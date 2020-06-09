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    Трансферный дайджест. 2 — 8 июня

    Куда перейдет Вернер, договорится ли «Барселона» с «Интером», уедет ли Миранчук в Италию и другие трансферные новости последних дней

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    Тимо Вернер
    Тимо Вернер
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Тимо Вернер

    «Лейпциг», нападающий, 24 года

    Главным ньюсмейкером минувшей недели стал нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер, который, похоже, все-таки переедет в Англию.

    Известный журналист Николо Скира в своем Twitter написал, что «Челси» согласился заплатить за немца прописанные в контракте 60 миллионов евро.

    По данным The Telegraph, главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард и бывший вратарь, а ныне технический консультант клуба Петр Чех приняли непосредственное участие в переговорах с форвардом, которого убедили выбрать именно лондонский клуб.

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    • Сообщается, что с немцем уже согласован контракт до 2025 года с зарплатой в 10 миллионов евро плюс бонусы.

    Как известно, на Вернера всерьез претендовал «Ливерпуль», но по финансовым причинам был вынужден уступить.

  • Юрген Клопп
  • Главный тренер «Ливерпуля»
  • Сейчас все клубы теряют деньги. Нам приходится возвращать деньги за билеты и, вероятно, отказываться от их продажи на следующий сезон. Хотя бы на 10-15 первых матчей. Вип-зоны будут пустовать, билеты не будут распроданы. Это повлияет и на других партнеров, и все станет несколько иначе. Нам придется объясняться, если мы будем обсуждать с игроками сокращение зарплат и в то же время приобретать футболистов за 50-60 миллионов фунтов.

    • Достойных соперников у «Челси» не осталось, поэтому ожидаем прибытия Вернера в столицу Англии.

    Наш прогноз: «Челси».

    Лаутаро Мартинес

    «Интер», нападающий, 22 года

    Лаутаро Мартинес

    Не утихают страсти и по нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу, которого уж очень хочет заполучить «Барселона».

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    Кроме того, судя по словам бывшего президента «нерадзурри» Массимо Моратти, сам аргентинец желает перебраться в каталонский клуб.

  • Массимо Моратти
  • Экс-президент «Интера»
  • Нельзя удержать того, кто хочет уйти. Иначе он останется против своей воли и будет играть с другим настроем.

    • Николо Скира пишет, что «Барселона» предложила за Мартинеса 80 миллионов евро и защитника Хуниора Фирпо в придачу.

    Миланский клуб по-прежнему требует за Лаутаро либо отступные в размере 111 миллионов, либо 90 миллионов плюс игрок.

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    • Сложно сказать, к чему приведут переговоры, но «Барселоне» однозначно нужно омолаживать атакующую линию, поэтому от «сине-гранатовых» стоит ждать продолжения активности.

    Наш прогноз: «Барселона».

    Бен Чилуэлл

    «Лестер», защитник, 23 года

    Бен Чилуэлл

    Возвращаемся к «Челси», ведь вслед за Тимо Вернером в эту команду может перейти защитник «Лестера» Бен Чилуэлл, сообщает Goal.com.

    В статье отмечается, что между клубами идут переговоры, а сам Чилуэлл хочет играть в составе «синих».

    Трансфер Чилуэлла усложняется из-за отсутствия отступных в контракте. «Челси» придется согласовывать сумму сделки с «Лестером».

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    • Кроме того, по информации The Telegraph, игроком также интересуется «Манчестер Сити», хотя переход 23-летнего футболиста в эту команду маловероятен, учитывая наличие у «горожан» Бенжамена Менди и Александра Зинченко.

    Договориться с «Лестером» будет сложно, но вряд ли невозможно, поэтому ожидаем Чилуэлла в «Челси».

    Наш прогноз: «Челси».

    Кайл Ларин

    «Бешикташ», нападающий, 25 лет

    Кайл Ларин

    Российские клубы тоже не сидят сложа руки. Так, портал Gazzetta.gr сообщил о том, что ЦСКА интересуется нападающим «Бешикташа» Кайлом Лариным, выступающим на правах аренды за «Зюлте-Варегем».

    По информации издания, «армейцы» предложили 25-летнему футболисту контракт с зарплатой 1,7 миллиона евро в год.

    Впрочем, журналисты Het Nieuwsblad позднее проинформировали, что «Бешикташ» отклонил сразу два предложения московского клуба.

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    • Турецкий инсайдер Сафак Малатья впоследствии заявил, что «Бешикташ» уже договорился о переходе Ларина в «Лидс» за 4 миллиона евро.

    Он отметил, что «Бешикташ» заработает на продаже футболиста в «Лидс» больше, чем на сделке с ЦСКА.

