов за более чем сто выходов на поле.

Мощная форма форварда не осталась незамеченной, и в 2013 году он перешел в «Фиорентину», где стал неотъемлемым членом команды, а летом 2017 года перебрался в «Аталанту». 33-летний футболист сыграл ключевую роль в том, что «Богиня» третий год подряд добилась попадания в Лигу чемпионов.

Нападающий: Пауло Дибала

Выходы за «Палермо»: 93

Текущий клуб: «Ювентус»

Пауло Дибала globallookpress

Погоня «Палермо» за Пауло Дибалой затянулась, но в итоге летом 2012 года им удалось заполучить его. Клуб потратил рекордные для себя 12 млн евро на приобретение игрока из аргентинского клуба второго дивизиона «Институто».

Эксцентричный президент клуба Маурицио Дзампарини назвал свое новое приобретение «следующим Серхио Агуэро». Однако, поначалу Дибала с трудом справлялся с грузом ожиданий, который лег на его молодые плечи.

Как и Васкес, он обрел свою лучшую форму, когда клуб был в Серии В, а затем перешел в Серию А, где его голевое мастерство и умные действия убедили «Ювентус» в трансфере. В 2015 году Дибала оказала в Турине. С тех пор игрок только набирает обороты и является, пожалуй, самым важным игроком «Ювентуса» под руководством Массимилиано Аллегри.

Нападающий: Эдинсон Кавани

Выходы за «Палермо»: 117

Текущий клуб: «Манчестер Юнайтед»

Эдинсон Кавани globallookpress

Еще один игрок, прибывший в «Палермо» из Южной Америки, на этот раз из Уругвая. Эдинсон Кавани перешел в европейский футбол в январе 2007 года из «Данубио», где он впервые заявил о себе.

Кавани потребовалось некоторое время, чтобы освоиться в Италии, так как он забил всего 7 голов в своих первых 40 матчах в Серии А. Однако в последующие два сезона он отметился 27 голами в лиге, что послужило поводом для перехода в «Наполи».

Кавани сыграл ключевую роль в восстановлении репутации «Наполи», забив 104 гола в 138 матчах на «Сан-Паоло». После этого он перешел в «Пари Сен-Жермен» за рекордные на тот момент 64 млн евро.

В итоге уругваец стал лучшим бомбардиром французской команды за все время, оттеснив Златана Ибрагимовича на второе место. Сейчас, в 34 года, Кавани играет за «Манчестер Юнайтед». Он доказал, что является хорошим приобретением и забил 18 голов в 47 матчах за «красных дьяволов».

Нападающий: Андреа Белотти

Выходы за «Палермо»: 64

Текущий клуб: «Торино»

Андреа Белотти globallookpress

После повышения Палермо в классе в 2014 году Андреа Белотти был подписан из «Альбинолеффе» на постоянной основе (после первоначального перехода на правах аренды) для усиления атаки.

Белотти было сложно конкурировать с Васкесом и Дибалой, поэтому футболист решил перейти в «Торино».

В «Палермо» он забил 16 голов в 64 матчах, а раскрыл свой потенциал футболист именно в Турине, став одним из самых грозных нападающих в итальянском футболе.

В сезоне 2016/17 он забил 26 голов в Серии А, став третьим по количеству голов в дивизионе, но в следующем году ему удалось забить лишь 10 мячей в 32 матчах. В последние годы он показывает хороший результат — 46 голов в 117 матчах. Пока что ему никак не удается добиться показателя в 20 забитых голов за сезон.