Трансферный дайджест. 2 — 8 июня

Тимо Вернер

«Лейпциг», нападающий, 24 года

Главным ньюсмейкером минувшей недели стал нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер, который, похоже, все-таки переедет в Англию.

Известный журналист Николо Скира в своем Twitter написал, что «Челси» согласился заплатить за немца прописанные в контракте 60 миллионов евро.

По данным The Telegraph, главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард и бывший вратарь, а ныне технический консультант клуба Петр Чех приняли непосредственное участие в переговорах с форвардом, которого убедили выбрать именно лондонский клуб.

Сообщается, что с немцем уже согласован контракт до 2025 года с зарплатой в 10 миллионов евро плюс бонусы.

Как известно, на Вернера всерьез претендовал «Ливерпуль», но по финансовым причинам был вынужден уступить.

Юрген Клопп Главный тренер «Ливерпуля» Сейчас все клубы теряют деньги. Нам приходится возвращать деньги за билеты и, вероятно, отказываться от их продажи на следующий сезон. Хотя бы на 10-15 первых матчей. Вип-зоны будут пустовать, билеты не будут распроданы. Это повлияет и на других партнеров, и все станет несколько иначе. Нам придется объясняться, если мы будем обсуждать с игроками сокращение зарплат и в то же время приобретать футболистов за 50-60 миллионов фунтов.

Достойных соперников у «Челси» не осталось, поэтому ожидаем прибытия Вернера в столицу Англии.

Наш прогноз: «Челси».

Лаутаро Мартинес

«Интер», нападающий, 22 года

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Не утихают страсти и по нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу, которого уж очень хочет заполучить «Барселона».

Кроме того, судя по словам бывшего президента «нерадзурри» Массимо Моратти, сам аргентинец желает перебраться в каталонский клуб.

Массимо Моратти Экс-президент «Интера» Нельзя удержать того, кто хочет уйти. Иначе он останется против своей воли и будет играть с другим настроем.

Николо Скира пишет, что «Барселона» предложила за Мартинеса 80 миллионов евро и защитника Хуниора Фирпо в придачу.

Миланский клуб по-прежнему требует за Лаутаро либо отступные в размере 111 миллионов, либо 90 миллионов плюс игрок.

Сложно сказать, к чему приведут переговоры, но «Барселоне» однозначно нужно омолаживать атакующую линию, поэтому от «сине-гранатовых» стоит ждать продолжения активности.

Наш прогноз: «Барселона».

Бен Чилуэлл

«Лестер», защитник, 23 года

Бен Чилуэлл globallookpress.com

Возвращаемся к «Челси», ведь вслед за Тимо Вернером в эту команду может перейти защитник «Лестера» Бен Чилуэлл, сообщает Goal.com.

В статье отмечается, что между клубами идут переговоры, а сам Чилуэлл хочет играть в составе «синих».

Трансфер Чилуэлла усложняется из-за отсутствия отступных в контракте. «Челси» придется согласовывать сумму сделки с «Лестером».

Кроме того, по информации The Telegraph, игроком также интересуется «Манчестер Сити», хотя переход 23-летнего футболиста в эту команду маловероятен, учитывая наличие у «горожан» Бенжамена Менди и Александра Зинченко.

Договориться с «Лестером» будет сложно, но вряд ли невозможно, поэтому ожидаем Чилуэлла в «Челси».

Наш прогноз: «Челси».

Кайл Ларин

«Бешикташ», нападающий, 25 лет

Кайл Ларин globallookpress.com

Российские клубы тоже не сидят сложа руки. Так, портал Gazzetta.gr сообщил о том, что ЦСКА интересуется нападающим «Бешикташа» Кайлом Лариным, выступающим на правах аренды за «Зюлте-Варегем».

По информации издания, «армейцы» предложили 25-летнему футболисту контракт с зарплатой 1,7 миллиона евро в год.

Впрочем, журналисты Het Nieuwsblad позднее проинформировали, что «Бешикташ» отклонил сразу два предложения московского клуба.

Турецкий инсайдер Сафак Малатья впоследствии заявил, что «Бешикташ» уже договорился о переходе Ларина в «Лидс» за 4 миллиона евро.

Он отметил, что «Бешикташ» заработает на продаже футболиста в «Лидс» больше, чем на сделке с ЦСКА.

Исходя из этого, канадца в Москве мы, похоже не увидим, да и нужен ли он, когда в команду возвращается Вагнер Лав?

