Всемогущие менеджеры и директоры. Как в Англии меняется система управления клубами

«Футбольный директор — кто это? Я не знаю, что это значит». Это кто-то, кто стоит на дороге и направляет игру направо и налево? Я никогда не мог понять, что это значит. Я являюсь менеджером футбольного клуба «Арсенал». И до тех пор, пока я здесь, я буду отвечать за все вопросы«, — сказал Венгер.

С одной стороны, неповиновение Венгера было тонко завуалированным разочарованием по поводу постепенного разрушения его давнего авторитета, оправдываемого руководителями, которые считали, что клубу необходимы изменения. В итоге все закончилось тем, что Венгер покинул "Арсенал" в 2018 году.

После ухода сэра Алекса Фергюсона из "Манчестер Юнайтед" в 2013 году Венгер оставался последним по-настоящему авторитарным менеджером. (Говорят, что в какой-то момент доходило до того, что любой сотрудник, желавший приобрести новый рабочий телефон, не мог сделать этого без разрешения Венгера.)

История "Арсенала" после эпохи Венгера — это яркий пример трудностей, с которыми английские клубы столкнулись при внедрении новой управленческой системы. Теперь вместо менеджера, который курировал все футбольные аспекты, в том числе за пределами поля, они зависят от многочисленных отделов, выстроенных в соответствии с четкой иерархией. Венгер занимал должность "менеджера". Его преемник, Унаи Эмери, был уже просто "главным тренером", как и Микель Артета, который позже был "повышен" до "менеджера".

Премьер-лига может быть самой прибыльной и наиболее популярной в мировом футболе, но есть много свидетельств того, что игра в Англии только приспосабливается к модели, которая давно была внедрена в Европе и за ее пределами. В современную эпоху за формирование состава и философию команды отвечает не только менеджер. Клубы стремятся создать долгосрочную идентичность, основанную на ценностях, которые не будут зависимы от изменений в управленческой структуре.

Дэвид Уэбб считает, что ключевым моментом в этом процессе является прозрачность. Уэбб занимал различные должности, в том числе руководил футбольными операциями в "Хаддерсфилде", возглавлял отдел, который занимался поиском талантов для "Тоттенхэма", который в то время играл под руководством Маурисио Почеттино. Кроме того, он был техническим директором в шведском "Эстерсунде".

"Когда я был в 'Хаддерсфилде', моя роль называлась 'руководитель футбольных операций'. Проще говоря, это 'спортивный директор' или 'технический директор'. И тогда я сказал им:" Болельщики должны четко понимать, кто в входит в структуру управления клуба, знать о роли каждого».

Футбольный директор «Эвертона» Марсель Брэндс, по слухам, покинул клуб из-за того, что он не согласен с назначением Рафаэля Бенитеса на должность менеджера.

«Тоттенхэм» летом назначил Нуну Эшпириту Санту, но в конечном итоге уволил его всего лишь после 17 матчей. Причина в данном случае — путаница в управлении, возникшая из-за назначения Фабио Паратичи «управляющим директором по футболу» для совместной работы с председателем правления Даниэлем Леви.

«Манчестер Юнайтед» в марте назначил своего бывшего полузащитника Даррена Флетчера своим первым техническим директором, но катастрофические результаты команды под руководством Оле-Гуннара Сульшера показали, что клуб нуждается в руководителях для реализации долгосрочной стратегии. Показательно, что Ральф Рангник согласился стать временным тренером «МЮ» отчасти из-за возможности в дальнейшем получить должность консультанта. В этой роли он поможет реструктурировать систему управления клубом, решения которого постоянно подвергались критике с момента ухода Фергюсона.

«Если вы откровенны с болельщиками, это заставляет спортивного директора отвечать на вопросы, благодаря чему есть правильная связь с теми, кто поддерживает команду. А затем, когда вы хотите выработать философию, это дает болельщикам более долгосрочный взгляд на происходящее. А еще это снимает нагрузку с главного тренера», — добавил Уэбб.

