ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    РПЛ. «Спартак» обыграл «Ахмат», ЦСКА примет «Тамбов»

    Обзор матчей второго тура чемпионата России по футболу

    Футбол РПЛ Футбол России Арсенал Тула Ахмат Динамо Зенит Краснодар Локомотив Ростов Ротор Рубин Сочи Спартак Тамбов Урал Уфа Химки ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманОтсутствие Вернера — не проблема для Нагельсмана. «РБ Лейпциг» — в полуфинале ЛЧ «Спартак» — «Ахмат»РПЛ. «Спартак» обыграл «Ахмат», ЦСКА примет «Тамбов» «Тампа-Бэй» — «Коламбус»НХЛ. «Тампа» уступила «Коламбусу», «Каролина» взяла верх над «Бостоном»
  • 21:54
    • «Спартак» в большинстве обыграл «Ахмат»
  • 21:07
    • Гризманн остался в запасе «Барселоны» на матч с «Баварией»
  • 19:58
    • «Арсенал» уступил «Уфе», заканчивая матч вдевятером
  • 21:30
    • У защитника «Барселоны» выявлен коронавирус перед матчем с «Баварией»
  • 20:52
    • «Сочи» сыграл вничью с «Химками»
  • 19:49
    • ESPN: «Барселона» уволит Сетьена
  • 19:37
    • Тедеско не включен в заявку «Спартака» на матч с «Ахматом»
    Все новости спорта
    «Спартак» — «Ахмат»
    «Спартак» — «Ахмат»
  • 10 000
  • Фрибет новичкамИграть!
    С 14 по 15 августа в российской Премьер-лиге пройдут матчи второго тура сезона 2020/21.

    «Арсенал» — «Уфа» 2:3

    Тульский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Уфы» (2:3) в матче 2-го тура чемпионата России.

    Счет в матче на 26-й минуте открыли хозяева. После навеса Кангвы защитники потеряли Луценко, а форвард головой подправил мяч в дальний угол ворот «Уфы».

    В добавленное к первому тайму время «Уфа» сравняла счет. Неделчару поддержал атаку уфимцев и запустил мяч на Кротова, который в стиле Луценко пробил головой, отправив мяч под дальнюю штангу.

    На 54-й минуте Бизяк сделал опасную скидку на Жамалетдинов, которого защитник «Арсенала» завалил на газон, но мяч достался Голубеву. Артем нанёс чёткий удар в дальний угол ворот тульского клуба.

    А на 62-й минуте Бизяк ворвался в штрафную «Арсенала», убрал Бауэра на замахе и пробил, но сам выстрел был блокирован рукой защитника, за что арбитр назначил пенальти.

    Бизяк уверенно реализовал пенальти. Шамов не угадал, бросившись совсем в другой угол.

    На 72-й минуте «Арсенал» отквитал один мяч. Кингз решился на дальний удар и положил мяч в правую девятку — Беленов даже не среагировал.

    На 85-й минуте «Арсенал» остался вы меньшинстве. Кингс Кангва получил вторую жёлтую за опасный подкат и покинул поле.

    А в добавленное время Эванс Кангва пошел по пути брата и отметился грубым фолом, за который получил вторую жёлтую.

    «Уфа» набрала три очка и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал», набрав одно очко, занимает 12-е место.

    В следующем туре «Уфа» на своем поле сыграет против «Спартака», а «Арсенал» на выезде встретится с «Краснодаром».

    РПЛ. 2-й тур
    «Арсенал» (Тула) — «Уфа» — 2:3 (1:1)
    Голы: Луценко, 26 (1:0). Кротов, 45+1 (1:1). Голубев, 54 (1:2). Бизяк, 63 — с пенальти (1:3). К.Кангва, 72 (2:3)«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Бауэр, Ткачев (Ковалев, 65), Чаушич, Громыко (Пантелеев, 88), Хлусевич (Э.Кангва, 65), К.Кангва, Луценко, Лесовой (Горбатенко, 46)«Уфа»: Беленов, Сухов, Йокич (Аликин, 71), Никитин, Неделчару, Кротов (Бизяк, 46. Безденежных, 89), Алиев, Карп, Голубев, Фольмер (Емельянов, 75), Жамалетдинов (Гиоргобиани, 76)Предупреждения: Григалава, 23. Голубев, 25. Хлусевич, 52. К.Кангва, 59. Бауэр, 62. Йокич, 64. Э.Кангва, 78. Беляев, 90+3Удаления: К.Кангва, 85. Э.Кангва, 90+3

    «Сочи» — «Химки» 1:1

    В матче 2-го тура чемпионата России «Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Химками» со счетом 1:1.

