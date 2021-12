«Арсенал» начинает серьезную игру. «Канониры» зашли в зону Лиги чемпионов

10' Начало матча прошло без опасных моментов. Было много фолов, контроля мяча и прессинга.

15' Первую попытку обострения предпринял Такехиро Томиясу, который навесил в штрафную. Защита «Вест Хэма» отбилась.

20' Игра остановлена. Микель Антонио из «Вест Хэма» получил повреждение.

25' Букайо Сака зашел в штрафную с мячом, но пробить ему не дали.

28' Защита «Вест Хэма» вовремя накрыла Александра Ляказетта, который уже готовился к удару по воротам.

35' Первый момент у гостей. Пабло Форналс хорошо пробил — мяч прошел возле правой штанги.

40' После неудачной попытки Ляказетта пробить по воротам, мяч получил Киран Тирни, который метров с 25 нанес удар в район левой «девятки». Снаряд угодил в перекладину.

HALF-TIME Arsenal 0-0 West Ham

