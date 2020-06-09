Трансферный дайджест. 2 — 8 июня

Тимо Вернер
«Лейпциг», нападающий, 24 года
Главным ньюсмейкером минувшей недели стал нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер, который, похоже, все-таки переедет в Англию.
Известный журналист Николо Скира в своем Twitter написал, что «Челси» согласился заплатить за немца прописанные в контракте 60 миллионов евро.
По данным The Telegraph, главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард и бывший вратарь, а ныне технический консультант клуба Петр Чех приняли непосредственное участие в переговорах с форвардом, которого убедили выбрать именно лондонский клуб.
Сообщается, что с немцем уже согласован контракт до 2025 года с зарплатой в 10 миллионов евро плюс бонусы.
Как известно, на Вернера всерьез претендовал «Ливерпуль», но по финансовым причинам был вынужден уступить.
Достойных соперников у «Челси» не осталось, поэтому ожидаем прибытия Вернера в столицу Англии.
Наш прогноз: «Челси».
Лаутаро Мартинес
«Интер», нападающий, 22 года
Не утихают страсти и по нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу, которого уж очень хочет заполучить «Барселона».
Кроме того, судя по словам бывшего президента «нерадзурри» Массимо Моратти, сам аргентинец желает перебраться в каталонский клуб.
Николо Скира пишет, что «Барселона» предложила за Мартинеса 80 миллионов евро и защитника Хуниора Фирпо в придачу.
Миланский клуб по-прежнему требует за Лаутаро либо отступные в размере 111 миллионов, либо 90 миллионов плюс игрок.
Сложно сказать, к чему приведут переговоры, но «Барселоне» однозначно нужно омолаживать атакующую линию, поэтому от «сине-гранатовых» стоит ждать продолжения активности.
Наш прогноз: «Барселона».
Бен Чилуэлл
«Лестер», защитник, 23 года
Возвращаемся к «Челси», ведь вслед за Тимо Вернером в эту команду может перейти защитник «Лестера» Бен Чилуэлл, сообщает Goal.com.
В статье отмечается, что между клубами идут переговоры, а сам Чилуэлл хочет играть в составе «синих».
Трансфер Чилуэлла усложняется из-за отсутствия отступных в контракте. «Челси» придется согласовывать сумму сделки с «Лестером».
Кроме того, по информации The Telegraph, игроком также интересуется «Манчестер Сити», хотя переход 23-летнего футболиста в эту команду маловероятен, учитывая наличие у «горожан» Бенжамена Менди и Александра Зинченко.
Договориться с «Лестером» будет сложно, но вряд ли невозможно, поэтому ожидаем Чилуэлла в «Челси».
Наш прогноз: «Челси».
Кайл Ларин
«Бешикташ», нападающий, 25 лет
Российские клубы тоже не сидят сложа руки. Так, портал Gazzetta.gr сообщил о том, что ЦСКА интересуется нападающим «Бешикташа» Кайлом Лариным, выступающим на правах аренды за «Зюлте-Варегем».
По информации издания, «армейцы» предложили 25-летнему футболисту контракт с зарплатой 1,7 миллиона евро в год.
Впрочем, журналисты Het Nieuwsblad позднее проинформировали, что «Бешикташ» отклонил сразу два предложения московского клуба.
Турецкий инсайдер Сафак Малатья впоследствии заявил, что «Бешикташ» уже договорился о переходе Ларина в «Лидс» за 4 миллиона евро.
Он отметил, что «Бешикташ» заработает на продаже футболиста в «Лидс» больше, чем на сделке с ЦСКА.
Исходя из этого, канадца в Москве мы, похоже не увидим, да и нужен ли он, когда в команду возвращается Вагнер Лав?
Наш прогноз: «Лидс».
Серджи Роберто
«Барселона», защитник, 28 лет
Одним из вице-капитанов «Барселоны» Серджи Роберто заинтересовался «Манчестер Сити», а точнее лично Пеп Гвардиола, сообщает Mundo Deportivo.
Защитник прошел академию каталонцев и начинал свой путь в основной команде как раз при Гвардиоле, поэтому утверждается, что, если он и уйдет куда-то, то только к бывшему наставнику.
Руководство «Барселоны» в ответ на запрос «Сити» якобы попросило время на раздумья. Одно из требований каталонцев — Роберто не будет обменян, рассматривается только продажа футболиста.
Впрочем, хорошо известно, что Серджи комфортно себя чувствует в Барселоне и вряд ли задумывается о смене обстановки.
Не исключено, что из «Барселоны» уйдет Нелсон Семеду, поэтому терять еще одного оборонительного игрока было бы неправильно.
Наш прогноз: «Барселона».
Марио Балотелли
«Брешиа», нападающий, 29 лет
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли окончательно разругался с руководством своего клуба, пишет Sky Sport Italia.
Экс-форвард «Манчестер Сити» не явился ни на одну из последних тренировок команды, приведя в ярость тренерский штаб.
В социальных сетях итальянец утверждал, что болеет, но о своем недуге он предпочел не уведомлять ни руководство, ни врача.
«Брешиа» предложила 29-летнему игроку расторгнуть контракт по взаимному согласию, но Балотелли отказался. После этого, клуб выслал ему официальное письмо с уведомлением об увольнении.
Сложно сказать, где теперь продолжит карьеру столь скандальный футболист. Газета Corriere della Sera сообщала, что им интересуется «Лос-Анджелес Гэлакси». Скорее всего, в подобном скромном клубе он и завершит свою карьеру.
Наш прогноз: скромный клуб вне Европы.
Алексей Миранчук
«Локомотив», полузащитник, 24 года
У полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука появились варианты продолжения карьеры в Италии, информирует «Спорт-Экспресс».
В услугах россиянина заинтересованы «Фиорентина», «Аталанта» и «Рома». Официальных переговоров пока нет, но клубы рассматривают возможность выкупа прав на игрока.
Информация об «Аталанте» уже получила подтверждение и на Апеннинах. Кроме того, существуют сценарии, при которых Алексей может оказаться в Бундеслиге или АПЛ.
В контракте Миранчука прописана сумма отступных в 8 миллионов евро. Да, она выглядит скромной, но все равно нам кажется, что слухи о его возможном уходе слишком преждевременны. Вероятно, он пока задержится в «Локо».
Наш прогноз: «Локомотив».
Сердар Азмун
«Зенит», нападающий, 25 лет
В ту же Италию зовут и нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, которым, как известно, интересуется «Наполи».
Переговоры пока не проходят официально, но неаполитанцы держат контакт с окружением иранца.
В то же время главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не видит ничего плохого в желании отдельного футболиста перейти в более сильный чемпионат.
Вероятно, сезон 2019/20 Азмун доиграет в «Зените», а вот затем мы не удивимся, если он действительно пойдет на повышение.
Наш прогноз: «Наполи». 0