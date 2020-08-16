Чемпионская стабильность. Питерцы победили в Ростове в меньшинстве

Петербургский «Зенит» добился победы над «Ростовом» (2:0) в гостевом матче второго тура чемпионата России. Гости вышли вперед в середине первого тайма. В ворота Сергея Песьякова был назначен пенальти, однако Сердар Азмун не смог переиграть вратаря. На добивании форвард оказался расторопнее, отправив мяч в сетку ворот. В конце второго тайма вторую желтую карточку получил центральный защитник Ярослав В концовке встречи петербуржцы усилиями защитника Деяна Ловрена удвоили счет.

Восемь легионеров «Зенита»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отмечает непопадание травмированного Артема Дзюба в заявку на матч и связанные с этим изменения в составе «Зенита».

«В отсутствие Дзюбы повязку надел Оздоев. Семак после Суперкубка расплывчато ответил на вопрос о капитане и намекнул, что вице-капитаном должен быть Кержаков. Но, судя по всему, Оздоев теперь будет замещать Дзюбу всегда.

Травма Артема — плохая новость для "Зенита". Но для Семака это еще и шанс поэкспериментировать. Не секрет, что от Дзюбы в игре команды зависит очень многое. Это постоянно отмечают и тренеры соперников сине-бело-голубых. Поэтому Семаку надо отходить от этой зависимости, тем более, его критикуют за отсутствие тактического разнообразия.

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"Ростов" состав вообще не поменял — вышли те же футболисты, что побеждали "Тамбов" в стартовом туре. А вот у "Зенита" метаморфозы поинтереснее. Из-за вылета Дзюбы в паре с Азмуном сыграл Дриусси, а на флангах — Ригони с Малкомом. Получается, "Зенит" выставил исторический основной состав — все восемь легионеров из заявки "8+17" в него попали.

Валерий Карпин не предложил чего-то экстраординарного "Зениту". Более того, в первом тайме "Ростов" играл слабо в обороне — команда за 45 минут совершила всего один отбор (»Зенит« — восемь успешных)».

Азмун бьет и добивает

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает активное начало матча, которое привело к пенальти в ворота ростовчан.

«В заявке "Зенита" отсутствовал Артём Дзюба. Капитан сборной России и сине-бело-голубых не смог принять участие в матче из-за проблем со спиной. Центрфорварда заменил в основе хавбек Эмилиано Ригони (впереди сыграл Себастьян Дриусси), а в остальном состав чемпиона был привычным. С повязкой вышел Магомед Оздоев.

Команда Валерия Карпина с первых минут включила агрессивный высокий прессинг, рассчитывая в том числе на то, что без Дзюбы "Зенит" не сможет легко выходить из-под давления за счёт длинных передач. "Ростов" заставил чемпионов нервничать. Даже Ярослав Ракицкий, лучший на мяче защитник "Зенита", совершил два-три "обреза". Один из моментов хозяев завершился голом Алексея Ионова, но из офсайда.

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Тем не менее "Зенит" после 10-15 минут забрал себе мяч, успокоив ростовчан. Оказалось, что команда Сергея Семака может очень прилично играть и в другой футбол — низом, быстрый комбинационный.

Преимущество петербуржцам давало очень умное движение Малкома и Себастьяна Дриусси. Бразилец пробил в штангу, а потом заработал пенальти. Мяч после удара Малкома головой попал в руку защитника Евгения Чернова. Повтор показал — это "точка". Сергей Песьяков отразил удар Сердара Азмуна, однако иранцу повезло с отскоком, и он добил мяч в сетку».

«Зенит» потерял Ракицкого перед ЦСКА

Автор Rusfootball.info Иван Долинин фиксирует непредвиденную потерю сине-бело-голубых перед важным матчем с ЦСКА.

«А "Ростову" не удалось правильно отреагировать на пропущенный гол. Хозяева выглядели поникшими и не могли сделать практически ничего толкового. А "Зенит" вполне мог увеличивать свое преимущество. Отличный момент в конце первого тайма был у Азмуна, но классная игра Песьякова не позволила иранцу оформить дубль.

Перерыв явно пошел на пользу "Ростову". Карпину удалось встряхнуть своих футболистов, которые вышли на второй тайм с тем же задором, что был у них в начале первого. И на исходе часа игры "ростовчане" имели невероятный шанс сравнять счет. Мамаев обязан был забивать после скидки Шомуродова, но умудрился пробить мимо ворот с нескольких метров.

Давление хозяев нарастало. "Зенит" пытался играть в привычной для себя в таких ситуациях манере — на классе удерживая победный счет и пытаясь забить еще один гол на контратаках. Но "Ростов" все-таки не "Ротор", а потому чемпиону пришлось очень не просто.

Гости перестали успевать останавливать атаки хозяев по правилам и все чаще стали фолить. В итоге "питерцы" остались в меньшинстве, поскольку Ракицкий получил за 12 минут до конца матча вторую желтую карточку».

Первый гол Ловрена

Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов иронизирует над отсутствием судейских скандалов в матчах «Зенита» и отмечает первый гол новичка питерского клуба.

«И как-то поинтереснее стал выглядеть Малком. В первом тайме он тащил "Зенит" вперед. И счет в матче был открыт после того, как бразилец заработал пенальти. Правда, не без помощи игрока хозяев. Мяч после удара полузащитника гостей угодил в руку защитнику дончан Евгению Чернову. Но 11-метровый был утвержден только с помощью VAR.

В начале матча арбитры отменили гол Алексея Ионова, усмотрев офсайд у игрока "Ростова". Казалось бы, придраться к действиям рефери в двух результативных эпизодах (с учетом пенальти) невозможно. Тем более что в конце матча они оставили гостей в меньшинстве после удаления на 78-й минуте Ярослава Ракицкого за вторую желтую.

Но так уж получается, что образцово-показательно у нас судят "Зенит". Вот бы так же было с остальными участниками премьер-лиги. Тогда бы доля народной любви к зенитовцам вероятно резко пошла вверх.

В концовке первый свой мяч в РПЛ забил новичок питерцев Деян Ловрен. Экс-защитник "Ливерпуля" после навеса в прыжке головой послал мяч в верхний угол ворот Сергея Песьякова. "Зенит" не проигрывает в премьер-лиге почти 10 с половиной месяцев. Последнее поражение в чемпионате России подопечные Семака потерпели 28 сентября 2019 года. Уступив "Локомотиву" — 0:1».

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