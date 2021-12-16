Легенда АПЛ. Агуэро грустно завершил карьеру, но его наследие великолепно

Серхио Агуэро заявил, что он «гордится» своей карьерой после того, как ему пришлось столкнуться с «очень тяжелой» реальностью и повесить бутсы на гвоздь, чтобы не рисковать здоровьем.

33-летний футболист не сдержал слез, когда объявлял о своем решении менее чем через шесть месяцев после того, как перешел в «Барселону».

Экс-форвард «Манчестер Сити» был доставлен в больницу 30 октября после того, как «испытал дискомфорт в груди» во время матча против «Алавеса».

«Решение, которое было принято, я принял ради своего здоровья», — сказал Агуэро.

Серхио Агуэро globallookpress.com

Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола был среди небольшой группы людей, наблюдавших возле поля «Камп Ноу» за тем, как Агуэро объявляет о завершении карьеры.

Агуэро, который завершил карьеру с 427 голами в 786 матчах, сумел прийти в себя после того, как заплакал в самом начале мероприятия, и продолжил: «Я собрал эту пресс-конференцию для того, чтобы сообщил, что я решил перестать играть в футбол. Это очень трудный момент».

«Когда я прошел первый физический тест в клинике, медперсонал позвонил мне и сказал, что существует очень большая вероятность, что я не смогу продолжать играть. С того момента я пытался осознать все это, и это было очень непросто. Один из врачей прямо сказал мне: "Нужно остановиться". Я хочу сказать, что сделал все возможное. Я мечтал стать футболистом с пяти лет, когда впервые коснулся мяча. Никогда не мог представить, что попаду в Европу. Хочу выразить благодарность всем командам, в которых я выступал», — сказал Агуэро.

«Я горжусь своей карьерой. Мне повезло, что то, что происходит сейчас, не произошло раньше. Не знаю, что меня ждет в моей новой жизни, но знаю, что есть много людей, которые любят меня и желают мне всего наилучшего», — подытожил аргентинец.

Невероятная статистика Агуэро

Агуэро — четвертый по результативности игрок в истории АПЛ с 184 голами в 275 играх, уступая только Алану Ширеру (260), Уэйну Руни (208) и Энди Коулу (187). Он также является самым результативным иностранным игроком лиги, забив на девять голов больше, чем Тьерри Анри (175).

Агуэро забивал каждые 108 минут в Премьер-лиге, что является лучшим показателем в истории турнира. В самом деле, он мог бы сыграть еще 2520 минут (28 игр) в футбол Премьер-лиги без единого гола, и при этом у него все равно было бы лучшее соотношение сыгранных минут к забитым голам среди любого игрока высшего дивизиона, забившего более 20 голов.

Аргентинец за свою карьеру сделал 18 хет-триков, в том числе 12 в Премьер-лиге, что является рекордом для высшего английского дивизиона.

Он забил более 20 голов во всех соревнованиях в 12 из 13 сезонов в период с сезона 2007/08 по 2019/20. В пяти случах за время своего пребывания в «Ман Сити» он добрался до отметки в 30 или более голов.

Агуэро забил 36 голов за «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, это самый высокий результат для игроков английских клубов в истории турнира (наряду с бывшим нападающим «Челси» Дидье Дрогба).

Аргентинец забивал 128 различным соперникам, включая «Барселону», «Реал Мадрид», «Баварию», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Между первым голом в карьере Агуэро в ноябре 2004 года (за «Индепендьенте») и его последним голом за «Барселону» — против «Реала» в октябре 2021 года прошло 16 лет и 332 дня.

Легенда АПЛ

Несмотря на преждевременное завершение его карьеры, не может быть никаких сомнений в том, что Агуэро является одним из самых выдающихся нападающих 21 века.

Он начинал в «Индепендьенте» в Аргентине, затем перешел в «Атлетико» Мадрид, выиграв Лигу Европы в 2010 году и забив 101 гол в 234 матчах.

Такая результативность привлекла внимание стремительно развивающегося «Манчестер Сити», который, как сообщалось, заплатил 38 миллионов фунтов, чтобы привезти его на «Этихад».

Он стал легендой «Сити» и Премьер-лиги за 10 лет пребывания в Англии, выиграв пять чемпионских титулов АПЛ, один Кубок Англии и шесть Кубков Лиги.

Серхио Агуэро globallookpress.com

«Атлетико» сделал ставку на меня в 18 лет, рассчитывая, что я смогу хорошо проявить себя в Европе. Люди из «Ман Сити» вы все знаете, что я чувствую. Там все прекрасно относились ко мне«, — сказал Агуэро на пресс-конференции.

"Каждый футболист всегда хочет побольше выигрывать, и я думаю, что могу быть доволен выигранными титулами. Любой всегда может сделать немного больше, но я думаю, что сделал все возможное для себя и своих клубов", — подчеркнул аргентинец.

Агуэро покинул "Сити" летом, побив рекорд результативности клуба — он забил 260 голов в 390 играх, включая 16 хет-триков.

