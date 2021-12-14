«ПСЖ» остановит «Реал», «Вильярреал» пройдет «Ювентус», «Бенфика» удивит «Аякс» и еще пять бодрых прогнозов на плей-офф ЛЧ

«Зальцбург» — «Бавария»

Австрийский чемпион изначально знал, что ему достанется непростой соперник. Первая жеребьевка «подарила» «Зальцбургу» «Ливерпуль», а вторая — «Баварию».

Разумеется, всем очевидно, что «Зальцбург», впервые попавший в плей-офф Лиги чемпионов, можно смело назвать явным аутсайдером в противостоянии с «Баварией», которая на групповом этапе выиграла все шесть матчей.

Но при этом одни из главных действующих лиц может стать Карим Адейеми, забивший уже четыре мяча в этом розыгрыше. 19-летний форвард «Зальцбурга», родившийся в Мюнхене, попробует произвести впечатление на клуб из своего родного города.

Кроме того, ключевой фигурой для «Зальцбурга» должен стать американский полузащитник Бренден Ааронсон, не пропустивший ни одного матча на групповом этапе.

Выход в плей-офф — уже колоссальное достижение для «Зальцбурга», но вылететь, проиграв «Баварии» все равно будет обидно. «Баварию» же можно назвать главным претендентом на победу в Лиге чемпионов.

Прогноз: «Бавария» выйдет в четвертьфинал.

«Спортинг» — «Манчестер Сити»

«Спортинг» не пустил в плей-офф дортмундскую «Боруссию». При этом ключевой стала домашняя победа над представителем Бундеслиги.

Команда Рубена Аморима превзошла все ожидания, оказавшись среди участников 1/8 финала. Но вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что «Манчестер Сити» без проблем выиграет у «Спортинга» .

Английский чемпион безжалостно воспользуется проблемами соперника в обороне, которых действительно немало.

«Спортинг» пропустил девять мячей в двух матчах с «Аяксом». И после этого не очень сложно догадаться, что с португальцами сделает нападение «Манчестер Сити». Команде Хосепа Гвардиолы максимально повезло с первым соперником в плей-офф. Сложно представить, что должно произойти, чтобы «горожане» не вышли в четвертьфинал.

Единственный неприятный момент для «Сити» станет возвращение на стадион «Жозе Алваладе». Здесь в 2020 году команда Гвардиолы сенсационно проиграла «Лиону» в четвертьфинале ЛЧ.

Прогноз: «Манчестер Сити» выйдет в четвертьфинал.

«Бенфика» — «Аякс»

Пожалуй, одно из самых интригующих противостояний. С одной стороны невероятный «Аякс» Эрика тен Хага, а с другой — «Бенфика», из-за которой впервые за много лет в плей-офф ЛЧ не сыграет «Барселона».

Выигравший все шесть матчей в группе «Аякс» можно рассматривать в качестве фаворита, но вряд ли португальцы сомневаются в своих шансах сыграть в четвертьфинале.

На стороне «Бенфики» — опыт. Ключевыми игроками в битве с «Аяксом» могут стать Ян Вертонген, Николас Отаменди, Жоау Мариу и Рафа Силва. Молодой и очень талантливый Дарвин Нуньес может стать испытанием для обороны «Аякса».

Хотя у «Аякса», за которым уже давно закрепилась репутация команды с молодыми игроками, тоже есть игроки, которым хватает опыта. Прежде всего, это Дейли Блинд, Дэви Классен и Душан Тадич.

Если Отаменде и Вертонген смогут остановить Себастьяна Аллера, лучшего бомбардира текущего розыгрыша ЛЧ, тогда у «Бенфики» будет даже преимущество. Португальцев точно не стоит недооценивать.

Прогноз: «Бенфика» выйдет в четвертьфинал.

«Челси» — «Лилль»

«Челси» мог встретиться с «Баварией», «Реалом» или «Аяксом», но по ходу и первой, и повторной жеребьевки Андрей Аршавин достал для них «Лилль». И это, безусловно, большая удача для действующего победителя турнира. Могло быть намного хуже, тогда как теперь Томас Тухель наверняка не сомневается в победе над чемпионом Франции.

С «Лиллем» хотели бы встретиться многие клубы, его все равно нельзя назвать таким уж слабым соперников. В конце концов, «Лилль» занял первое место в группе.

Несмотря на казавшийся катастрофическим уход из команды Кристофа Гальтье, который летом возглавил «Ниццу», «Лиллю» удалось показать себя с лучшей стороны именно в Лиге чемпионов. Отлично проявили себе канадский форвард Джонатан Дэвид и американец Тимоти Веа.

«Лилль» — молодая команда с хорошим потенциалом, но для победы над «Челси» этого будет явно недостаточно.

Прогноз: «Челси» выйдет в четвертьфинал.

«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»

Эти два европейских тяжеловеса уже однажды встречались друг с другом. В ноябре 1991-го «Атлетико» выиграл у «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей во втором раунде Кубка обладателей кубков. Для Лиги чемпионов это новая глава в противостоянии между двух больших команд.

