«Арсенал» начинает серьезную игру. «Канониры» зашли в зону Лиги чемпионов

Ход матча
10' Начало матча прошло без опасных моментов. Было много фолов, контроля мяча и прессинга.
15' Первую попытку обострения предпринял Такехиро Томиясу, который навесил в штрафную. Защита «Вест Хэма» отбилась.
20' Игра остановлена. Микель Антонио из «Вест Хэма» получил повреждение.
25' Букайо Сака зашел в штрафную с мячом, но пробить ему не дали.
✅ October Player of the Month— Arsenal (@Arsenal) December 15, 2021
✅ November Player of the Month
🙌 @AaronRamsdale98 #ARSWHU pic.twitter.com/BlSqt8ynF9
28' Защита «Вест Хэма» вовремя накрыла Александра Ляказетта, который уже готовился к удару по воротам.
35' Первый момент у гостей. Пабло Форналс хорошо пробил — мяч прошел возле правой штанги.
40' После неудачной попытки Ляказетта пробить по воротам, мяч получил Киран Тирни, который метров с 25 нанес удар в район левой «девятки». Снаряд угодил в перекладину.
HALF-TIME Arsenal 0-0 West Ham— Premier League (@premierleague) December 15, 2021
Nothing to separate the two sides as we reach the break at the Emirates#ARSWHU pic.twitter.com/79OtZUBnpJ
45' Лукаш Фабиански нивелировал угрозу, которую создла Ляказетт своим ударом с угла штрафной.
48' Второй тайм начался бодро. Через несколько минут после старта Ляказетт вывел один на один с голкипером Габриэла Мартинелли, который отправил мяч точно в правый дальний от себя угол.
Gabi-goal ⚽️#ARSWHU | @gabimartinelli pic.twitter.com/ij2QDhaDhS— Premier League (@premierleague) December 15, 2021
53' У «Вест Хэма» был шанс сравнять счет, но Джаррод Боуэн не использовал отличный шанс. Он не смог переиграть Аарона Рэмсдейла в штрафной площади.
57' Мартин Эдегор нанес удар со штрафного. Он целил в правый нижний угол, но вратарь разгадал замысел.
67' Энтони Тэйлор ставит пенальти за фол против Александра Ляказетта. Владимир Цоуфал неосторожно бросился в подкат и сбил футболиста. За это ему вручили красную карточку.
69' Ляказетт взялся бить пенальти и не смог переиграть Лукаша Фабиански.
75' Мартинелли в касание бил в правый угол, но бразильцу не хватило точности.
79' Букайо Сака не смог пробить с выгодной позиции. Его вовремя накрыли защитники.
🎶 Here we gooooooo... 🎶#ARSWHU pic.twitter.com/DGPI1C052F— Arsenal (@Arsenal) December 15, 2021
87' Эмиль Смит-Роу удвоил преимущество «канониров». Игрок получил пас на правом фланге, сместился к центру и с линии штрафной попал в правый нижний угол.
95+5' Свисток Энтони Тэйлора фиксирует вторую победу «Арсенала» подряд.
Турнирная таблица
После этой победы «Арсенал» взобрался на 4 место, набрав 29 очков. В следующем туре, 18 декабря, команда сыграет с «Лидсом».
«Вест Хэм» с 28 баллами в активе занимает строчку ниже. 18 декабря «молотобойцы» будут принимать «Норвич».
Прямая речь
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета
— Я очень доволен нашим выступлением. Наше отношение к делу, качество игры, которое мы продемонстрировали, — все это очень важно, поскольку влияет на настрой команды в матче против соперника, над которым сложно доминировать.
Я с самого начала был доволен тем, как мы действовали, потому что мы знали, что нужно показать по-настоящему хорошую игру, чтобы одержать победу в матче с «Вест Хэмом».