    Исходя из этого, канадца в Москве мы, похоже не увидим, да и нужен ли он, когда в команду возвращается Вагнер Лав?

    Наш прогноз: «Лидс».

    Серджи Роберто

    «Барселона», защитник, 28 лет

    Серджи Роберто

    Одним из вице-капитанов «Барселоны» Серджи Роберто заинтересовался «Манчестер Сити», а точнее лично Пеп Гвардиола, сообщает Mundo Deportivo.

    Защитник прошел академию каталонцев и начинал свой путь в основной команде как раз при Гвардиоле, поэтому утверждается, что, если он и уйдет куда-то, то только к бывшему наставнику.

    Руководство «Барселоны» в ответ на запрос «Сити» якобы попросило время на раздумья. Одно из требований каталонцев — Роберто не будет обменян, рассматривается только продажа футболиста.

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    • Впрочем, хорошо известно, что Серджи комфортно себя чувствует в Барселоне и вряд ли задумывается о смене обстановки.

    Не исключено, что из «Барселоны» уйдет Нелсон Семеду, поэтому терять еще одного оборонительного игрока было бы неправильно.

    Наш прогноз: «Барселона».

    Марио Балотелли

    «Брешиа», нападающий, 29 лет

    Марио Балотелли

    Нападающий «Брешии» Марио Балотелли окончательно разругался с руководством своего клуба, пишет Sky Sport Italia.

    Экс-форвард «Манчестер Сити» не явился ни на одну из последних тренировок команды, приведя в ярость тренерский штаб.

    В социальных сетях итальянец утверждал, что болеет, но о своем недуге он предпочел не уведомлять ни руководство, ни врача.

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    • «Брешиа» предложила 29-летнему игроку расторгнуть контракт по взаимному согласию, но Балотелли отказался. После этого, клуб выслал ему официальное письмо с уведомлением об увольнении.

    Сложно сказать, где теперь продолжит карьеру столь скандальный футболист. Газета Corriere della Sera сообщала, что им интересуется «Лос-Анджелес Гэлакси». Скорее всего, в подобном скромном клубе он и завершит свою карьеру.

    Наш прогноз: скромный клуб вне Европы.

    Алексей Миранчук

    «Локомотив», полузащитник, 24 года

    Алексей Миранчук

    У полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука появились варианты продолжения карьеры в Италии, информирует «Спорт-Экспресс».

    В услугах россиянина заинтересованы «Фиорентина», «Аталанта» и «Рома». Официальных переговоров пока нет, но клубы рассматривают возможность выкупа прав на игрока.

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    • Информация об «Аталанте» уже получила подтверждение и на Апеннинах. Кроме того, существуют сценарии, при которых Алексей может оказаться в Бундеслиге или АПЛ.

  • Вадим Шпинев
  • Агент Алексея Миранчука
  • Мне вам нечего сказать. Я нахожусь дома, на самоизоляции, не читаю ничего. Не могу подтвердить информацию о том, что «Фиорентина» ведет с нами переговоры. Зачем каждый раз что-то комментировать.

    • В контракте Миранчука прописана сумма отступных в 8 миллионов евро. Да, она выглядит скромной, но все равно нам кажется, что слухи о его возможном уходе слишком преждевременны. Вероятно, он пока задержится в «Локо».

    Наш прогноз: «Локомотив».

    Сердар Азмун

    «Зенит», нападающий, 25 лет

    Сердар Азмун

    В ту же Италию зовут и нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, которым, как известно, интересуется «Наполи».

    Переговоры пока не проходят официально, но неаполитанцы держат контакт с окружением иранца.

  • Алекс Великих
  • Скаут «Кальяри»
  • Контакты проходят в неофициальной обстановке. В большей степени, с отцом Азмуна. Если есть заинтересованность, то спортивный директор не ведет переговоры напрямую. Их ведет посредник. В данном случае — Винченцо Морабито. Он один из самых сильных итальянских посредников. И Винченцо очень заинтересован в трансфере Азмуна в «Наполи». И если трансфер состоится, то произойдет во многом благодаря активности этого человека.

    • В то же время главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не видит ничего плохого в желании отдельного футболиста перейти в более сильный чемпионат.

  • Сергей Семак
  • Главный тренер «Зенита»
  • Сейчас Азмун — игрок «Зенита». Что касается желания любого игрока перейти в более сильный чемпионат, то я это только приветствую. Профессиональный рост — самое важное, я всегда пойму игрока, если он этого захочет. Но при условии, что предложение устроит и клуб, и футболиста. Если такое случится, то мы должны подготовиться — найти ушедшему замену.

    • Вероятно, сезон 2019/20 Азмун доиграет в «Зените», а вот затем мы не удивимся, если он действительно пойдет на повышение.

    Наш прогноз: «Наполи». 0

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