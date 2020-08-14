РПЛ. «Спартак» обыграл «Ахмат», ЦСКА примет «Тамбов»

С 14 по 15 августа в российской Премьер-лиге пройдут матчи второго тура сезона 2020/21.

«Арсенал» — «Уфа» 2:3

Тульский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Уфы» (2:3) в матче 2-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 26-й минуте открыли хозяева. После навеса Кангвы защитники потеряли Луценко, а форвард головой подправил мяч в дальний угол ворот «Уфы».

В добавленное к первому тайму время «Уфа» сравняла счет. Неделчару поддержал атаку уфимцев и запустил мяч на Кротова, который в стиле Луценко пробил головой, отправив мяч под дальнюю штангу.

На 54-й минуте Бизяк сделал опасную скидку на Жамалетдинов, которого защитник «Арсенала» завалил на газон, но мяч достался Голубеву. Артем нанёс чёткий удар в дальний угол ворот тульского клуба.

А на 62-й минуте Бизяк ворвался в штрафную «Арсенала», убрал Бауэра на замахе и пробил, но сам выстрел был блокирован рукой защитника, за что арбитр назначил пенальти.

Бизяк уверенно реализовал пенальти. Шамов не угадал, бросившись совсем в другой угол.

На 72-й минуте «Арсенал» отквитал один мяч. Кингз решился на дальний удар и положил мяч в правую девятку — Беленов даже не среагировал.

На 85-й минуте «Арсенал» остался вы меньшинстве. Кингс Кангва получил вторую жёлтую за опасный подкат и покинул поле.

А в добавленное время Эванс Кангва пошел по пути брата и отметился грубым фолом, за который получил вторую жёлтую.

«Уфа» набрала три очка и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал», набрав одно очко, занимает 12-е место.

В следующем туре «Уфа» на своем поле сыграет против «Спартака», а «Арсенал» на выезде встретится с «Краснодаром».

РПЛ. 2-й тур «Арсенал» (Тула) — «Уфа» — 2:3 (1:1) Голы: Луценко, 26 (1:0). Кротов, 45+1 (1:1). Голубев, 54 (1:2). Бизяк, 63 — с пенальти (1:3). К.Кангва, 72 (2:3)«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Бауэр, Ткачев (Ковалев, 65), Чаушич, Громыко (Пантелеев, 88), Хлусевич (Э.Кангва, 65), К.Кангва, Луценко, Лесовой (Горбатенко, 46)«Уфа»: Беленов, Сухов, Йокич (Аликин, 71), Никитин, Неделчару, Кротов (Бизяк, 46. Безденежных, 89), Алиев, Карп, Голубев, Фольмер (Емельянов, 75), Жамалетдинов (Гиоргобиани, 76)Предупреждения: Григалава, 23. Голубев, 25. Хлусевич, 52. К.Кангва, 59. Бауэр, 62. Йокич, 64. Э.Кангва, 78. Беляев, 90+3Удаления: К.Кангва, 85. Э.Кангва, 90+3

«Сочи» — «Химки» 1:1

В матче 2-го тура чемпионата России «Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Химками» со счетом 1:1.

Счет на 24-й минуте открыли гости. Полярус заметил забегание Идову по левому краю, своевременный пас Артёма позволил Брайану сделать передачу в район 11-метровой отметки, откуда Трошечкин аккуратным ударом послал мяч в угол ворот «Сочи».

На 63-й минуте сместилась позиционная сочинская атака на правый фланг, Заика прострелил в центр штрафной, откуда Нобоа в касание пробил — мяч рикошетом от защитника залетел в ближний верхний угол ворот «Химок».

«Сочи» с двумя очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» — 12-я строчка и один балл.

В следующем туре «Сочи» дома сыграет против «Рубина», а «Химки» на выезде встретятся с «Тамбовом».

РПЛ. 2-й тур «Сочи» — «Химки» — 1:1 (0:1) Голы: Трошечкин, 24 (0:1). Нобоа, 63 (1:1)«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Цаллагов, Заика, Мевля, Миладинович (Маммана, 66), Бурмистров (Жоаузинью, 46), Нобоа, Полоз (А.Заболотный, 57), Руденко (Боковой, 58)«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян (Липовой, 70), Мартусевич (Мурнин, 89), Трошечкин, Боженов, Полярус (Ломовицкий, 77), Дядюн (Конате, 70), АлиевПредупреждения: Полоз, 23. Терехов, 31. Дядюн, 49. Полярус, 51. Боженов, 55

«Спартак» М — «Ахмат» 2:0

Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над грозненским «Ахматом» (2:0) в матче 2-го труа чемпионата России.

«Ахмат» активно начал встречу, но затем инициатива полностью перешла к красно-белым. В первом тайме москвичи забили два гола, но их отменили из-за нарушений — Ларссон подыграл рукой, а Джикия забрался в офсайд.

На 51-й минуте был назначен пенальти в ворота «Ахмата». Зобнин навесил в штрафную, а Швец в верховой борьбе за мяч прихватил руками Жиго.

Ларссон уверенно реализовал пенальти, пробив в верхний угол ворот — Шелия завалился в противоположную сторону.

А на 69-й минуте Зобнин навесил со штрафного, Соболев высоко выпрыгнул и сделал скидку во вратарскую, а Понсе аккуратно переправил мяч мимо Шелии.

На 77-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве. Ненахов проиграл позицию и отмахнулся от Джикии — это была вторая жёлтая карточка для Максима.

«Спартак» набрал четыре очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с одним очком занимает 11-е место.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Уфы», а «Ахмат» на своем поле встретится с «Ротором».

РПЛ. 2-й тур «Спартак» — «Ахмат» — 2:0 (0:0) Голы: 1:0 — Ларссон (52, пен.), 2:0 — Понсе (69)«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Крал, Зобнин, Умяров (Ещенко, 75), Соболев, Ларссон (Бакаев, 83), Понсе (Глушенков, 88) «Ахмат»: Шелия, Ненахов, Семенов, Нижич (Пуцко, 63), Богосовац, Исмаэл (Понсе, 41), Иванов, Бериша (Адамов, 82), Харин (Роши, 63), Швец, Ильин (Садулаев, 64)Предупреждения: Бериша (2), Швец (26), Харин (38), Крал (40), Исмаэл (40), Семенов (50), Ненахов (68), Богосовац (72), Зобнин (86), Роши (90)Удаление: Ненахов (77)

«Рубин» — «Урал»

15 августа, 15:30 мск

«Динамо» М — «Ротор»

15 августа, 15:30 мск

ЦСКА — «Тамбов»

15 августа, 18:00 мск

«Локомотив» М — «Краснодар»

15 августа, 19:00 мск

«Ростов» — «Зенит»

15 августа, 20:00 мск