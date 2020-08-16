Справились без Гайча. Дебютный гол Шкурина вывел ЦСКА в лидеры

Московский ЦСКА обыграл «Тамбов» (2:1) в домашнем матче 2-го тура РПЛ. Хавбек армейцев Константин Кучаев открыл счет на 29-й минуте. Под конец первого тайма гости восстановили паритет усилиями Александра Карапетяна. Победу ЦСКА принес белорусский форвард Илья Шкурин, забивший дебютный мяч за армейцев в карьере на 55-й минуте. Отметим, что Шкурин появился на поле в первом тайме, заменив Алана Дзагоева, который во втором матче подряд получил повреждение.

ЦСКА вышел без нападающих

Автор «Чемпионата» Олег Лысенко изучает стартовый состав ЦСКА и удивляется отсутствию новичка Адольфо Гайча.

«Игру против "Тамбова" ЦСКА начал вообще без штатных нападающих. Основного "забойщика" команды Чалова выбила травма. А Виктор Гончаренко, выбирая между оставшимися под рукой здоровыми форвардами, отдал предпочтение… полузащитнику Сигурдссону.

Номинально "девятку" играл Дзагоев, тогда как более привычные к этой роли Гайч и Шкурин остались в запасе. Аргентинец ещё, видимо, не до конца усвоил требования нового тренера и не достиг должного уровня взаимопонимания с партнёрами, а белорусу и полугода в России не хватило, чтобы прорваться в основу.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Отстутствие Чалова нарушило обычную структуру игры красно-синих. Фланговые челноки Фернандес с Щенниковым какое-то время на автомате засылали мяч в чужую штрафную верхом — только цепляться за него и замыкать кроссы было некому. Дзагоев — не по этой части, невысокие Кучаев и Сигурдссон — тем более.

Восстановить привычную систему Гончаренко вынудила травма Алана. Производя удар по воротам, многострадальный хавбек, похоже, дёрнул мышцу бедра правой ноги».

Опять травма у Дзагоева

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев сетует на травматичность Алана Дзагоева, из-за которой тот не может доиграть второй матч подряд.

«На 25-й минуте Алан Дзагоев на линии штрафной отклеился от защитников, занес ногу в готовности пробить по воротам. Однако вместо удара армеец схватился за заднюю поверхность бедра и вскоре попросил замену. Второй тур кряду...

В дебюте матча Дзагоев стал заметной фигурой. Именно он на подступах к штафной заработал опасный штрафной. Игорь Дивеев пробил не так сильно и точно, как в недавнем дерби с "Локомотивом" в Черкизове, когда потряс крестовину.

Дзагоева заменил форвард-гренадер Илья Шкурин, накануне отказавшийся играть за сборную Белоруссии, пока президентом остается Александр Лукашенко.

ЦСКА — «Тамбов» ЦСКА

Едва появился Шкурин, красно-синие открыли счет. Мяч в три паса был доставлен в штрафную, куда ворвался Константин Кучаев. За последнюю передачу Сигурдссона можно поставить "отлично", за действия обороны, которая оставила свободным коридор, — "неуд".

Календарь и таблица РПЛ

Герой матча первого тура с "Химками" (2:0) опять пробил не на силу, а на технику, в левый от Сергея Рыжикова угол. Через месяц самому великовозрастному игроку РПЛ исполнится 40 лет, к слову, в этом возрасте полвека назад провел последний официальный матч легенда Лев Яшин, причем против ЦСКА».

Шанс для Шкурина и гол Карапетяна

Автор Sport24 Данила Игнатов рассказывает про белорусского новичка ЦСКА и отмечает, что армейцы не сумели удержать преимущество.

«Накануне матча против "Тамбова" форвард ЦСКА Илья Шкурин выложил знаменитое фото с протестов в Белоруссии и в посте написал, что отказывается от выступлений за сборную, "пока действует режим Лукашенко".

Фанаты сначала не поверили, что аккаунт принадлежит именно футболисту: всего 700 подписчиков, мало фото. Но позже агент белорусского бомбардира Валерий Исаев подтвердил его подлинность.

В ЦСКА у Шкурина пока что получается немногое. Белорус переехал в Москву прошлой зимой в статусе лучшего бомбардира местного чемпионата, но в РПЛ так забить и не удавалось. Да и игровой практики Гончаренко своему соотечественнику давал откровенно мало.

Все футбольные трансферы

Но в матче с "Тамбовом" все изменилось. Уже в первом тайме Гончаренко пришлось делать вынужденную замену. Дзагоев во время удара снова дернул заднюю — а вместо него на поле появился Шкурин. А спустя пару минут ЦСКА открыл счет, правда, без участия белорусского форварда. Марадишвили обыграл с Кучаевым и отдал пас Сигурдссону, тот оформил ассист снова на Кучаева. С 2+1 Константин сейчас — самый полезный игрок РПЛ.

ЦСКА — «Тамбов» ЦСКА

До забитого гола армейцы регулярно создавали полумоменты и подходы, после — прижались к воротам и логично получили в свои. Мощный Карапетян регулярно открывался в штрафной ЦСКА именно под Карпова. Молодой защитник в очередной атаке "Тамбова" отпустил соперника, армянин вывалился на ворота — и вколотил мяч без шансов для Акинфеева».

Виктор Ганчаренко Главный тренер ЦСКА Шкурин? Он очень хорошо поработал. Конечно, для него была обидной обратная замена, да и нам не очень‑то и хотелось. Но нам надо было усилить центральную зону. Мы полностью довольны, как он играл. Мы пробовали найти лазейки в такой плотной обороне. Здесь моментами от нас уходила инициатива. Пропустили неожиданный гол. Как с нами часто бывает, выключились из игры, но мы нашли в себе силы, чтобы переломить игру, сумели забить гол. Сейчас много непредсказуемых матчей, поэтому важно набирать по три очка. Довольны победой

Дебютный гол Шкурина

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов поздравляет белорусского форварда ЦСКА с первым голом, но не впечатлен игрой армейцев.

«ЦСКА не дал ничейному счёту продержаться долго. В результате основательной разминки, на протяжении которой моментов не было ни у одной из сторон (совсем не опасный выстрел Панченко не в счёт), Шкурин наконец-то применил свои сильные качества. Форвард переборол Грицаенко и Карасёва после подачи Щенникова, пробил по воротам и первым сыграл на добивании.

Дебютный гол белоруса трибуны отпраздновали согласно нынешней моде. Протестующих в соседней стране поддерживали и на стадионе "Спартака", красно-белый флаг появился и в Черкизово.

Шкурин мог превратить "ВЭБ Арену" в полноценный штаб белорусской оппозиции. Но — как и в первом тайме — закрепить у ЦСКА не получилось. Кучаев сделал отличную передачу на Шкурина, но тот не сумел обратить мяч в одно касание.

ЦСКА — «Тамбов» ЦСКА

Сразу после этого ЦСКА едва не пропустил. На стандарте вовремя не смог выпрыгнуть Набабкин, и Акинфееву пришлось спасать после двух ударов подряд. Оба шли в упор.

Вышедший на поле Балашов мог и должен был забивать (оборона ЦСКА вновь развалилась) ещё в компенсированное время — тут бы уже и не спас Акинфеев.

Сразу после этого Дивеев задержался при выходе, и Ойеволе, не оказавшийся в положении вне игры, тоже мог расстреливать капитана москвичей. Игрок "Тамбова" промахнулся.

Уже во втором туре от уверенности ЦСКА не осталось ни следа. ЦСКА победил, но испортил в своём исполнении слишком много и многое позволил сопернику. Что будет против "Зенита"?»

Сергей Первушин Главный тренер «Тамбова» Не получилась игра в первом тайме. Во втором ЦСКА сознательно отдал нам инициативу. Один гол забили, не хватило мастерства забить второй и сыграть вничью с такой командой, как ЦСКА. Понимали, как играет ЦСКА. Это хорошо взаимодействующая команда, игроки всегда открываются за спиной.

Справились и без Гайча

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина напротив, воодушевленна игрой армейцев в матче с «Тамбовом» и верит в успех армейцев в новом сезоне.

«ЦСКА мог бы играть длинно или использовать кроссы с флангов (тем более, с Мариу Фернандесом в составе), однако предпочитал действовать тонко даже в отсутствии Влашича. Отсюда пришел первый гол, который организовали Сигурдссон и Кучаев.

В-третьих, ставкой на габаритных игроков. Нет, не на Гайча, который пока не готов проводить на поле все 90 минут. А на опорника Марадишвили, часто подключавшегося к атакам по ходу первого тайма. И на белорусского форварда Шкурина, восстановившегося после травмы. В итоге он забил свой дебютный гол за ЦСКА, оказавшийся победным, после чего болельщики красно-синих поддержали его скандированием лозунга "Жыве Беларусь!"

Гайч, как и обещал Гончаренко в предматчевом интервью, вышел на 30 минут и запомнился как неплохой для столь габаритного футболиста скоростью, так и техникой паса.

ЦСКА — «Тамбов» ЦСКА

Конечно, проблем у армейцев хватает. Это и увлечение высоким прессингом — очень опасное в играх с контратакующими командами, и некоторая несогласованность в действиях центральных защитников — именно в эту зону ожидается еще одна покупка.

Однако характер у ЦСКА все тот же. Отсюда — победа при игровом преимуществе. Отсюда — надежды на успех в новом сезоне».

0