«Атлетико» неубедительно начал защиту чемпионского титула в Ла Лиге. «Матрасники» занимают четвертое место, а отставание от «Реала» составляет уже 13 очков. Кроме того, команда Диего Симеоне в самый последний момент оказалась среди участников плей-офф Лиги чемпионов. Все решилось в нервном матче с «Порту» в заключительном туре группового этапа.

«Атлетико» непредсказуем. Но очевидно, что он способен создать для «МЮ» немало проблем, если свою лучшую игру покажут Антуан Гризманн, Луис Суарес и Жоау Феликс.

Но «МЮ» в этом сезоне тоже непросто даются победы. В ноябре клубу все-таки пришлось расстатья с Оле-Гуннаром Сульшером и назначить временным тренером Ральфа Рангника.

У «МЮ» есть голы Криштиану Роналду, темп Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда, а также чутье Поля Погба и Бруну Фернандеша, но они по-прежнему очень уязвимы в защите.

Не исключено, что ключевым станет противостояние вратарей — Яна Облака и Давида Де Хэа. Для испанца это будет первая встреча со своим бывшим клубом после перехода в «МЮ» в 2011 году. Если Рангнику удастся улучшить игру команды до февраля, «МЮ», пусть и с трудом, но пройдет «Атлетико».

Прогноз: «МЮ» выйдет в четвертьфинал.

«Вильярреал» — «Ювентус»

Действующий чемпион Лиги Европы обеспечил себе место в плей-офф ЛЧ благодаря гостевой победе над «Аталантой» в шестом туре группового этапа.

А в Лиге чемпионов команда Унаи Эмери, как известно, оказалась благодаря триумфу в Лиге Европы. В финале «Вильярреал» дожал в серии пенальти «Манчестер Юнайтед». Все это доказывает невероятную стойкость команды.

Без сомнений, «Вильярреал» будет очень непростым соперником для «Ювентуса», который пока что находится в поиске своей лучшей игры.

На групповом этапе «Ювентус» с треском проиграл «Челси» на групповом этапе, а также с трудом выиграл у «Мальме» и «Зенита». Хотя глядя на составы, особенно это касается нападения, где у «Ювентуса» есть Пауло Дибала, Альваро Мората, Федерико Кьеза и Мойзе Кин, можно было бы предположить, что у итальянцев есть преимущество.

Но впереди два тяжелейших матча. И «Вильярреал» знает, за счет чего может добиться успеха в Европе. К слову, в этой паре все может решиться в серии пенальти.

Прогноз: «Вильярреал» выйдет в четвертьфинал.

«Интер» Милан — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» одержал шесть побед на групповом этапе, в том числе в заключительном туре над «Миланом» на «Сан Сиро». Но предстоящее противостояние с «Интером» будет гораздо сложнее.

Команда Юргена Клоппа будет явным фаворитом, но при этом «Интер» заметно лучше «Милана» с точки зрения тех возможностей, которые может предоставить «Ливерпуль».

В атаке главным оружием миланского клуба станут Лаутаро Мартинес и Эдин Джеко, а в полузащите Артуро Видаль, Николо Барелла и Марцело Брозович. И не будем забывать, что Сами Ханданович по-прежнему остается одним из лучших вратарей Европы.

«Интер» может осложнить жизнь команде Клоппа, но только в том случае, у «Ливерпуля» будут кадровые проблемы. А так, на данном этапе было бы сложно предсказать победу «Интеру».

Вылет «Ливерпуля» станет шоком.

Прогноз: «Ливерпуль» выйдет в четвертьфинал.

«Пари Сен-Жермен» — «Реал» Мадрид

Встреча с «Реалом» в 1/8 финала — это цена, которую «ПСЖ» пришлось заплатить за то, что ему не удалось занять первое место в группе. Понятно, что вылет уже после первого раунда плей-офф станет катастрофой и для «Мадрида», и для «Парижа».

Это будет противостояние команды с менталитетом победителя и клуба с, возможно, лучшей атакующей линией в мире. У «ПСЖ» есть Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар, хотя опыт Карима Бензема и Луки Модрича будет иметь не менее важное значение.

Серхио Рамос, Анхель Ди Марии и Кейлор Навас встретятся с клубом, вместе с которым несколько раз выигрывали Лигу чемпионов.

В последний раз, когда эти команды встречались в Париже, «ПСЖ» выиграл 3:0 на групповом этапе ЛЧ в сезоне-2019/2020. И на этот раз в домашнем матче их тоже устроит только победа перед непростой ответной встречей в Мадриде.

Это один из тех случаев, когда дальше пройдет тот, кто окажется в лучшей форме. Выбор сделать непросто, но «ПСЖ» благодаря глубине в атаке можно назвать фаворитом в противостоянии с «Реалом».

Прогноз: «ПСЖ» выйдет в четвертьфинал.