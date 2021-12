Победа на классе. Несмотря на потери, «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл»

«Ливерпуль» одержал уверенную победу на «Энфилде» — 3:1. Мерсисайдцы контролировали ход встречи, ничего толком не позволив создать «Ньюкаслу». Гол Шелви был довольно случайным, в ответ на него у хозяев отличились Жота, Салах и Александер-Арнольд.

6’ Жота на линии вратарской «Ньюкасла» получил мяч и с разворота пробил в ближний угол низом -Дубравка отбил.

7’ 0:1 Джонджо Шелви. Бывший игрок мерсисайдцев вывел «Ньюкасл» вперед. Шелви подобрал мяч в 30-ти метрах от ворот «Ливерпуля», сделал несколько шагов вперёд, после чего бахнул под левую штангу.

19’ Жота на дриблинге протащил мяч на левый край штрафной площади гостей, откуда последовал удар из-под защитника — мяч попал в сетку с внешней стороны ворот.

21’ 1:1 Диогу Жота. Жота после навеса головой пробил с угла вратарской. Дубравка отбил прямо перед собой и со второй попытки португалец уже переиграл голкипера.

An eventful few minutes as Liverpool strike twice to take the lead

23’ В ходе быстрой контратаки гостей Сент-Максимен с границы штрафной пробил низом — Алисон спас «Ливерпуль».

25’2:1 Мохамед Салах. Мане по центру протащил мяч в чужую штрафную площадку, под прессингом защитника не сумел пробить вратаря, но мяч отскочил к Салаху, который без проблем расстрелял ворота.

35’ Салах ворвался на скорости на правый край штрафной площади «Ньюкасла», и правой ногой пробивал в дальний нижний угол, но немного промахнулся.

48’ Мёрфи в первой атаке «Ньюкасла» выполнял навес с правого фланга, но слишком близко к воротам мяч летел, что позволило Алиссону сработать на перехвате.

Liverpool fight back through Jota and Salah, following Shelvey's early strike from distance, to go in with a lead at the break

57’ Мёрфи в контратаке гостей с правого фланга сместился в центр и с левого ноги пробивал в дальний угол, но немного не попал.

66’ Контратаку правым флангом провели гости, последовал прострел в район 11-метровой отметки на Фрейзера, но против того в рискованном, но чистом подкате отработал Александер-Арнольд.

71’ Со штрафного удара Шелви опасно поднимал мяч над «стенкой», но немного перекрутил снаряд, который пролетел рядом с «девяткой» ворот «Ливерпуля».

82’ После прострела Фирмино с правого фланга Мане пробить не позволили, но мяч срикошетил на Жоту, который с девяти метров мощно палил по воротам «Ньюкасла», но попал в защитника.

87’3:1 Трент Александер-Арнольд. С дальней дистанции Трент сочно приложился к мячу, сумев попасть точно в левую «девятку». Дубравка в отчаянном броске мяча коснулся, но предотвратить гол не сумел.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Ньюкасл 3:1 Голы: 0:1 Джонджо Шелви (7'), 1:1 Диогу Жота (21'), 2:1 Мохамед Салах (25'), 3:1 Трент Александер-Арнольд (87') Ливерпуль: Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Ибраима Конате, Эндрю Робертсон, Алекс Окслейд-Чемберлен (Наби Кейта, 74'), Джордан Хендерсон, Тьяго Алькантара (Джеймс Милнер, 90'), Мохамед Салах (Роберто Фирмино, 74'), Диогу Жота, Садио Мане Ньюкасл: Аллан Сент-Максимен (Каллум Уилсон, 79'), Жоэлинтон, Райан Фрейзер (Джозеф Уиллок, 87'), Айзак Хэйден, Джонджо Шелви, Джейкоб Мёрфи, Джамаль Льюис (Мэтт Ритчи, 15'), Джамал Ласcеллс, Фабиан Шёр, Хавьер Манкильо, Мартин Дубравка Предупреждения: Жоэлинтон (45 + 2'), Райан Фрейзер (55'), Джордан Хендерсон (70'), Айзак Хэйден (86')

Лучшим игроком встречи был признан Трент Александер-Арнольд, установивший окончательный счет в матче.

An unsavable strike to seal three points

Your Player of the Match is Trent Alexander-Arnold

Турнирная таблица

«Ливерпуль» набрал 40 очков идет вторым, продолжая преследовать «Манчестер Сити», от которого отстает на 1 очко. «Сороки» с десятью очками идут на 19-й позиции.

В рамках 18-го тура АПЛ «Ньюкасл» будет принимать «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» отправится в гости к «Тоттенхэму». Оба матча пройдут 19 декабря.

The first team in English history to record 2,000 victories in the top-flight

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»

— Мы больше ориентировались на матчи «Борнмута», а не «Ньюкасла», когда готовились. Мы выиграли 2:1 в прошлый раз, когда Эдди Хау был у нас с «Борнмутом». Мы ожидали примерно такой же игры. Они осложнили нам жизнь. После того, как счет стал 0:1, настроение у нас немного изменилось. Мы слишком спешили в некоторых ситуациях, но забили хорошие мячи.

Я доволен, потому что в это время года приходится непросто. В таких матчах главное — сохранять оптимизм и нацеленность на атаку. Пользоваться моментами. Статистика Салаха поражает. Его голевые пасы так же важны, как и голы. Сегодня я правильно поступил, заменив его чуть пораньше. Через три дня очередной матч.

The first player to score in 5 Anfield league games in succession against Newcastle

Эдди Хау, главный тренер «Ньюкасла»

— Я думаю, что игроки действительно отдавали все силы игре. «Ливерпуль» очень быстро перемещает мяч, и нам пришлось очень много работать, чтобы сдержать их. Я думаю, что у игроков это получалось очень хорошо. Наверное, я разочарован вторым таймом и тем, как мы работали с мячом.

Я чувствую, что мы могли бы проявить немного больше хладнокровия, чтобы вскрыть их оборону в те моменты, когда мы переходили в атаку. Что касается того, что игроки дали игре, их отношения и самоотверженности — я думаю, что мы были хороши. Мы все делали правильно до третьего гола.