Восстание машин. Что случилось с жеребьевкой Лиги чемпионов?

Слово «фиаско» наилучшим образом описывало жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА после того, как первоначальный жребий был признан недействительным из-за ошибки компьютера.

Вся жеребьевка прошла в 14:00 по Москве в швейцарском Ньоне, Швейцария, перед жеребьевкой других турниров УЕФА — Лиги Европы и Лиги конференций Европы.

Однако после того, как были высказаны опасения, по поводу возможной ошибки, вся жеребьевка Лиги чемпионов повторилась в 17:00.

В чем была проблема с первой жеребьевкой Лиги чемпионов?

Если объяснять одним предложением, то «Манчестер Юнайтед» был ошибочно исключен из части жеребьевки, а это означает, что он никак не мог попасть в пару к мадридскому «Атлетико».

Затем в качестве соперника им попался «Пари Сен-Жермен», который многие считают более тяжелым жребием.

В этот момент «Манчестер Юнайтед» сказал: «Погодите, это неправильно» *.

* К сожалению, это не настоящая цитата.

Так что же случилось с жеребьевкой?

Вот как понимаем ситуацию мы:

За каждое возможное противостояние, в которое может быть выбрана команда, она получает шар, который раскручивается, чтобы явить миру кусок бумаги с ее именем на нем. Все они хранятся в отдельных корзинах, на которых четко указано название команды.

Когда проводится жеребьевка, по одному мячу от каждой подходящей команды помещается в новую корзину. После того, как матч «отжеребен», лишние шары из этой новой корзины выбрасываются.

Это все делается так, потому, что команды из одной страны или находившиеся в одной группе не могут быть сведены друг против друга на данном этапе.

«Челси», например, финишировал вторым в своей группе, поэтому является «несеяной» командой. Но в «сеяные» команды входят «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» (все англичане) и «Ювентус» (который был в одной группе с лондонцами), поэтому они могут сыграть только с «Лиллем», «Аяксом», «Баварией» или «Реалом». Таким образом, похоже, что в начале в корзине с надписью «Челси» всего четыре мяча.

Когда «Вильярреал» вытащили из корзины «несеяных», шар «Манчестер Юнайтед» не должен был быть помещен в новую корзину, чтобы его могли вытащить в качестве соперника, поскольку они вместе находились в группе F.

Но так, как это произошло, это могло создать нехватку шаров «Манчестер Юнайтед», и они были пропущены в следующем жребии с «Атлетико Мадрид», в котором они имели право участвовать.

Компьютер для жеребьевки ошибочно показывает на экране, что «МЮ» не имеет права играть с «Атлетико», а «Ливерпуль» допущен, хотя этого не должно быть. Это можно увидеть слева на этом изображении, взятом из трансляции жеребьевки:

Ошибка компьютера «Матч ТВ»

Это говорит о том, что ошибкой, приведшей к попаданию «Манчестер Юнайтед» не в ту корзину могла быть компьютерная ошибка. По крайней мере так предполагает УЕФА:

Из-за технической проблемы, связанной с программным обеспечением поставщика услуг, который отвечал за инструктаж официальных лиц по поводу того, кто и с кем может сыграть на стадии 1/8 финала, результаты жеребьевки аннулированы. Повторная церемония будет проведена в 15:00 СЕТ. — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 13, 2021

С точки зрения зрителя, только в розыгрышах с участием «Вильярреала» и «Атлетико Мадрид» были очевидные ошибки, но УЕФА заявил, что не может подтвердить, что в жеребьевках всех матчей не было таких же проблем, поэтому вся жеребьевка была аннулирована.

Реакции на жеребьевку

Во время первой, ошибочной жеребьевки, были сформированы такие пары:

«Бенфика» (Португалия) — «Реал Мадрид» (Испания)

«Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Атлетико» (Испания) — «Бавария» (Германия)

«Зальцбург» (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия)

«Интер» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды)

«Спортинг» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)

«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

После того, как была проведена вторая жеребьевка, не изменилась только одна пара — «Челси» и «Лилль».

Итоги жеребьевки 1/8 финала #ЛигаЧемпионов ✔️

🔹 Первые матчи: 15/16/22/23 февраля

🔹 Ответные матчи: 8/9/15/16 марта pic.twitter.com/QtvScMP3rd — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 13, 2021

Впрочем, не все были рады тому, что повторная жеребьевка состоялась. Мадридский «Реал» настаивал на том, что их пара с «Бенфикой», сложившаяся по итогам первой жеребьевки была в порядке, потому что ошибки начались позже.

Впрочем, как говорилось выше, УЕФА не может гарантировать, что ошибки, повлиявшие на результат, не были сделаны при каждом жребии — возможно их просто не отследили.

