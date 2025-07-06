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    «Спартак» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция товарищеского матча

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    Маркиньос
    «Спартак» принимает «Крылья Советов» на «Лукойл-Арене» — контрольная игра в рамках подготовки к старту нового сезона Российской премьер-лиги, до которого остаются считанные недели. Обе команды вступили во второй этап летних сборов и продолжают наигрывать составы и схемы под руководством новых и старых тренеров. Следить за ходом матча можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    До матча

    «Спартак»

    После сложной весны, когда команда вылетела из борьбы за трофеи, «Спартак» подошёл к новому сезону (как всегда) с осторожным оптимизмом. Под руководством Деяна Станковича «красно-белые» уже успели провести первый контрольный матч, в котором одолели «Торпедо» со счётом 3:1. Вновь отличились ключевые атакующие игроки: Эсекьель Барко и Маркиньос вышли после перерыва и буквально за 45 минут решили исход встречи.

    Станкович активно варьирует тактические модели: в первой игре использовались как 4-2-3-1, так и 3-4-3. Уже сейчас видно, что тренер закладывает гибкость на сезон — вероятно, «Спартак» будет меняться по ходу матчей.

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    Из новостей: Тео Бонгонда вернулся после травмы, а новичок Антон Заболотный готов провести первые минуты за команду. В то же время Хесус Медина, Антон Зиньковский и Никита Чернов пока работают индивидуально и, скорее всего, не сыграют.

    В центре внимания вновь — Барко. Аргентинец стал лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне, но его будущее пока туманно. «Фламенго» уже сделал предложение (14 млн евро), но «Спартак» его отклонил. Однако интерес к полузащитнику из Южной Америки сохраняется.

    «Крылья Советов»

    Для самарцев лето — период глубоких перемен. После завершения сезона-2024/25, в котором команда заняла лишь 10-е место, клуб покинул Игорь Осинькин, а возглавил — Магомед Адиев. Первый сбор с точки зрения результатов прошёл неудачно — поражение от «Сокола» и ничья с КАМАЗом. Теперь предстоит первый серьёзный тест — против одного из лидеров РПЛ.

    Текущий состав — практически полностью новый. Команду уже покинули вратари Ломаев и Овсянников, защитники Бейл и Гапонов, полузащитники Ежов, Зиньковский, Якуба, Дмитриев, а также лучший бомбардир весны Иван Сергеев (перешёл в «Динамо»). Особенно чувствуется отсутствие последнего: в коротком отрезке он забил 9 мячей и тащил «Крылья» в атаке. Томас Галдамес, Солдатенков и Олейников пока не готовы играть — все трое тренируются по индивидуальной программе. Из новичков — арендованный Вадим Раков, но и он только вливается в процесс.

    Когда-то «Крылья» неудобно играли для «Спартака», обыграв москвичей трижды подряд в 2022–2023 годах. Однако после перестройки в «Спартаке» и кризиса в Самаре всё изменилось: пять последних матчей — пять побед москвичей с общим счётом 15:1. Последняя встреча — майская победа «Спартака» (2:0) полурезервным составом на выезде.

    Теперь силы, кажется, снова неравны. «Спартак» сохранил костяк, пробует тактические вариации, лидеры в строю. «Крылья» же переживают процесс обновления и на этом этапе скорее ищут игру, чем стремятся к результату.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10.

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