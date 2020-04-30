Финал Кубка Англии-1970. Самая брутальная игра в истории английского футбола

Понадобилось всего пару минут, чтобы понять, что переигровка финального матча Кубка Англии-1970 не подходит для просмотра слабонервным.

Это матч, который вошел в футбольный фольклор как встреча чистой злобы между проигравшей командой «Лидс Юнайтед», известной тем, что у нее хватает мускул для соответствия великолепию, и победоносной командой «Челси», имевшей ярость и свирепость в равной степени.

Полвека назад футбол был совершенно другой игрой, которая проявляла гораздо большую снисходительность к жестким подкатам и последствиям, которые они влекут. Но даже по меркам того времени зрители наблюдали за брутальным футболом.

Репутация матча такова, что судьи часто пересматривают его и интерпретируют в соответствии с современными правилами. В 1997 году Дэвид Эллерей пришел к выводу, что показал бы шесть желтых карточек, а в этом году Майкл Оливер заявил, что дал бы 11 «горчичников».

Той ночью судья Эрик Дженнингс показал всего одну желтую карточку.

Стартовые составы команд bbc.com

На этой неделе этой игре исполняется 50 лет. В апреле ушли из жизни два ее героя — Питер Бонетти и Норман Хантер. Таким образом, BBC Sport решил вспомнить одну из самых печально известных встреч в истории английского футбола.

«Особая вражда»

Это фраза, которую многие участники финала 1970 года использовали для объяснения событий и череды обид, перенесенных в матче на «Олд Траффорд».

В более широком масштабе противостояние «Лидс» — «Челси» вносило разделение между севером и югом. «Синие» считались модными южными фантазерами, которые развлекаются, выпивая шампанское со знаменитостями на «Кингз-роуд». В то же время «белые» воспринимались как суровые, жесткие северяне, курящие сигареты и играющие в боулз в своих рабочих клубах.

По правде говоря, обе команды были больше похожи друг на друга, чем они готовы были признать. Сходство заключалось в смеси грубой силы и блеска. Это, возможно, частично объясняет их острое соперничество.

«Это было настоящее противостояние, потому что у "Лидса" было такое реноме, репутация грязной команды», — сказал Бонетти в интервью сайту «Челси» в 2018 году. — «Я бы назвал их физически мощными, потому что слово "грязный" звучит не очень хорошо. Мы соответствовали их физическим параметрам, потому что у нас тоже были мощные игроки, и возможно, именно поэтому мы были столь серьезными противниками. Но играли мы в разный футбол».

В своей автобиографии полузащитник «Лидса» Джонни Джайлз рассказал об «особой враждебности» между командами.

«У меня была доля этой враждебности», — отметил Джайлз. — «Джон Холлинс, который опекал меня, тоже ей отличался, а Рон Харрис сделал себе имя на этом».

Нападающий «Челси» Иан Хатчинсон выразился проще: «Мы ненавидели их, а они ненавидели нас».

«Челси» обыграл «Лидс» в полуфинале Кубка Англии-1967 bbc.com

У «Лидса» все еще оставались стойкие шрамы после полуфинального сражения с «синими» в Кубке Англии 1967 года, в котором они уступили с минимальным счетом.

В одном только сезоне 1969/70 команды встречались друг с другом шесть раз, причем «Лидс» выиграл обе встречи в чемпионате, включая победу 5:2 на «Стэмфорд Бридж», а «Челси» побеждал в двухматчевом противостоянии третьего раунда Кубка лиги.

Наметились и индивидуальные противостояния, причем одно из самых свежих — между Уэббом и Греем. Защитник «Челси» уверенно и плотно опекал шотландского вингера «Лидса» на «Уэмбли», что и вызвало переигровку.

«Белые» преимущественно доминировали, но каким-то образом не смогли победить на национальном стадионе, который после плохой погоды не мог похвастаться качественным газоном.

Уэбб был перемещен на позицию центрального защитника в переигровке, чтобы отвлечь его от Грея и дать Харрису задачу опекать вингера. Но судьба почти сразу же объединила их и предоставила игроку «Челси» оставить свой след. Он его и оставил, правда на левой голени Грея.

Арбитр Эрик Дженнингс bbc.com

По словам Оливера, в 2020 году за подобный эпизод Уэбб заработал бы первую желтую карточку. Вторая должна была последовать через 12 минут, когда на своей половине поля он двумя ногами врезался в Аллана Кларка, третья — в дополнительное время. Но в 1970 году судья Дженнингс твердо держал свой свисток на губах, а карточки — в кармане.

Дальнейшие очевидные нарушили тоже проходили без наказаний: Билли Бремнер был вышвырнут с поля Питером Хаусманом, а Хантер и Маккриди начали драться.

Как впоследствии написал известный журналист Observer Хью Макилванни: «Время от времени казалось, что мистер Дженнингс назначит штрафной удар только при предъявлении свидетельства о смерти».

Позже Уэбб вспоминал в интервью для Daily Mail: «Каждый раз, когда он тянулся в свой карман, мы думали, что он собирается показать кому-то желтую карточку, а он просто доставал свой платок, сморкался, а потом говорил, чтобы мы продолжали».

Харрис выполнил основную работу по нейтрализации Грея до того, как закончится первый тайм. Ударив вингера по левому колену, он нанес ему травму, которая ограничивала игрока «Лидса» до финального свистка, лишив «белых», возможно, самого талантливого игрока атаки.