Инсайдеры делятся и более громкими заявлениями мадридцев:

«В клубе считают, что это будет столь же вопиющая фальсификация, как и те грубые ошибки, допущенные в первом случае», — сказал журналист La Sexta Хосе Луис Санчес в эфире El Chiringuito de Jugones.

Тем не менее, к вечеру в «Реале» смирились с результатом повторной жеребьевке, поняв, что протестами ничего не добьешься.

Эмилио Бутрагеньо Директор «Реала» Это было странно и грустно. Очень трудно понять такое. Надо учитывать, что миллионы болельщиков, а также весь спортивный мир ждали жеребьевки. Мы с энтузиазмом ждем встречи с «ПСЖ», зная, что этот турнир означает для нашего клуба и болельщиков. Мы осознаем силу соперника и уровень его игроков, но уверены, что проведем два отличных матча. Надеемся выйти в четвертьфинал.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, которому после повторной жеребьевки достался вместо австрийского «Зальцбурга» куда более серьезный «Интер», считает, что в УЕФА все сделали правильно.

Правильно ли, что провели повторную жеребьевку? Конечно. Я смотрел это в прямом эфире и думал: «Нельзя все так оставлять, ни за что». Конечно, надо было все переиграть. Все в порядке. Конечно, это непростой соперник. «Интер» лидирует в Серии А, это хорошая команда в хорошей форме. Посмотрим, как все сложится. «Интер» стал чемпионом Италии в прошлом сезоне, но таков путь «Ливерпуля» — легко никогда не бывает, но все возможно, так что давайте пробовать. Получилась настоящая лигочемпионская пара, так что все в порядке, жду с нетерпением. Юрген Клопп

Вместо мерсисайдцев, «Зальцбургу» досталась в соперники мюнхенская «Бавария», главный тренер которой Юлиан Нагельсманн дипломатично отдал должное сопернику.

Ошибки случаются, поэтому решение провести жеребьёвку заново было справедливым для всех. «Зальцбург» — неудобный соперник в хорошем смысле слова, который, конечно же, играет в классический футбол «РБ», используя высокий прессинг. Это очень молодая команда, которая очень голодна. Против них неприятно играть. Они хорошо выступают в Европе, у них очень хороший тренер Маттиас Яйссле. Он всегда хорошо готовит команду. Это топ-соперник, с которым нужно показать свой максимум. У них много молодых талантов. Нам нужно быть очень сосредоточенными с самого начала, потому что они окажут на нас такое давление при высоком прессинге, что нам потребуются хорошие решения. Юлиан Нагельсман

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола тоже был довольно великодушен по отношению к УЕФА — в конце концов не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Считаю, нужно повторить жеребьевку — это справедливо. Была ошибка, такое случается. Иногда и УЕФА может ошибиться. Это должны были повторить, чтобы не было подозрений. Хосеп Гвардиола

Защитник ПСЖ Серхио Рамос, летом перебравшийся в Париж из «Реала», и рад и огорчен перспективе возвращения на «Сантьяго Бернабеу».

Я бы предпочел, чтобы дуэли с «Реалом» не было, но возвращение на «Сантьяго Бернабеу» — повод для радости. Из-за ковида я не смог попрощаться с «Реалом». Судьба капризна. Я бы хотел, чтобы «ПСЖ» досталась другая команда. Вы знаете, как я люблю «Реал». Теперь я защитник «ПСЖ», и я сделаю все возможное, чтобы помочь команде пройти дальше. Эта команда сделала ставку на меня. За «ПСЖ» я буду биться насмерть Серхио Рамос

А вот его нынешнему одноклубнику Лионелю Месси не привыкать играть против «сливочных».

Цель нашей команды — это победа в Лиге чемпионов. Для нас Лига чемпионов — особенный турнир. Переезд был необычным и сложным процессом для меня и моей семьи. До этого всю жизнь мы провели в одном городе. Смена страны проходила трудно, но сейчас мы хорошо чувствуем себя в Париже, где я играю за одну из лучших команд мира. Мы очень счастливы. Лионель Месси

Наставник парижан Маурисио Почеттино не испытывает энтузиазма по поводу предстоящей встречи с мадридским «Реалом».

Будет сложный матч, потому что «Реал» — это команда с великим тренером и великими игроками. Нам предстоит встреча с мадридской командой, привыкшей выигрывать Лигу чемпионов, командой с историей и большим опытом. Поэтому ясно, что нам придется сыграть очень сложный матч. Маурисио Почеттино

Он, возможно, и поддержал бы протест «Реала», но решение УЕФА окончательно — очередного противостояния Месси и Роналду мир не увидит. По крайней мере в 1/8 финала.