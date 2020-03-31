Капитан пожертвовал собой и вывел «Юнайтед» в финал. О камбэке «дьяволов» в игре с «Юве»

Поединок в Турине для «красных дьяволов» начался катастрофически, но английский клуб был способен на подвиг.

Вдохновленные своим капитаном

Судьбоносный матч на «Делле Альпи» стартовал для «Юнайтед» с двух пропущенных голов. В такой критической ситуации коллектив нуждался в лидерах. Главным вожаком на поле был Рой Кин, который повел команду за собой и привел ее в итоге к успеху. Вот так можно охарактеризовать ответный поединок между «Ювентусом» и «Манчестером» в рамках полуфинала Лиги чемпионов сезона 1998/1999.

Пройдет далеко на один год после данной встречи, прежде чем в свет выйдет автобиография великого Алекса Фергюсона. В ней он упомянет эту игру и лично вклад в нее Роя Кина, который даже ценой желтой карточки и пропуском главной битвы против «Баварии» сумел помешать итальянцам пройти в финал. Легендарный наставник скажет: «Наступая на каждую травинку, он бился так, будто был согласен умереть от истощения, нежели проиграть. Он вдохновил всех. Я чувствовал гордость за то, что имею возможность работать с таким игроком».

Не остался в стороне и полузащитник «красных дьяволов» Йеспер Бломквист, который также поделился мнением касательно той ирландской феерии в Турине: «Я был впечатлен тем, как вместо того, чтобы впадать в депрессию, он использовал сложившуюся ситуацию в качестве мотивации, потому что он хотел быть уверенным, что мы пройдем в финал».

С чего все началось в Турине?

Перед встречей на «Делле Альпи» коллективы на «Олд Траффорд» разошлись миром — 1:1. На 25 минуте счет открыл Антонио Конте, а установить равенство англичане сумели в самом конце поединка благодаря Райану Гиггзу. В том сражении «Манчестер Юнайтед» спасся, но впереди была ответная игра, которая обязывала «красных дьяволов» идти вперед.

С момента предыдущей битвы прошло две недели. И вот на календаре 21 апреля 1999 года. Дело приближалось к вечеру. Стадион в Турине потихоньку заполоняли фанаты. На часах 20:45 по местному времени. Под свист 60 тысяч болельщиков швейцарский судья Урс Майер сигнализирует о начале матча.

«Ювентус» — «Манчестер Юнайтед». ЛЧ 1998/1999

Уже на первых минутах «Ювентус» намерен был показать, кто на поле главный. Подопечные Карло Анчелотти шли вперед, пытались найти пасом Индзаги, однако пока безрезультатно. «Зебры» сделали несколько подходов к воротам, а не прошло еще и пяти минут. Затем «Старая синьора» заработала угловой. В результате розыгрыша корнера последовала подача в штрафную. Расторопнее всех оказался Филиппо, который, находясь на дальней штанге, замкнул ногой пас. Счет 1:0, итальянский клуб повел!

Разумеется, недовольный собственными действиями «Юнайтед» помчался отыгрываться. Подопечным Алекса Фергюсона удалось насобирать несколько неплохих моментов, но превратить созданные шансы в гол не получилось. А вот «Юве» на 11 минуте рванул в контратаку. В ней на финальном рубеже круглый достался Индзаги, который с левой угодил в ногу футболиста обороны, а от него мяч опустился в сетку, перелетев Шмейхеля. К четверти часа туринцы повели в два гола. Филиппо в деле!

Переломный момент в противостоянии

С подобным раскладом могла смириться любая другая команда, но не коллектив Фергюсона. «Красные дьяволы» начали играть активнее, тренер «манкунианцев» нервно перемалывал жвачку, а Карло Анчелотти гневно кричал на своих подопечных у бровки. «Манчестер Юнайтед» принялся создавать неплохие моменты. Вот только Энди Коулу и Дуайту Йорку все время кто-то или что-то мешало забить.

Прошло чуть больше половины тайма. На табло 24 минута и счет 2:0, по сумме двух встреч — 3:1. Гости заработали корнер. Подача пошла с левого фланга. Мяч полетел в район ближнего угла вратарской. Защитники «Юве» смотрели на круглого со стороны, а опередил всех на свете тогда Рой Кин. Ирландец прилетел на подачу и кивнул головой точно в цель. В трудную минуту капитан пришел на помощь и свел разницу в счете к минимуму.

Игра продолжала взвинчивать темп. «Манкунианцы» пытались что-то придумать с помощью дальних ударов. Вездесущий Рой Кин подчищал в центре и доставлял мячи до Коула, Бекхэма и Йорка, те стреляли рядом с воротами. «Ювентус» стремился поймать англичан во время быстрых выходов в атаку. Чаще всего «зебры» делали расчет на подачи, при которых не очень уверенно чувствовал себя Петер Шмейхель.

На 33 минуте Рой Кин сфолил на Зидане и получил желтую карточку. Это означало, что в случае попадания в финал, капитан сыграть не сможет. Однако ирландца вообще не волновало подобное, он изо всех сил пытался сделать так, чтоб «Юнайтед» забил еще. И второй гол пришел спустя минуту после желтой.

Коул воспользовался пассивностью обороны «Ювентуса» в защите и выполнил подачу на Дуайта Йорка. Форвард подстроился под мяч и направил его головой в дальний угол, растерянный Анджело Перуцци был бессилен. «Красные дьяволы» сравняли счет!

Транжирство «Юве» и волевая победа «Манчестера»

После второго гола гостей соперники продолжили играть на встречных курсах. Туринская команда старалась отыскать в атаке Индзаги, но у форварда дело не шло, с его попытками забить «манкунианцы» справлялись. Собственный опасный момент «красные дьяволы» нашли ударом издали. Йорк знатно приложился по мячу, но угодил в штангу. Первый тайм не выявил сильнейшего, 2:2.

Во второй половине встречи самый активный впереди у «Ювентуса» Индзаги хотел сделать хет-трик. Но итальянец продолжал транжирить свои шансы, в то время как «Юнайтед» ближе к завершению матча вновь выстрелил в штангу. На сей раз опасно пробил ирландец Денис Ирвин.

К концу встречи «Ювентус» начал поддавливать «Манчестер». Подачи в чужую штрафную были безуспешны. Все свои шансы, созданные после второго пропущенного гола, «Старая синьора» упустила. А вот коллектив Фергюсона подошел к собственным моментам ответственнее.

На 83 минуте контратака «красных дьяволов» принесла свои плоды. Дуайт Йорк сумел продраться сквозь защитников итальянцев с мячом, вышел один на один с вратарем, обыграл голкипера и был сбит им же. Но англичане не стали разводить руки в стороны и спорить с судьей, поскольку мяч подобрал Коул и забил в пустые ворота. «Юнайтед» вышел вперед и в итоге завоевал волевую победу над «Юве», который сперва сбавил давление, а потом не реализовал свои возможности.

Подопечные Алекса Фергюсона перевернули игру и пробились в финал, где развязка на «Камп Ноу» будет еще драматичнее. «Манчестер» за две минуты отберет трофей у «Баварии», а Дуайт Йорк и Андрей Шевченко станут лучшими бомбардирами турнира. На их счету окажется по восемь мячей. 0