РПЛ. «Спартак» обыграл «Ахмат», ЦСКА примет «Тамбов»

«Арсенал» — «Уфа» 2:3
Тульский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Уфы» (2:3) в матче 2-го тура чемпионата России.
Счет в матче на 26-й минуте открыли хозяева. После навеса Кангвы защитники потеряли Луценко, а форвард головой подправил мяч в дальний угол ворот «Уфы».
В добавленное к первому тайму время «Уфа» сравняла счет. Неделчару поддержал атаку уфимцев и запустил мяч на Кротова, который в стиле Луценко пробил головой, отправив мяч под дальнюю штангу.
На 54-й минуте Бизяк сделал опасную скидку на Жамалетдинов, которого защитник «Арсенала» завалил на газон, но мяч достался Голубеву. Артем нанёс чёткий удар в дальний угол ворот тульского клуба.
А на 62-й минуте Бизяк ворвался в штрафную «Арсенала», убрал Бауэра на замахе и пробил, но сам выстрел был блокирован рукой защитника, за что арбитр назначил пенальти.
Бизяк уверенно реализовал пенальти. Шамов не угадал, бросившись совсем в другой угол.
На 72-й минуте «Арсенал» отквитал один мяч. Кингз решился на дальний удар и положил мяч в правую девятку — Беленов даже не среагировал.
На 85-й минуте «Арсенал» остался вы меньшинстве. Кингс Кангва получил вторую жёлтую за опасный подкат и покинул поле.
А в добавленное время Эванс Кангва пошел по пути брата и отметился грубым фолом, за который получил вторую жёлтую.
«Уфа» набрала три очка и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал», набрав одно очко, занимает 12-е место.
В следующем туре «Уфа» на своем поле сыграет против «Спартака», а «Арсенал» на выезде встретится с «Краснодаром».
«Сочи» — «Химки» 1:1
В матче 2-го тура чемпионата России «Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Химками» со счетом 1:1.
Счет на 24-й минуте открыли гости. Полярус заметил забегание Идову по левому краю, своевременный пас Артёма позволил Брайану сделать передачу в район 11-метровой отметки, откуда Трошечкин аккуратным ударом послал мяч в угол ворот «Сочи».
На 63-й минуте сместилась позиционная сочинская атака на правый фланг, Заика прострелил в центр штрафной, откуда Нобоа в касание пробил — мяч рикошетом от защитника залетел в ближний верхний угол ворот «Химок».
«Сочи» с двумя очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» — 12-я строчка и один балл.
В следующем туре «Сочи» дома сыграет против «Рубина», а «Химки» на выезде встретятся с «Тамбовом».
«Спартак» М — «Ахмат» 2:0
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над грозненским «Ахматом» (2:0) в матче 2-го труа чемпионата России.
«Ахмат» активно начал встречу, но затем инициатива полностью перешла к красно-белым. В первом тайме москвичи забили два гола, но их отменили из-за нарушений — Ларссон подыграл рукой, а Джикия забрался в офсайд.
На 51-й минуте был назначен пенальти в ворота «Ахмата». Зобнин навесил в штрафную, а Швец в верховой борьбе за мяч прихватил руками Жиго.
Ларссон уверенно реализовал пенальти, пробив в верхний угол ворот — Шелия завалился в противоположную сторону.
А на 69-й минуте Зобнин навесил со штрафного, Соболев высоко выпрыгнул и сделал скидку во вратарскую, а Понсе аккуратно переправил мяч мимо Шелии.
На 77-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве. Ненахов проиграл позицию и отмахнулся от Джикии — это была вторая жёлтая карточка для Максима.
«Спартак» набрал четыре очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с одним очком занимает 11-е место.
В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Уфы», а «Ахмат» на своем поле встретится с «Ротором».
«Рубин» — «Урал»
15 августа, 15:30 мск
«Динамо» М — «Ротор»
15 августа, 15:30 мск
ЦСКА — «Тамбов»
15 августа, 18:00 мск
«Локомотив» М — «Краснодар»
15 августа, 19:00 мск