А что если? Трансферы, которые могли повернуть ход истории, но при этом не состоялись

В нашей статье мы расскажем о забавных трансферных историях, в которые попали именитые футболисты.

После окончательного завершения сделки по покупке «Ньюкасла» шейхами, которая обошлась в 305 миллионов фунтов стерлингов, начало появляться много трансферных слухов. Одним из них стал слух про возможный переход. Нападающий ПСЖ , как сообщают, откажется от любого возможного перехода в «Ньюкасл», потому что его жена хочет остаться в Париже.

Аргентинец кажется куда более возможным вариантом, чем Килиан Мбаппе или Рахим Стерлинг. Однако, агент аргентинского нападающего, не пользующегося популярностью, настаивает на том, что игрок и его жена не планируют покидать столицу Франции. Габриэле Джуффрида сказал Gazzetta: «Отъезд из Парижа не входит в планы Мауро и Ванды, это последнее, чего они хотят. Я не думаю, что Мауро в ближайшее время перейдет в другой клуб».

Нежелание менять клуб по семейным обстоятельствам — не самая странная причина по сравнению с некоторыми другими в списке. talkSPORT.com предлагает рассмотреть более необычные случаи.

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан globallookpress

В 1995 году «Блэкберн Роверс» на пике популярности. Мечта владельца клуба Джека Уокера осуществилась. «Роверс» выиграли титул чемпиона АПЛ, опередив на одно очко «Манчестер Юнайтед», и казалось, что их ждет светлое будущее. Именно в тот момент Зинедин Зидан оказался в списке желаний наставника команды Кенни Далглиша.

Зизу тогда блистал во Франции в составе «Бордо». Как только француз начал звучать на международной арене, «Блэкберн» сделал свое предложение. Кристоф Дюгарри также был частью потенциальной сделки, поскольку клуб с «Ивуд Парк» стремился дополнить дуэт Алана Ширера и Криса Саттона.

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Однако у владельца «Блэкберна» Уокера были другие мысли на этот счет. Несмотря на то, что двое игроков вовремя прилетели на базу для переговоров, они так и не были подписаны. «Почему ты хочешь, чтобы мы подписали Зидана, когда у нас есть Тим Шервуд?» — такой вопрос задал Уокер Далглишу во время переговоров с игроками.

Зидан и Дюгарри провели еще один сезон в «Бордо», после чего перешли в «Ювентус» и «Милан» соответственно.

Вирджил ван Дейк

Вирджил ван Дейк globallookpress

Нил Уорнок почти подписал центрального защитника «Ливерпуля», но «Кристал Пэлас» отменил сделку из-за опасений по поводу скоростных качеств футболиста. Уорнок хотел переманить ван Дейка на «Селхерст Парк» из «Селтика» в 2014 году, но сделка не состоялась.

«Ван Дейк — я рад, что он играет так, как играет», — сказал Уорнок. «Мы могли купить его для "Пэлас" за 6 миллионов фунтов, но мой главный скаут сказал мне, что он слишком медленный».

Майкл Эссьен

Майкл Эссьен globallookpress

Великий игрок «Челси» попал на просмотр в «Бернли» еще в подростковом возрасте после впечатляющего выступления за сборную Ганы на чемпионате мира среди юношей до 17 лет.

Но клуб из Ланкашира отказался подписывать его, так как политика клуба не позволяла платить неизвестному молодому футболисту более 60 фунтов стерлингов в неделю.

В 2009 году, бывший президент «Бернли» Брендан Флад заявил в интервью для The People: «Я совершенно случайно узнал, что Майкл Эссьен был здесь несколько дней на просмотре. Один из лучших игроков в мире — и мы не подписали его. Политика клуба тогда сводилась к тому, что мы не могли платить представителю академии больше 60 фунтов в неделю».

Пеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола globallookpress

Испанец был лучшим полузащитником, который провел большую часть своей карьеры в «Барселоне», и еще больше прославился в качестве тренера. Гвардиола доминирует в Премьер-лиге в этой роли, но английские болельщики так и не смогли насладиться им, как игроком, хотя попытки привезти его в Англию предпринимались.

Пол Джуэлл пытался переманить Пепа в «Уиган», когда игроку уже было за 30, а Стюарт Пирс хотел заполучить его в «Ман Сити», однако испанец был признан слишком старым.

В интервью в 2018 году, Гвардиола рассказал о переговорах с «латикс»: «Я был недостаточно хорош! Это правда. Я был стар, очень стар для футболиста. Я пытался, я приехал сюда, чтобы попробовать себя в английском футболе как игрок, но у меня не получилось. То же самое произошло и в "Манчестер Сити", когда я пришел сюда со Стюартом Пирсом».

Роберт Левандовски

Роберт Левандовски globallookpress

Карьера капитана сборной Польши могла бы сложиться совсем иначе, если бы не извержение вулкана Эйяфьяллайокудль в Исландии. «Блэкберн» практически заключил сделку по подписанию нынешней звезды мюнхенской «Баварии» 11 лет назад, когда тот еще блистал в познаньском «Лехе».

