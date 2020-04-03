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    Две подачи и 16 секунд на гол. Как в 1997 «Боруссия» Д мстила «Ювентусу»?

    Пока УЕФА определяется с форматом и возобновлением еврокубков, вспомним о финале Лиги чемпионов сезона 1996/1997

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    В мае 1997 года «Боруссия» Д в Мюнхене сразилась с «Ювентусом» за трофей ЛЧ.

    Интриги и разговоры незадолго до финала

    Перед финальным поединком этих соперников в Лиге чемпионов немцы не могли не вспомнить о событиях, произошедших годами ранее. Дело в том, что «Боруссия» Д и «Юве» уже встречались между собой в финале европейского соревнования. Это был Кубок УЕФА 1992/1993. В те времена соперники боролись за титул в двухматчевом противостоянии.

    Оба поединка дортмундцы провалили. 5 мая 1993 года «шмели» на «Вестфаленштадион» влетели туринцам со счетом 1:3, а в ответке на «Делле Альпи» черно-желтые вовсе не забили и проиграли крупно — 0:3. Итоговый результат — 6:1. «Боруссия» Д фактически без боя сдала победу итальянцам.

    Прошло четыре года и этим коллективам вновь представилась возможность сыграть друг с другом, но уже за более престижную награду. С момента их встреч в Кубке УЕФА прошло достаточно много изменений. К примеру, тренировать «Юве» стал крутейший итальянский специалист Марчелло Липпи, в то время как дортмундцами продолжал руководить Оттмар Хитцфельд. В составе «Старой синьоры» появился Зидан и Дель Пьеро, а раздевалка немецкого клуба пополнилась четырьмя бывшими игроками «Ювентуса».

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    • В общем, поводов для разговоров и интриг перед главным матчем ЛЧ было достаточно, к тому же для «Боруссии» Д грядущий поединок являлся первым финалом в истории команды. И, разумеется, «шмели» могли убить сразу двух зайцев одновременно: взять реванш у «Юве» за Кубок УЕФА, а также указать свое имя в списке победителей Лиги чемпионов.

    Уверенная дорога к матчу в Мюнхене

    Оба коллектива без особого труда вышли из своих групп. Дортмундцы финишировали вторыми в квартете B, а «Ювентус» был лидером на данной стадии Лиги чемпионов. В четвертьфинале «Боруссия» Д по сумме двух поединков разгромила «Осер» — 4:1, в то время как «зебры» легко разобрались с «Русенборгом» — 3:1.

    На стадии 1/2 «шмели» дважды обыграли «Манчестер Юнайтед» с минимальным преимуществом — 1:0. Туринский же коллектив покуражился в противостоянии с «Аяксом». «Старая синьора» вынесла голландцев с общим счетом 6:2.

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    • В тот период «Ювентус» имел классный состав и сильного тренера, поэтому их выход в финал не был огромным сюрпризом. А вот для клуба из Дортмунда добытая путевка в Мюнхен считалась солидным достижением.

    Настала пора финального поединка. На календаре 28 мая 1997 года. «Олимпиаштадион», где и проходило это зрелище, был заполнен 59 тысячами фанатов. Команды вышли из подтрибунного помещения, бросая взгляды на трофей, украшенный ленточками цветов клубов. Погода в Мюнхене была ясной, а на трибунах как всегда выделялись дортмундские болельщики, которые расплескали желто-черную палитру на целые секторы.

    Неожиданный сюрприз в первом тайме

    Ровно в 20:30 по местному времени рефери Шандор Пуль дал стартовый свисток. В атаку тут же помчался «Ювентус». На правах фаворита встречи подопечные Липпи начали угрожать воротам соперников с первых минут.

    «Боруссия» Д — «Ювентус». Лига чемпионов 1997

    В ходе одной из атак Кристиан Вьери подал в штрафную «Боруссии» Д, а затем в районе 11-метровой отметки произошло столкновение, в ходе которого на газоне оказался Владимир Югович. Футболист требовал пенальти, а вот у арбитра было мнение, что югославский игрок нырял, о чем он доходчиво и объяснил полузащитнику.