Наш прогноз: «Лидс».

Серджи Роберто

«Барселона», защитник, 28 лет

Серджи Роберто globallookpress.com

Одним из вице-капитанов «Барселоны» Серджи Роберто заинтересовался «Манчестер Сити», а точнее лично Пеп Гвардиола, сообщает Mundo Deportivo.

Защитник прошел академию каталонцев и начинал свой путь в основной команде как раз при Гвардиоле, поэтому утверждается, что, если он и уйдет куда-то, то только к бывшему наставнику.

Руководство «Барселоны» в ответ на запрос «Сити» якобы попросило время на раздумья. Одно из требований каталонцев — Роберто не будет обменян, рассматривается только продажа футболиста.

Впрочем, хорошо известно, что Серджи комфортно себя чувствует в Барселоне и вряд ли задумывается о смене обстановки.

Не исключено, что из «Барселоны» уйдет Нелсон Семеду, поэтому терять еще одного оборонительного игрока было бы неправильно.

Наш прогноз: «Барселона».

Марио Балотелли

«Брешиа», нападающий, 29 лет

Марио Балотелли globallookpress.com

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли окончательно разругался с руководством своего клуба, пишет Sky Sport Italia.

Экс-форвард «Манчестер Сити» не явился ни на одну из последних тренировок команды, приведя в ярость тренерский штаб.

В социальных сетях итальянец утверждал, что болеет, но о своем недуге он предпочел не уведомлять ни руководство, ни врача.

«Брешиа» предложила 29-летнему игроку расторгнуть контракт по взаимному согласию, но Балотелли отказался. После этого, клуб выслал ему официальное письмо с уведомлением об увольнении.

Сложно сказать, где теперь продолжит карьеру столь скандальный футболист. Газета Corriere della Sera сообщала, что им интересуется «Лос-Анджелес Гэлакси». Скорее всего, в подобном скромном клубе он и завершит свою карьеру.

Наш прогноз: скромный клуб вне Европы.

Алексей Миранчук

«Локомотив», полузащитник, 24 года

Алексей Миранчук globallookpress.com

У полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука появились варианты продолжения карьеры в Италии, информирует «Спорт-Экспресс».

В услугах россиянина заинтересованы «Фиорентина», «Аталанта» и «Рома». Официальных переговоров пока нет, но клубы рассматривают возможность выкупа прав на игрока.

Информация об «Аталанте» уже получила подтверждение и на Апеннинах. Кроме того, существуют сценарии, при которых Алексей может оказаться в Бундеслиге или АПЛ.

Вадим Шпинев Агент Алексея Миранчука Мне вам нечего сказать. Я нахожусь дома, на самоизоляции, не читаю ничего. Не могу подтвердить информацию о том, что «Фиорентина» ведет с нами переговоры. Зачем каждый раз что-то комментировать.

В контракте Миранчука прописана сумма отступных в 8 миллионов евро. Да, она выглядит скромной, но все равно нам кажется, что слухи о его возможном уходе слишком преждевременны. Вероятно, он пока задержится в «Локо».

Наш прогноз: «Локомотив».

Сердар Азмун

«Зенит», нападающий, 25 лет

Сердар Азмун globallookpress.com

В ту же Италию зовут и нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, которым, как известно, интересуется «Наполи».

Переговоры пока не проходят официально, но неаполитанцы держат контакт с окружением иранца.

Алекс Великих Скаут «Кальяри» Контакты проходят в неофициальной обстановке. В большей степени, с отцом Азмуна. Если есть заинтересованность, то спортивный директор не ведет переговоры напрямую. Их ведет посредник. В данном случае — Винченцо Морабито. Он один из самых сильных итальянских посредников. И Винченцо очень заинтересован в трансфере Азмуна в «Наполи». И если трансфер состоится, то произойдет во многом благодаря активности этого человека.

В то же время главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не видит ничего плохого в желании отдельного футболиста перейти в более сильный чемпионат.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Сейчас Азмун — игрок «Зенита». Что касается желания любого игрока перейти в более сильный чемпионат, то я это только приветствую. Профессиональный рост — самое важное, я всегда пойму игрока, если он этого захочет. Но при условии, что предложение устроит и клуб, и футболиста. Если такое случится, то мы должны подготовиться — найти ушедшему замену.

Вероятно, сезон 2019/20 Азмун доиграет в «Зените», а вот затем мы не удивимся, если он действительно пойдет на повышение.

Наш прогноз: «Наполи». 0