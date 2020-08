Магический Марсьяль, убийственный Лукаку и другие события Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 обыграл «Копенгаген» в дополнительное время, тогда как «Интер» одолел «Байер» со счетом 2:1, имея ряд волнующих событий, связанных с VAR. Так что мы в итоге узнали?

1. Убийственный Лукаку получил свободу

Ромелу Лукаку всегда был странным футболистом. Имея столь мощное тело, он зачастую действовал в том стиле, который подходит более мелким игрокам. Бельгиец хорош на завершающей стадии атаки, а вот его первое касание часто подводило до перехода в «Интер».

Но Антонио Конте не обращал внимания на габариты Лукаку и понял, что Ромелу — не мишень, а пуля. В результате мы получили следующее: мощный форвард терроризирует последнего защитника, стремясь совершить убийственный забег и поразить ворота.

Именно так он и сыграл против бедного «Байера» в четвертьфинале Лиги Европы. С первых минут он растягивал поле, заставляя работать леверкузенских защитников. Он поучаствовал в первом голе, когда мяч после его удара отскочил к Николо Барелле, который после этого забил.

Позже и сам Лукаку вписал свое имя на табло, забив превосходный гол, который отлично показал интеллект бельгийца, вступившего в личное противоборство с опекуном. Эту дуэль он выиграл, продавив оппонента и уже в падении нанеся разительный удар. Это была гениальная импровизация, которая застала врасплох Лукаша Градецки и удвоила преимущество «Интера».

Romelu Lukaku is the first player in UEFA Cup/UEL history to score in 9 consecutive appearances

14-15

⬢ Wolfsburg

⬢ Young Boys

⬢ Young Boys

⬢ Dynamo Kyiv

⬢ Dynamo Kyiv

19-20

⬢ Ludogorets

⬢ Ludogorets

⬢ Getafe

⬢ Leverkusen

Six-year gap. Six teams. Five nations.

Таким образом, бельгиец забил уже в шестой подряд еврокубковой встрече в этом сезоне. Кроме того, на его счету девять подряд матчей с забитыми голами в Лиге Европы, а отсчет этой серии начался еще со времен его выступления за «Эвертон».

Лукаку был просто неостановим против «Байера». «Аптекари» так и не смогли замедлить его. Они должны быть благодарны, что VAR отменил назначение двух пенальти, которые могли бы подарить бельгийцу хет-трик.

Ромелу был настолько доминирующим, что даже нашел время, чтобы заблокировать удар своего же партнера по команде!

Учитывая то, как этот бомбардир заблистал в летних турнирах, возможно, именно Лукаку сможет привести «Интер» к желанному триумфу в Лиге Европы.

2. Карл. Юхан. Юнссон

«Манчестер Юнайтед» провел один из классных матчей против «Копенгагена», но, пусть зачастую его игроков подводил завершающий удар, минувшим вечером «красным дьяволам» мешал конкретный игрок «Копенгагена» — Карл-Юхан Юнссон.

Karl-Johan Johnsson made THIRTEEN saves against Man Utd, the most by a goalkeeper in a single #UCL or #UEL game since the start of the 2016-17 season... at least.

Only a Bruno Fernandes penalty could beat him.

Only a Bruno Fernandes penalty could beat him. 🤯 pic.twitter.com/IH9OEE13ip — Squawka Football (@Squawka) August 10, 2020

Вы не слышали о нем, но скоро услышите. 30-летний швед наверняка наиграл на громкий трансфер (вероятно, в Премьер-лигу) своим прекрасным выступлением против «Юнайтед».

Вы, наверное, думаете, что это преувеличение, но Юнссон были поистине невероятен против «Юнайтед». Он летал в рамке своих ворот, останавливая бесконечный поток ударов «Юнайтед». В этом плане он превзошел даже Гэндальфа в Мории, который бросал вызов красному дракону.

Швед справлялся со всем, пока не получил пенальти от неудержимого Бруну Фернандеша. Хотя даже в этом эпизоде ему удалось отличиться, так как его присутствие в воротах было настолько устрашающим, что Фернандеш изменил обычную технику пробития пенальти, выполнив традиционный удар вместо знаменитой подпрыжки.

Карл-Юхан Юнссон, мы тебя поздравляем!