    Еще через время тот же Югович сумел выйти на ударную позицию, но смазал попытку, отправив мяч в сетку с внешней стороны. Ставка на быстрый гол не сработала. «Юве» своим натиском не смог продавить «Боруссию» Д и игра немного успокоилась.

    На 29 минуте «шмели» в одной из своих немногочисленных атак заработали угловой. С первой подачей вратарь с защитником туринской команды справились. Но на подбор здорово среагировал Пол Ламберт. Шотландец навесил еще раз, мяч достался Ридле. Нападающий принял круглого грудью, после чего ногой проткнул его точно в ворота. «Боруссия» Д открыла счет и впервые забила в финале Лиги чемпионов!

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    • «Ювентус» не стал ничего выдумывать и пошел отыгрываться с помощью навесов и стандартов, которые ничем толковым не запомнились. Не прошло и пяти минут после первого гола, как «Боруссия» Д забила второй. На помощь пришел очередной корнер. Но на сей раз сработала прямая подача, которую головой замкнул Ридле. На 34-й минуте Карл-Хайнц делает дубль.

    Разница в два мяча была близка к катастрофической, потому что «Старая синьора» никак не могла впервые в этом финале отличиться. В очередной атаке один из самых активных игроков в составе туринцев Зидан стрельнул в ближний угол, но угодил в штангу. Еще в одном эпизоде Кристиан Вьери забил гол, однако судья заметил игру рукой и не засчитал взятие ворот. Другие попытки Вьери и компании сократить разницу в счете были неудачным, первый тайм закончился с преимуществом «Боруссии» Д в два гола.

    Судьбоносная вторая половина матча

    В перерыве тренер итальянского клуба делает замену, которая могла перевернуть ход встречи. Липпи убирает с поля правого защитника Серджо Поррини и выпускает Алессандро Дель Пьеро. Выйдя из раздевалки «зебры» побежали вперед.

    Кристиан Вьери без устали бил по воротам, но Штефан Клос пока справлялся. В одном из моментов голкипера выручил каркас, когда все тот же Вьери пытался забить из пределов штрафной площади. Тогда от руки первого номера «Боруссии» Д снаряд угодил в перекладину.

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    «Ювентус» все сильнее взвинчивал темп. В итоге свой мяч «бьянконери» забили на 65-й минуте. Передача, которая последовала на Алена Бокшича на подступах к штрафной, прошла между средней и оборонительной линиями дортмундцев. Хорватский нападающий ворвался в штрафную и сделал прострел. На пас откликнулся Дель Пьеро. Алессандро с близкого расстояния переправил мяч пяткой в цель. Наконец-то «Юве» дожал немцев и сократил разрыв к минимуму.

    Замена, решившая исход

    Счет на табло был 2:1. Очевидно, что туринская команда не будет сбавлять обороты. Если бы «Боруссия» Д еще сильнее прижалась к своим воротам, то преимущество в два гола она бы потеряла.

    На 67-й минуте форвард, сделавший дубль, попросил у тренера замену. Чуть позже выяснится, что он сломал палец ноги. Еще через три минуты Оттмар Хитцфельд уберет с поля полузащитника Стефана Шапюиза и выпустит 20-летнего нападающего Ларса Риккена.

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    • Молодому парню понадобилось 16 секунд для того, чтобы перевернуть ход матча. Получив пас со своей половины поля, игрок немного пробежался с мячом и метров с 22 эффектно перекинул круглого через вратаря «Ювентуса».

    После поединка Ларс Риккен, забивший в финале, скажет, что заметил, как Анджело Перуцци вышел далеко из рамы, поэтому он и принял такое решение. И форвард оказался прав. «Боруссия» Д снова ведет в два гола на 71-й минуте. Все дальнейшие попытки «Ювентуса» атаковать ничем не закончились.

    И вот уже прозвучал финальный свисток, зафиксировавший первую и на данный момент единственную победу «Боруссии» Д в Лиге чемпионов. Звезды туринского клуба не справились с немецкой командой, которая, благодаря тренеру, изменила ход игры во втором тайме и завоевала желаемое золото. 0

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