Затем Харрис пытался проделать то же самое с коллегой Грея Терри Купером, но ему удалось лишь раз проехаться бутсами по его шортам.

Спустя годы Грей ужинал в ресторане, когда Харрис подошел к нему, похлопал по плечу, протянул руку и с усмешкой спросил: «Могу ли я вернуть мои шипы?».

«Укусы ног» и «Кошка»

Если Харрис соответствовал своей репутации, то же самое делал и центральный защитник «Лидса» Норман Хантер.

«Лидс» недавно назвал одну из трибун в честь Нормана Хантера bbc.com

Прошло еще два года, прежде чем скверный баннер с надписью: «Норман кусает твои ноги» был поднят фанатами «Лидса» в финале Кубка Англии 1972 года. Его бескомпромиссный стиль получил широкую огласку.

Его первое касание в переигровке 1970 года — вбрасывание, встреченное гулом со стороны болельщиков «Челси». Второе значимое участие могло бы вызвать и более жесткую реакцию.

После потери мяча в центре поля Хантер сцепился с Маккреди, что привело к небольшому обмену ударами между ними.

После этого защитник «Лидса» не разжимал кулаки и всегда был готов к битве, когда подходил к оппоненту.

Для многих этот неизгладимый образ Хантера на поле навсегда засел в голову, а ведь этот парень провел 28 матчей за сборную Англии и был частью команды, которая выиграла чемпионат мира 1966 года.

На поле он был совершенно не таким, как в жизни. Именно поэтому смерть этого теплого, щедрого и любимого человека 17 апреля так глубоко шокировала футбольную общественность в Лидсе и во всем мире.

«Я работал с ним в паре на тренировках», — сказал Харрис в интервью Daily Mail. — «На поле он был животным, но в жизни вы не встретите более приятного парня, настоящего джентльмена».

Питер Бонетти получил травму колена bbc.com

Всего за пять дней до смерти Хантера «Челси» потерял одного из своих героев на все времена — Бонетти, чье влияние за 240 минут финала 1970 года, возможно, было больше, чем у любого другого игрока.

Его героические действия в воротах в первой игре на «Уэмбли» стали одной из главных причин переигровки, но даже то звездное выступление ушло в тень после матча на «Олд Траффорд».

На 31-й минуте он получил болезненную травму колена после ожесточенной воздушной дуэли с форвардом «Лидса» Миком Джонсом. Ему долго оказывали медицинскую помощь, а комментатор BBC Кеннет Волстенхолм даже заявил, что эпизод почти заслуживает X-сертификата. После перерыва голкипер вышел на поле перебинтованный и не был в состоянии даже просто выбить мяч от ворот.

Почти сразу после этой травмы Джонс воспользовался шансом, принеся «Лидсу» преимущество в счете, но Бонетти впоследствии оправдал репутацию «Кошки», сделав ряд важных сейвов даже с одной здоровой ногой.

Надо отметить, что Бонетти — фундамент, на котором был построен первый триумф «Челси» в Кубке Англии.

Удар каратэ и маленькая черная книга Большого Джека

По мере того, как игра продолжалась, а над «Олд Траффорд» зажегся свет, насилие на поле только усиливалось.

Джек Чарльтон — рекордсмен «Лидса» по проведенным матчам (773) bbc.com

Питер Осгуд сфолил на Джеке Чарльтоне, который сразу же вскочил на ноги и толкнул нападающего на газон — немедленный акт возмездия, который центральный защитник «Лидса» обычно сохранял для своей печально известной маленькой черной книги будущих жертв.

Еще одна попытка возмездия от Чарльтона стоила «Лидсу» лидерства. Защитник оставил Осгуда без присмотра и позволил ему отличиться, когда направился на поиски игрока «Челси», который ударил его в бедро мгновениями ранее.

Однако самый жестокий момент из всех произошел на 85-й минуте. Жертвой стал Билли Бремнер — сердце линии полузащиты «Лидса». Он всегда полностью отдавался на футбольном поле, но в 1970 году стал явной целью для игроков «Челси».

К слову, за толчок шотландца Ханчинсон получил единственную желтую карточку в матче, что привело к настоящей битве между ними на протяжении оставшейся части игры, в которой были запоздалые подкаты, ответные удары и некоторые выразительные жесты рук.

Однако именно Маккриди нанес самый большой удар, когда выпрыгнул высоко и ударом каратэ в голову «чуть не разрезал Бремнера пополам», как заявил защитник «синих» Джон Демпси. Дженнингс в своем последнем матче в качестве профессионального арбитра после этого лишь помахал рукой, призывая продолжать.

В 1970 году «Челси» выиграл первый из восьми Кубков Англии bbc.com

Хатчинсон и Уэбб в конечном счете сыграют решающую роль, выиграв эту войну в дополнительное время. Первый выполнил длинный бросок из аута, мяч задел голову Чарльтона и прилетел на дальнюю штангу, где Уэбб кивком головы переправил его в сетку.

«Как только я увидел игроков "Лидса", я понял, что могу праздновать. "Лидс" был такой командой, которая жаловалась по малейшему поводу. Если бы была какая-либо причина претендовать на фол, они бы на него претендовали, и побежали бы к судье, но в тот момент они были просто подавлены», — вспоминал Уэбб.

Для «Челси» это была историческая дебютная победа в Кубке Англии. Еще через сезон у клуба появится еще один трофей — Кубок обладателей кубков. 0