3. «Интер» пытался «заинтерить»

Противостояние «Интера» и «Байера» изначально считалось забавным, потому что обе команды славились своими неудачами, своей неспособностью удержать, казалось бы, верную победу. Вспомните, как в 2001 году леверкузенцы находились в трех матчах от требла, но проиграли в финале Лиги чемпионов и Кубка Германии, а в последнем туре Бундеслиги еще и потеряли чемпионство. Или вспомните, как «Интер» пропустил «Милан» в финал Лиги чемпионов из-за правила выездного гола.

Таким образом, вопрос этого противостояния всегда заключался в том, какая команда намерена нарушить традицию, и ответ оказался следующим: «Интер». Да, «Байер» проиграл, но его просто переиграла более сильная команда. И да, «Интер» выиграл, но лишь незначительно. Счет оказался плотным.

И хотя Ромелу Лукаку был неостановим, он забил всего один раз, а весь «Интер» — дважды. Миланцы часто позволяли «Байеру» срываться с крючка, не сумев максимально воспользоваться своим доминированием.

Inter have reached a European semi-final for the first time since that treble-winning 2009-10 season.

The narrative is strong. #UEL pic.twitter.com/eMGHGFLkq0 — Squawka Football (@Squawka) August 10, 2020

В конце концов, им это сошло с рук, но они должны опасаться, как бы не «заинтерить» в полуфинале или финале. Несмотря на то, что качество игры при Антонио Конте значительно улучшилось, данный матч показал, что от старых привычек трудно избавиться.

4. Важность Джейдона Санчо

«Копенгаген» перевел игру с «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время. Очевидно, что датская команда имеет грозную оборону, но этого недостаточно, чтобы оправдать «красных дьяволов». Минувшая встреча ясно дала понять, что манкунианцы не зря ведут переговоры с дортмундской «Боруссией» о приобретении Джейдона Санчо, поскольку этот парень абсолютно необходим Уле Гуннару Сульшеру.

«Копенгаген» быстро понял, что вингеры «Юнайтед» — не самом деле не вингеры и всегда стараются сместиться к центру, а крайние защитники плохо атакуют, поэтому не могут адекватно заполнить пустоты, оставленные вингерами. Они могут занять эти позиции, но просто не знают, что делать с мячом. Так что «Юнайтед» — ограниченная команда, и если ее загнать в узкое пространство, то она может сломить вас только благодаря чудесным моментам.

Конечно, подобные чудесные моменты были, и в дополнительное время Антони Марсьяль неоднократно приближался к голу. Хуан Мата после выхода на замену оживил игру, но испанец сейчас непостоянен, и, опять же, играет больше в центре.

Дело в том, что Санчо уменьшил бы потребность в таких чудесных моментах, потому что он не только феноменальный атакующий талант, но и прирожденный вингер. Его можно отправить на правый фланг, и «Копенгаген» точно рухнет, а Санчо получит возможность создавать остроту.

По сути, Джейдон Санчо мог бы преобразить атаку «Манчестер Юнайтед» благодаря своему позиционному профилю, а также своим реальным заоблачным способностям.

5. Магический Марсьяль

Не только бывший девятый номер «Манчестер Юнайтед» вывел свою команду в полуфинал Лиги Европы, но и нынешний девятый номер стал героем минувшего вечера.

На протяжении большей части основного времени Марсьяль был лучшим атакующим игроком «Юнайтед». На последней минуте он пустился в длинную лабиринтную пробежку сквозь защиту соперника, но не успел нанести удар немного раньше, чтобы его выстрел не был заблокирован. Однако эта попытка подбодрила его, и в дополнительное время француз начал утомлять оборону «Копенгагена».

Марсьяль выглядел так, будто играл с детьми, столь разительным было его превосходство. Он подбирал мяч на любой позиции, поднимал голову вверх и врывался в пасть защиты «Копенгагена», где необъяснимым образом находил возможность протиснуться вперед. Его движения напоминали движения Зинедина Зидана, а его скорость просто не позволяла «Копенгагену» передохнуть. Если Оливье Жиру — карт, Карим Бензема — болид Формулы-1, то Марсьяль — это F-22 «Раптор», совершенно другой уровень.

Только чудо Юнссона помешало Марсьялю оформить хет-трик (по крайней мере), но француз заработал пенальти, который принес «Юнайтед» победу. Робин ван Перси восхвалял его в телестудии, и раз уж ты производишь впечатление на столь одаренного нападающего, то знай, что ты все делаешь правильно.

«Слишком быстро и слишком плавно. Я думаю, что он игрок мирового класса», — заявил ван Перси. И с этим не поспоришь. Фантастический футболист, наконец, обрел свою лучшую форму.

