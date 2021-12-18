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    Старые друзья могут поквитаться друг с другом

    Реакция прессы на жеребьевку Лиги наций

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    Англия сыграет с Италией впервые после финала Евро-2020
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    Англия сыграет с Италией впервые после финала Евро-2020
    Состоялась жеребьевка Лиги наций 2022/2023 годов. Публикуем самые интересные комментарии медиа о ее итогах.

    Испания получила ровную группу

    «Криштиану Роналду встретится на пути Испании. Португалия выглядит сильнейшим соперником "Фурии Роха" в Лиге наций 2022/23, жеребьевка которой состоялась в этот четверг, и в которой команда Луиса Энрике также сыграет со Швейцарией и Чехией.

    Испании, которая уже была финалистом в прошлом розыгрыше турнира, отводится роль победителя группы 2 и обладателя путевки в финал четырех, где попытается завоевать трофей, которого еще нет в ее послужном списке», — пишет испанская AS о группе ее сборной.

    «В теории Испания будет бороться за победу в группе с Португалией, которая выиграла первый розыгрыш Лиги наций в 2019 году, хотя Швейцария и Чехия не облегчат им эту задачу.

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    "Селексьон" уже встречались с альпийской сборной в четвертьфинале Евро-2020 и смогла с трудом одолеть команду, которая только что выбила Францию — главного фаворита — в серии пенальти. Чехия также сыграла большую роль в этом турнире, где больше всех блистал нападающий Патрик Шик, который забил четыре мяча, и будет большой опасностью оппонентам».

    Италия, Англия и Германия в «группе смерти»

    «В конечном итоге группа сборной Италии — это "группа смерти" — единственный квартет с топ-командами. Бесконечное противостояние с Германией ветеранов Мануэля Нойера и Томаса Мюллера возвращается. Немцы остаются миксом из опытных и молодых игроков с большим послужным списком на международном уровне», — анализирует группу своей национальной команды итальянская Gazzetta dello Sport.

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    • «Италия Роберто Манчини сталкивается со сложной группой в Лиге наций. "Скуадра Адзурра" попала в один квартет с Венгрией, Германией и Англией, которая потерпела поражение в финале чемпионата Европы минувшим летом. Это будет шанс на месть для англичан и великая классическая дуэль с немцами», — вторят ей соотечественники из Tuttosport.

    Англия получила шанс отомстить Италии

    «Англия оказалась в кошмарной группе Лиги Наций вместе с Германией, Италией и Венгрией. У [наставника "Трех Львов"] Гарета Саутгейта есть возможность отомстить за поражение Италии в финале Евро-2020, столкнувшись с многолетним соперником Германией», - сокрушается силой группы своей сборной британская The Sun.

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    • «Старые друзья снова встретятся следующим летом, когда Англия встретится с Германией, Италией и Венгрией в своей группе Лиги наций. Англия может оглянуться на долгую историю с Германией, но команда Гарета Саутгейта обыграла ее со счетом 2:0 в 1/8 финала перенесенного Евро-2020 прошлым летом, прежде чем проиграть в финале Италии по пенальти», — напоминают недавние матчи команд их соотечественники из The Guardian.

    Германия проведет первую Лигу наций с новым тренером

    «Англия снова увидит старых друзей в очень сложной группе Лиги наций. Ей предстоит встретиться с двумя командами, с которыми она встречалась на Евро-2020 прошлым летом: с Германией, которую победила в 1/8 финала, и которую теперь возглавляет новый главный тренер Ханси Флик, и Италией, которую она проиграла в финале на "Уэмбли" по пенальти», — рассуждает британская BBC.

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    • «Англия, должно быть, попала в группе смерти. Команда "Трех Львов" хочет вернуть благосклонность за поражение в финале Евро-2020 против Италии, но также столкнется с соперниками из Германии и Венгрии», — констатирует еще одно издание с Туманного Альбиона The Mirror.

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