«Я поехал со своим главным скаутом Мартином Гловером, и это была отличная поездка», — сказал talkSPORT тогдашний тренер «Блэкберна» Сэм Эллардайс. «Игрок нас тогда очень впечатлил, президент клуба заключил сделку на сумму около 8 миллионов евро, и футболист должен был уже прилететь.

В Исландии началось извержение вулкана, из-за облака пепла все рейсы отменили, поэтому он не смог вылететь. Мы ждали его в аэропорту Манчестера, а через неделю или две узнали, что он подписал контракт с дортмундской "Боруссией".

Я уже и забыл об этом, пока не прочитал статью и Левандовски не вспомнил об этом. Это просто напомнило мне, как близко мы были к одному из лучших бомбардиров мира».

Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг globallookpress

Нападающий «Арсенала» оформил хет-трик в ворота «Вест Бромвич» в августе, и так получилось, что он сам чуть не оказался в составе «мешков».

Стюарт Уайт, бывший скаут клуба, порекомендовал Обамеянга «дроздам» еще в 2011 году, после того как впечатлился игрой футболиста в «Сент-Этьене». «Я отправился в Дижон в пятницу вечером на просмотр одного игрока, в частности, центрального нападающего, который до этого не произвел на меня никакого впечатления», — сказал Уайт в интервью Planet Football.

«Моим дополнительным заданием перед вылетом домой в воскресенье был просмотр игры "Осера" против "Сент-Этьена" в субботу вечером. "Сент-Этьен" сыграл вничью (2:2), но Обамеянг и Эмманюэль Ривьер были великолепны.

Я вернулся в восторге от Обамеянга, и, как мне повезло, его агент позвонил мне на следующей неделе, вероятно, потому что узнал, что я был на игре. Очевидно, он звонил во многие клубы, но парень в то время был игроком "Милана", выступающим на правах аренды за "Сент-Этьен", и он был заинтересован в переезде в Англию.

Мне объяснили суть сделки, и стало ясно, что его можно будет заполучить по доступной цене, поэтому я порекомендовал нашему руководству заняться этой сделкой. После моих слов, через неделю или две, еще несколько наших скаутов отправились посмотреть на футболиста. В матче "Сошо" — "Сент-Этьен" (2:1) Обамеянг сумел забить быстрый гол, но в тот вечер он так и не произвел достаточного впечатления. Так иногда бывает.

Зимой "Сент-Этьен" выкупил права на футболиста и тот забил 21 гол в 45 матчах. Впоследствии он был продан в Дортмунд за 13 миллионов евро. Если бы мы тогда согласились взять его, игрок обошелся бы нам всего в два миллиона евро».

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко globallookpress

Сам Шевченко публично отрицает, что когда-либо был на просмотре в «Вест Хэме», но Гарри Реднапп, бывший тренер команды, утверждает, что он лично отказался подписать футболиста.

В интервью 1999 года Реднапп сказал: «Мне предложили его около четырех лет назад, когда ему было всего 19 лет.

Мы пригласили его на тренировку на три или четыре дня. Я помню, как он играл за нас в матче против резервистов "Барнета" в Чадуэлл Хит. Он не показывал чего-то необычного тогда, но держался вполне прилично. Но это было как раз после того, как у меня возникли все эти проблемы с румынскими ребятами, и я подумал, что последнее, что мне нужно, это украинец.

Кроме того, за него просили около 1 миллиона фунтов стерлингов, а у меня тогда не было таких денег».

Диего Марадона

Диего Марадона globallookpress

Он был в своей лучшей форме, играя за национальную сборную и «Наполи». Аргентинец привел «адзурри» из разряда непризнанных итальянских команд к двум титулам чемпиона Серии А. Но именно «Шеффилд Юнайтед» мог бы воспользоваться плодами магии Марадоны, ведь он были так близок к тому, чтобы подписать его в 1978 году.

«В то время "клинки", выступавшие во втором дивизионе, прилетели с представителями "Тоттенхэма" на разведку в поисках новых талантов в южноамериканской стране», — сообщает Yorkshire Live.

Тогдашний босс «Юнайтед» Гарри Хэзлам и директор Джон Хассл вместе с коллегой из «шпор» Китом Баркиншоу и его командой вылетели в Буэнос-Айрес. У «Юнайтед» уже были заключены сделки с Алехандро Сабельей и Педро Верде, но после просмотра тренировки Марадоны Хэзлам, как сообщается, был очарован футболистом и быстро сказал: «Я возьму его, сколько?».

«Клинки» заключили с «Аргентинос Хуниорс» сделку стоимостью в 150 тысяч фунтов стерлингов. Но после некоторых событий вечером того же дня она сорвалась.

Как сообщалось, у дверей гостиничного номера Хэзлама встретила аргентинская военная полиция, при поддержке которой был совершен переворот в стране. Хунта потребовала у «Шеффилд Юнайтед» заплатить им 150 000 фунтов стерлингов сверх того, что они уже собирались заплатить «Аргентинос Хуниорс» для того, чтобы Марадона мог покинуть страну.

«Юнайтед» все еще был готов выложить дополнительные деньги за 17-летнего игрока, но им не хотелось ввязываться в политические игры, и сделка сорвалась.