Аргентинец также стал автором, пожалуй, одного из самых знаковых моментов АПЛ — его гол на последних секундах сезона 2011-2012 вырвал для "Ман Сити" победу над "КПР" и первый чемпионский титул с 1968 года, а также оставил без титула главных соперников из "Ман Юнайтед" за счет разницы мячей.

"Мощный, опасный и убийственный"

Старший футбольный редактор BBC Sport Фил Макналти:

"Наследие Серхио Агуэро делает его одной из выдающихся и самых значительных фигур в истории 'Манчестер Сити' и АПЛ. Агуэро не только покинул 'Сити' в конце прошлого сезона в качестве рекордного бомбардира клуба за все время, но и забил, возможно, самый запоминающийся гол в истории Премьер-лиги.

Победный удар за чемпионский титул в 2012 году был всеобъемлющим моментом, но Агуэро забил так много ключевых голов за свое десятилетие в 'Сити'. Он — тот бомбардир, который всегда нес угрозу и демонстрировал прекрасную стабильность. Мощный, опасный и убийственный для любой обороны, против которой играл.

Да, его будут помнить прежде всего за тот единственный момент, который вызвал истерию на 'Этихад', но время, проведенное Агуэро в 'Сити' и в АПЛ, оставляет после себя след, который по праву навсегда наделяет его легендарным статусом для этого клуба.

Когда 'Сити' вышел из тьмы и начал пробиваться к свету под руководством Роберто Манчини, затем Мануэля Пеллегрини и, наконец, великого Гвардиолы, блеск и репутация Агуэро гарантировали, что он был в авангарде возрождения клуба".

Грустное завершение карьеры в "Барселоне"

Большая дружба Агуэро с соотечественником Лионелем Месси делала его переезд в "Барселону" весьма привлекательным после того, как стало ясно, что ему позволят покинуть "Манчестер Сити".

Он развеял сомнения тренера "Сити" Гвардиолы, который изначально беспокоился о способности нападающего вписаться в его стиль игры, но травмы ограничили игровое время Агуэро во время его последнего сезона на "Этихаде".

Переход в "Барселону" с самого начала складывался плохо. Финансовые проблемы клуба привели к проблемам с регистрацией новых игроков, включая Агуэро. И те же проблемы привели к отъезду Месси в "Пари Сен-Жермен".

Когда Агуэро в конце концов удалось зарегистрировать, он получил травму икроножной мышцы, из-за которой не выступал до октября. Всего он успел сыграть за клуб лишь в пяти матчах.

Он забил на 90-й минуте своего единственного матча в Эль-Класико против "Реала" 24 октября, а через три дня впервые вышел в основном составе "Барсы".

Серхио Агуэро globallookpress.com

Но проблема, возникшая в матче с "Алавесом", привела к кардиологическому обследованию. В соцсетях Агуэро дал знать, что последует советам врачей при принятии решения о своем игровом будущем.

Он сказал, что ему понадобится 90 дней, а СМИ сообщали, что ему поставили диагноз сердечная аритмия — нерегулярное сердцебиение. Но его решение пришло раньше, чем ожидалось.

Свой последний вклад в дела сборной Аргентины он внес на летнем Кубке Америки. В четвертьфинале он вышел замену в матче с Эквадором, а позже аргентинцы выиграли свой первый трофей за 28 лет.

"Незавершенные дела, но прекрасное наследие в Аргентине"

Эксперт по южноамериканскому футболу Тим Викери:

"В списке незавершенных дел Агуэро еще оставалось вычеркнуть пару вещей. Один из них — завершить свою карьеру там, где все началось, в аргентинском 'Индепендьенте'.

Когда 'Индепендьенте' продал его в 'Атлетико' Мадрид, они полностью перестроили стадион на вырученные деньги. Сам Агуэро и фанаты клуба всегда мечтали, что однажды он вернется и сыграет в доме, который построил. Но, видимо, произойти этому не суждено.

Второй момент — это еще один чемпионат мира с Аргентиной, потому что в невероятной карьере есть пара пробелов. Первый — это Лига чемпионов, а другой — успешно проведенный турнир со сборной. Он выиграл Кубок Америки в середине года, но он был запасным на этом турнире, почти не выходил на поле в плей-офф и не забивал.

Серхио Агуэро в последнем матче за сборную globallookpress.com

Он забил 42 гола за Аргентину, и только два человека забили больше — Габриэль Батистута и Лионель Месси. Но у него за плечами никогда не было по-настоящему хорошо проведенных турниров. Довольно часто на крупных турнирах в конце сезона он с трудом передвигал уставшие ноги по полю.

Может быть, очень жаль, что Пеп Гвардиола не взял его в свои руки раньше, потому что лучшим турниром для него стал последний чемпионат мира в России, где Аргентина в остальном полностью провалилась.

Теперь у них самая лучшая команда с тех пор, как он начал играть за Аргентину, и было бы здорово, если бы он в последний раз выступил на чемпионате мира через год".