«Арсенал» начинает серьезную игру. «Канониры» зашли в зону Лиги чемпионов

Команда Микеля Артеты сделала все необходимое для того, чтобы продолжить восхождение по турнирной таблице чемпионата Англии.

Ход матча

10' Начало матча прошло без опасных моментов. Было много фолов, контроля мяча и прессинга.

15' Первую попытку обострения предпринял Такехиро Томиясу, который навесил в штрафную. Защита «Вест Хэма» отбилась.

20' Игра остановлена. Микель Антонио из «Вест Хэма» получил повреждение.

25' Букайо Сака зашел в штрафную с мячом, но пробить ему не дали.

✅ October Player of the Month

✅ November Player of the Month

🙌 @AaronRamsdale98 #ARSWHU pic.twitter.com/BlSqt8ynF9 — Arsenal (@Arsenal) December 15, 2021

28' Защита «Вест Хэма» вовремя накрыла Александра Ляказетта, который уже готовился к удару по воротам.

35' Первый момент у гостей. Пабло Форналс хорошо пробил — мяч прошел возле правой штанги.

40' После неудачной попытки Ляказетта пробить по воротам, мяч получил Киран Тирни, который метров с 25 нанес удар в район левой «девятки». Снаряд угодил в перекладину.

HALF-TIME Arsenal 0-0 West Ham

Nothing to separate the two sides as we reach the break at the Emirates#ARSWHU pic.twitter.com/79OtZUBnpJ — Premier League (@premierleague) December 15, 2021

45' Лукаш Фабиански нивелировал угрозу, которую создла Ляказетт своим ударом с угла штрафной.

48' Второй тайм начался бодро. Через несколько минут после старта Ляказетт вывел один на один с голкипером Габриэла Мартинелли, который отправил мяч точно в правый дальний от себя угол.

53' У «Вест Хэма» был шанс сравнять счет, но Джаррод Боуэн не использовал отличный шанс. Он не смог переиграть Аарона Рэмсдейла в штрафной площади.

57' Мартин Эдегор нанес удар со штрафного. Он целил в правый нижний угол, но вратарь разгадал замысел.

67' Энтони Тэйлор ставит пенальти за фол против Александра Ляказетта. Владимир Цоуфал неосторожно бросился в подкат и сбил футболиста. За это ему вручили красную карточку.

Александр Ляказетт globallookpress

69' Ляказетт взялся бить пенальти и не смог переиграть Лукаша Фабиански.

75' Мартинелли в касание бил в правый угол, но бразильцу не хватило точности.

79' Букайо Сака не смог пробить с выгодной позиции. Его вовремя накрыли защитники.

87' Эмиль Смит-Роу удвоил преимущество «канониров». Игрок получил пас на правом фланге, сместился к центру и с линии штрафной попал в правый нижний угол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Вест Хэм 2:0 Голы: 1:0 Габриэл Мартинелли (48'), 2:0 Эмиль Смит Роув (87') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Такэхиро Томиясу, Бен Уайт, Габриэл, Киран Тирни, Букайо Сака, Томас Парти, Гранит Джака, Габриэл Мартинелли (Эдвард Нкетиа, 82'), Мартин Эдегор (Эмиль Смит Роув, 66'), Александр Ляказетт (Нуну Тавареш, 89') Вест Хэм: Майкл Антонио, Мануэль Лансини (Саид Бенрахма, 77'), Пабло Форнальс (Harrison Ashby, 84'), Джаррод Боуэн, Деклан Райс, Томаш Соучек, Артур Масуаку, Исса Диоп, Крэйг Доусон, Владимир Цоуфаль, Лукаш Фабиански Предупреждения: Владимир Цоуфаль (11'), Габриэл Мартинелли (58'), Владимир Цоуфаль (67'), Арон Ремсдейл (72')

95+5' Свисток Энтони Тэйлора фиксирует вторую победу «Арсенала» подряд.

Турнирная таблица

После этой победы «Арсенал» взобрался на 4 место, набрав 29 очков. В следующем туре, 18 декабря, команда сыграет с «Лидсом».

Календарь и таблица АПЛ

«Вест Хэм» с 28 баллами в активе занимает строчку ниже. 18 декабря «молотобойцы» будут принимать «Норвич».

Прямая речь

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета

— Я очень доволен нашим выступлением. Наше отношение к делу, качество игры, которое мы продемонстрировали, — все это очень важно, поскольку влияет на настрой команды в матче против соперника, над которым сложно доминировать.

Я с самого начала был доволен тем, как мы действовали, потому что мы знали, что нужно показать по-настоящему хорошую игру, чтобы одержать победу в матче с «Вест Хэмом».