    Счет на 24-й минуте открыли гости. Полярус заметил забегание Идову по левому краю, своевременный пас Артёма позволил Брайану сделать передачу в район 11-метровой отметки, откуда Трошечкин аккуратным ударом послал мяч в угол ворот «Сочи».

    На 63-й минуте сместилась позиционная сочинская атака на правый фланг, Заика прострелил в центр штрафной, откуда Нобоа в касание пробил — мяч рикошетом от защитника залетел в ближний верхний угол ворот «Химок».

    «Сочи» с двумя очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» — 12-я строчка и один балл.

    В следующем туре «Сочи» дома сыграет против «Рубина», а «Химки» на выезде встретятся с «Тамбовом».

    РПЛ. 2-й тур
    «Сочи» — «Химки» — 1:1 (0:1)
    Голы: Трошечкин, 24 (0:1). Нобоа, 63 (1:1)«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Цаллагов, Заика, Мевля, Миладинович (Маммана, 66), Бурмистров (Жоаузинью, 46), Нобоа, Полоз (А.Заболотный, 57), Руденко (Боковой, 58)«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян (Липовой, 70), Мартусевич (Мурнин, 89), Трошечкин, Боженов, Полярус (Ломовицкий, 77), Дядюн (Конате, 70), АлиевПредупреждения: Полоз, 23. Терехов, 31. Дядюн, 49. Полярус, 51. Боженов, 55

    «Спартак» М — «Ахмат» 2:0

    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над грозненским «Ахматом» (2:0) в матче 2-го труа чемпионата России.

    «Ахмат» активно начал встречу, но затем инициатива полностью перешла к красно-белым. В первом тайме москвичи забили два гола, но их отменили из-за нарушений — Ларссон подыграл рукой, а Джикия забрался в офсайд.

    На 51-й минуте был назначен пенальти в ворота «Ахмата». Зобнин навесил в штрафную, а Швец в верховой борьбе за мяч прихватил руками Жиго.

    Ларссон уверенно реализовал пенальти, пробив в верхний угол ворот — Шелия завалился в противоположную сторону.

    А на 69-й минуте Зобнин навесил со штрафного, Соболев высоко выпрыгнул и сделал скидку во вратарскую, а Понсе аккуратно переправил мяч мимо Шелии.

    20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ЗабратьБонус на первое пополнениеbettery.ru

    На 77-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве. Ненахов проиграл позицию и отмахнулся от Джикии — это была вторая жёлтая карточка для Максима.

    «Спартак» набрал четыре очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с одним очком занимает 11-е место.

    В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Уфы», а «Ахмат» на своем поле встретится с «Ротором».

    РПЛ. 2-й тур
    «Спартак» — «Ахмат» — 2:0 (0:0)
    Голы: 1:0 — Ларссон (52, пен.), 2:0 — Понсе (69)«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Крал, Зобнин, Умяров (Ещенко, 75), Соболев, Ларссон (Бакаев, 83), Понсе (Глушенков, 88) «Ахмат»: Шелия, Ненахов, Семенов, Нижич (Пуцко, 63), Богосовац, Исмаэл (Понсе, 41), Иванов, Бериша (Адамов, 82), Харин (Роши, 63), Швец, Ильин (Садулаев, 64)Предупреждения: Бериша (2), Швец (26), Харин (38), Крал (40), Исмаэл (40), Семенов (50), Ненахов (68), Богосовац (72), Зобнин (86), Роши (90)Удаление: Ненахов (77)

    «Рубин» — «Урал»

    15 августа, 15:30 мск

    «Динамо» М — «Ротор»

    15 августа, 15:30 мск

    ЦСКА — «Тамбов»

    15 августа, 18:00 мск

    «Локомотив» М — «Краснодар»

    15 августа, 19:00 мск

    «Ростов» — «Зенит»

    15 августа, 20:00 мск

    0
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Сочи»
  • Скандальное судейство и бесполезный ВАР. У «Спартака» отобрали победу над «Сочи»
    • 02:23 10/08/2020     Криштиану Роналду
  • Судейский хаос, Роналду в истории и успешное возвращение Депая
    • 14:40 08/08/2020     Пауло Дибала
  • Трансферный дайджест. 4-10 августа
    • 21:12 10/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.14
  • Экспресс дня 14 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Коламбус — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.45
  • Экспресс дня 15 августа
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры