Восстание машин. Что случилось с жеребьевкой Лиги чемпионов?

Вся жеребьевка прошла в 14:00 по Москве в швейцарском Ньоне, Швейцария, перед жеребьевкой других турниров УЕФА — Лиги Европы и Лиги конференций Европы.
Однако после того, как были высказаны опасения, по поводу возможной ошибки, вся жеребьевка Лиги чемпионов повторилась в 17:00.
В чем была проблема с первой жеребьевкой Лиги чемпионов?
Если объяснять одним предложением, то «Манчестер Юнайтед» был ошибочно исключен из части жеребьевки, а это означает, что он никак не мог попасть в пару к мадридскому «Атлетико».
Какого соперника вашей любимой команде лучше избежать? 🤔#жеребьевкаЛЧ | #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/wETPt3GcQG— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 13, 2021
Затем в качестве соперника им попался «Пари Сен-Жермен», который многие считают более тяжелым жребием.
В этот момент «Манчестер Юнайтед» сказал: «Погодите, это неправильно» *.
* К сожалению, это не настоящая цитата.
Так что же случилось с жеребьевкой?
Вот как понимаем ситуацию мы:
За каждое возможное противостояние, в которое может быть выбрана команда, она получает шар, который раскручивается, чтобы явить миру кусок бумаги с ее именем на нем. Все они хранятся в отдельных корзинах, на которых четко указано название команды.
Когда проводится жеребьевка, по одному мячу от каждой подходящей команды помещается в новую корзину. После того, как матч «отжеребен», лишние шары из этой новой корзины выбрасываются.
Это все делается так, потому, что команды из одной страны или находившиеся в одной группе не могут быть сведены друг против друга на данном этапе.
«Челси», например, финишировал вторым в своей группе, поэтому является «несеяной» командой. Но в «сеяные» команды входят «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» (все англичане) и «Ювентус» (который был в одной группе с лондонцами), поэтому они могут сыграть только с «Лиллем», «Аяксом», «Баварией» или «Реалом». Таким образом, похоже, что в начале в корзине с надписью «Челси» всего четыре мяча.
🔵 «Челси»: 2021 год— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 13, 2021
🏆 Имя какого клуба выгравируют следующим?#жеребьевкаЛЧ | #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/AoMR1d5k1Z
Когда «Вильярреал» вытащили из корзины «несеяных», шар «Манчестер Юнайтед» не должен был быть помещен в новую корзину, чтобы его могли вытащить в качестве соперника, поскольку они вместе находились в группе F.
Но так, как это произошло, это могло создать нехватку шаров «Манчестер Юнайтед», и они были пропущены в следующем жребии с «Атлетико Мадрид», в котором они имели право участвовать.
Компьютер для жеребьевки ошибочно показывает на экране, что «МЮ» не имеет права играть с «Атлетико», а «Ливерпуль» допущен, хотя этого не должно быть. Это можно увидеть слева на этом изображении, взятом из трансляции жеребьевки:
Это говорит о том, что ошибкой, приведшей к попаданию «Манчестер Юнайтед» не в ту корзину могла быть компьютерная ошибка. По крайней мере так предполагает УЕФА:
Из-за технической проблемы, связанной с программным обеспечением поставщика услуг, который отвечал за инструктаж официальных лиц по поводу того, кто и с кем может сыграть на стадии 1/8 финала, результаты жеребьевки аннулированы. Повторная церемония будет проведена в 15:00 СЕТ.— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 13, 2021
С точки зрения зрителя, только в розыгрышах с участием «Вильярреала» и «Атлетико Мадрид» были очевидные ошибки, но УЕФА заявил, что не может подтвердить, что в жеребьевках всех матчей не было таких же проблем, поэтому вся жеребьевка была аннулирована.
Реакции на жеребьевку
Во время первой, ошибочной жеребьевки, были сформированы такие пары:
«Бенфика» (Португалия) — «Реал Мадрид» (Испания)
«Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Атлетико» (Испания) — «Бавария» (Германия)
«Зальцбург» (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия)
«Интер» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды)
«Спортинг» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)
«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)
«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
После того, как была проведена вторая жеребьевка, не изменилась только одна пара — «Челси» и «Лилль».
Итоги жеребьевки 1/8 финала #ЛигаЧемпионов ✔️— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 13, 2021
🔹 Первые матчи: 15/16/22/23 февраля
🔹 Ответные матчи: 8/9/15/16 марта pic.twitter.com/QtvScMP3rd
Впрочем, не все были рады тому, что повторная жеребьевка состоялась. Мадридский «Реал» настаивал на том, что их пара с «Бенфикой», сложившаяся по итогам первой жеребьевки была в порядке, потому что ошибки начались позже.
Впрочем, как говорилось выше, УЕФА не может гарантировать, что ошибки, повлиявшие на результат, не были сделаны при каждом жребии — возможно их просто не отследили.
Инсайдеры делятся и более громкими заявлениями мадридцев:
«В клубе считают, что это будет столь же вопиющая фальсификация, как и те грубые ошибки, допущенные в первом случае», — сказал журналист La Sexta Хосе Луис Санчес в эфире El Chiringuito de Jugones.
Тем не менее, к вечеру в «Реале» смирились с результатом повторной жеребьевке, поняв, что протестами ничего не добьешься.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, которому после повторной жеребьевки достался вместо австрийского «Зальцбурга» куда более серьезный «Интер», считает, что в УЕФА все сделали правильно.
Вместо мерсисайдцев, «Зальцбургу» досталась в соперники мюнхенская «Бавария», главный тренер которой Юлиан Нагельсманн дипломатично отдал должное сопернику.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола тоже был довольно великодушен по отношению к УЕФА — в конце концов не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Защитник ПСЖ Серхио Рамос, летом перебравшийся в Париж из «Реала», и рад и огорчен перспективе возвращения на «Сантьяго Бернабеу».
А вот его нынешнему одноклубнику Лионелю Месси не привыкать играть против «сливочных».
Наставник парижан Маурисио Почеттино не испытывает энтузиазма по поводу предстоящей встречи с мадридским «Реалом».
Он, возможно, и поддержал бы протест «Реала», но решение УЕФА окончательно — очередного противостояния Месси и Роналду мир не увидит. По крайней мере в 1/8 финала.