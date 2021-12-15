Грилиш делает «Манчестер Сити» еще более грозным

В рамках 17-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Лидс» (7:0). Приводим самые интересные публикации в медиа.

Отсутствие Филлипса лишило «Лидс» всяких шансов

«Гостям осталось лишь зализывать раны, потому что в их исполнении не было ничего хорошего по ходу данного избиения. Во втором тайме они как минимум несколько раз побеспокоили голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона но к тому времени поединок уже давно закончился», — отмечает Крис Беван в отчете BBC об игре.

«Бесстрашных атакующих действий, которые позволили им взять здесь же три очка в апреле, так и не было, а дыра, оставленная травмой полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса, была слишком очевидной. Бьелса и его подопечные должны перегруппироваться, прежде чем примут "Арсенал" в субботу вечером, но менеджера йоркширцев должно беспокоить то, что у него, похоже, не так много возможностей перетасовать столь неглубокий состав».

«Сити» заставил усомниться в шансах «Лидса» не вылететь

«Обескровленная оборона и сомнительная тактика "Лидса" подвергались постоянной угрозе, где Кевин де Брейне, впервые сыгравший в АПЛ с 6 ноября, мастерски провел первый тайм, выдав мастерскую первую половину матча с голом в активе. "Горожане" сдвинули давление на конкурентов за титул — "Челси" и "Ливерпуль", которые сыграют в четверг», — отмечает Sky Sports.

«Гости победили во время своего последнего визита на "Этихад", но характер этого разгромного поражения, несмотря весь на кадровый кризис в обороне йоркширцев, охвативший сейчас клуб, вызывает новые опасения по поводу Марсело Бьелсы, его игроков и их способности успешно провести битву за выживание, в которой они оказались».

«Манчестер Сити» уходит в отрыв

«Манкунианцы отправляются в отрыв именно тогда, когда это необходимо. Эта седьмая кряду победа в Премьер-лиге увеличила лидерство до четырех очков — "Ливерпуль" сыграл на поединок меньше — и позволила Пепу Гвардиоле преодолеть отметку в 500 голов: 502, если быть точным, за рекордный промежуток времени в 207 матчей», — пишет на страницах The Guardian Джейми Джексон.

«Что больше всего порадовало Гвардиолу, так это возродившийся Кевин де Брейне, который забил дважды, плюс блестящие выступления Джека Грилиша, Родри и Рияда Мареза. А также то, как "Манчестер Сити" сравнялся с рекордом "Ливерпуля" из 33 побед за календарный год, установленным в 1982 году. Это команда в идеальной гармонии, где ее 10 полевых игроков точно знают, куда делать пас и двигаться».

Грилиш доказал свою пользу в системе игры «Сити»

«Грилиш напомнил, почему "Сити" пошел на британский рекорд в 100 млн фунтов за его трансфер. Он забил второй мяч и мог бы получить больше. Атакующий хавбек был главным героем выступления своей команды, ставшего одним из лучших за время работы Гвардиолы в Манчестере, и этим без всяких сомнений доказал, что он принадлежит данному уровню», — отмечает в материале ESPN Роб Доусон.

«Система игры манкунианцев может быть довольно строгой, но Грилишу не раз напоминали, что внутри этой структуры все равно есть свобода действий. Гвардиола по-прежнему будет ценить доминирование своей команды больше, чем любое индивидуальное выступление, но, после всех вопросов о Грилише с момента его перехода, он будет испытывать легкое удовлетворение, увидев, что новичок выглядит органично в качестве ключевого винтика этой четко работающей машины».