Все клубы Премьер-лиги, кроме пяти, указывают на официальном сайте лиги ведущую роль главного тренера или менеджера. Но в целом имен очень — от технического директора, главы футбольной администрации, спортивного директора или, как в случае с Мариной Грановской в ​​«Челси», члена правления директоров, отвечающих за футбол. Болельщики банально могут запутаться в том, кто чем занимается в клубе.

«Спортивный директор, технический директор и футбольный директор, на мой взгляд, не имеют одинаковых ролей. В каждом клубе будут разные варианты того, как это работает: кто подчиняется этому человеку и т.д. На самом деле, это должен быть спортивный директор, который выбирает главного тренера», — говорит технический директор «Брентфорда» Фил Джайлз.

Джайлз проработал в «Брентфорде» вместе с Расмусом Анкерсеном шесть лет, помогая клубу подняться с девятого места в Чемпионшипе в Премьер-лигу. В прошлую пятницу Анкерсен объявил, что уйдет в отставку в конце месяца, чтобы сформировать собственное спортивное агентство.

«У нас есть довольно четкие обязанности. Например, Томас следит за повседневной работой на тренировочной базе. Расмус, в свою очередь, общается с людьми, заводит контакты и думает о долгосрочных перспективах, в том числе о новых тренерах, которые, возможно, будут нам интересны в будущем», — отметил Джайлз.

Одним из последствий медленной трансформации английского футбола, по-видимому, стало отсутствие местных талантов, которым можно было бы доверить эти роли. Пол Митчелл, ранее игравший в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме», теперь находится в «Монако».

Майкл Эдвардс добился большого успеха в «Ливерпуле», но выдающихся британских технических директоров по-прежнему не хватает. И еще меньше тех, кто имеет такую же роль, как Леонардо в «Пари Сен-Жермен» или Марк Овермарс, футбольный директор «Аякса». Даже Дэн Эшворт, который был кем-то вроде первопроходца в Англии, покинул Футбольную ассоциацию в 2018 году, после того как сборная Англии, которую он курировал, пробилась в полуфинал чемпионата мира, ушел в «Брайтон».

Эдвардса после его отставки в конце сезона заменит его заместитель Джулиан Уорд. Но ведущие клубы Премьер-лиги по-прежнему отдают предпочтение зарубежным функционерам с большим опытом работы техническим директором. «Арсенал» назначил Эду в качестве технического директора, Грановская контролирует «Челси», трансферная активность «Тоттенхэма» во многом зависит Паратичи, В «Манчестер Сити» от Чики Бегиристайна, а Рангник скоро будет помогать Флетчеру в «Манчестер Юнайтед».

Уэбб получил известность в 2013 году, когда занимался рекрутингом в «Борнмуте», который в 2015-м поднялся в Премьер-лигу и оставался там в течение пяти сезонов.

«В Англии постепенно отказались от роли менеджера, который полностью контролирует дела клуба», — говорит Уэбб.

Интерес у Уэббу сейчас проявляют за пределами Англии — «Лацио», «Селтик» и ПАОК. Кроме того, среди них фигурирует даже один из клубов АПЛ.

У Джайлза и Уэбба был не самый стандартный путь. Уэбб занимался продажей рекламы, а еще он работал в школе, проводя время в поездках по Европе для получения информации о различных методах обучения. Джайлз сначала был сотрудником Smartodds, компании, которая принадлежит владельцу «Брентфорда» Мэтью Бенхэму.

«У меня есть многолетний опыт вне футбола, который я тоже использую. Это помогает принимать важные решения в клубе», — считает Джайлз.

Специальная квалификация нужна далеко не всегда. Но при этом Футбольная ассоциация проводит двухгодичный курс «Уровень 5 для технических директоров» для тех, кто уже занимает такую должность или имеет потенциал для этого.

Резкое увеличение числе технических директоров связано еще и с тем, что сейчас слишком много агентов. Список агентов, зарегистрированных в Англии, составляет уже 54 страницы.