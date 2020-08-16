Справились без Гайча. Дебютный гол Шкурина вывел ЦСКА в лидеры

ЦСКА вышел без нападающих
Автор «Чемпионата» Олег Лысенко изучает стартовый состав ЦСКА и удивляется отсутствию новичка Адольфо Гайча.
«Игру против "Тамбова" ЦСКА начал вообще без штатных нападающих. Основного "забойщика" команды Чалова выбила травма. А Виктор Гончаренко, выбирая между оставшимися под рукой здоровыми форвардами, отдал предпочтение… полузащитнику Сигурдссону.
Номинально "девятку" играл Дзагоев, тогда как более привычные к этой роли Гайч и Шкурин остались в запасе. Аргентинец ещё, видимо, не до конца усвоил требования нового тренера и не достиг должного уровня взаимопонимания с партнёрами, а белорусу и полугода в России не хватило, чтобы прорваться в основу.
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Отстутствие Чалова нарушило обычную структуру игры красно-синих. Фланговые челноки Фернандес с Щенниковым какое-то время на автомате засылали мяч в чужую штрафную верхом — только цепляться за него и замыкать кроссы было некому. Дзагоев — не по этой части, невысокие Кучаев и Сигурдссон — тем более.
Восстановить привычную систему Гончаренко вынудила травма Алана. Производя удар по воротам, многострадальный хавбек, похоже, дёрнул мышцу бедра правой ноги».
Опять травма у Дзагоева
Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев сетует на травматичность Алана Дзагоева, из-за которой тот не может доиграть второй матч подряд.
«На 25-й минуте Алан Дзагоев на линии штрафной отклеился от защитников, занес ногу в готовности пробить по воротам. Однако вместо удара армеец схватился за заднюю поверхность бедра и вскоре попросил замену. Второй тур кряду...
В дебюте матча Дзагоев стал заметной фигурой. Именно он на подступах к штафной заработал опасный штрафной. Игорь Дивеев пробил не так сильно и точно, как в недавнем дерби с "Локомотивом" в Черкизове, когда потряс крестовину.
Дзагоева заменил форвард-гренадер Илья Шкурин, накануне отказавшийся играть за сборную Белоруссии, пока президентом остается Александр Лукашенко.
Едва появился Шкурин, красно-синие открыли счет. Мяч в три паса был доставлен в штрафную, куда ворвался Константин Кучаев. За последнюю передачу Сигурдссона можно поставить "отлично", за действия обороны, которая оставила свободным коридор, — "неуд".
Герой матча первого тура с "Химками" (2:0) опять пробил не на силу, а на технику, в левый от Сергея Рыжикова угол. Через месяц самому великовозрастному игроку РПЛ исполнится 40 лет, к слову, в этом возрасте полвека назад провел последний официальный матч легенда Лев Яшин, причем против ЦСКА».
Шанс для Шкурина и гол Карапетяна
Автор Sport24 Данила Игнатов рассказывает про белорусского новичка ЦСКА и отмечает, что армейцы не сумели удержать преимущество.
«Накануне матча против "Тамбова" форвард ЦСКА Илья Шкурин выложил знаменитое фото с протестов в Белоруссии и в посте написал, что отказывается от выступлений за сборную, "пока действует режим Лукашенко".
Фанаты сначала не поверили, что аккаунт принадлежит именно футболисту: всего 700 подписчиков, мало фото. Но позже агент белорусского бомбардира Валерий Исаев подтвердил его подлинность.
В ЦСКА у Шкурина пока что получается немногое. Белорус переехал в Москву прошлой зимой в статусе лучшего бомбардира местного чемпионата, но в РПЛ так забить и не удавалось. Да и игровой практики Гончаренко своему соотечественнику давал откровенно мало.
Но в матче с "Тамбовом" все изменилось. Уже в первом тайме Гончаренко пришлось делать вынужденную замену. Дзагоев во время удара снова дернул заднюю — а вместо него на поле появился Шкурин. А спустя пару минут ЦСКА открыл счет, правда, без участия белорусского форварда. Марадишвили обыграл с Кучаевым и отдал пас Сигурдссону, тот оформил ассист снова на Кучаева. С 2+1 Константин сейчас — самый полезный игрок РПЛ.
До забитого гола армейцы регулярно создавали полумоменты и подходы, после — прижались к воротам и логично получили в свои. Мощный Карапетян регулярно открывался в штрафной ЦСКА именно под Карпова. Молодой защитник в очередной атаке "Тамбова" отпустил соперника, армянин вывалился на ворота — и вколотил мяч без шансов для Акинфеева».
Дебютный гол Шкурина
Автор Rusfootball.info Григорий Каленов поздравляет белорусского форварда ЦСКА с первым голом, но не впечатлен игрой армейцев.
«ЦСКА не дал ничейному счёту продержаться долго. В результате основательной разминки, на протяжении которой моментов не было ни у одной из сторон (совсем не опасный выстрел Панченко не в счёт), Шкурин наконец-то применил свои сильные качества. Форвард переборол Грицаенко и Карасёва после подачи Щенникова, пробил по воротам и первым сыграл на добивании.
Дебютный гол белоруса трибуны отпраздновали согласно нынешней моде. Протестующих в соседней стране поддерживали и на стадионе "Спартака", красно-белый флаг появился и в Черкизово.
Шкурин мог превратить "ВЭБ Арену" в полноценный штаб белорусской оппозиции. Но — как и в первом тайме — закрепить у ЦСКА не получилось. Кучаев сделал отличную передачу на Шкурина, но тот не сумел обратить мяч в одно касание.
Сразу после этого ЦСКА едва не пропустил. На стандарте вовремя не смог выпрыгнуть Набабкин, и Акинфееву пришлось спасать после двух ударов подряд. Оба шли в упор.
Вышедший на поле Балашов мог и должен был забивать (оборона ЦСКА вновь развалилась) ещё в компенсированное время — тут бы уже и не спас Акинфеев.
Сразу после этого Дивеев задержался при выходе, и Ойеволе, не оказавшийся в положении вне игры, тоже мог расстреливать капитана москвичей. Игрок "Тамбова" промахнулся.
Уже во втором туре от уверенности ЦСКА не осталось ни следа. ЦСКА победил, но испортил в своём исполнении слишком много и многое позволил сопернику. Что будет против "Зенита"?»
Справились и без Гайча
Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина напротив, воодушевленна игрой армейцев в матче с «Тамбовом» и верит в успех армейцев в новом сезоне.
«ЦСКА мог бы играть длинно или использовать кроссы с флангов (тем более, с Мариу Фернандесом в составе), однако предпочитал действовать тонко даже в отсутствии Влашича. Отсюда пришел первый гол, который организовали Сигурдссон и Кучаев.
В-третьих, ставкой на габаритных игроков. Нет, не на Гайча, который пока не готов проводить на поле все 90 минут. А на опорника Марадишвили, часто подключавшегося к атакам по ходу первого тайма. И на белорусского форварда Шкурина, восстановившегося после травмы. В итоге он забил свой дебютный гол за ЦСКА, оказавшийся победным, после чего болельщики красно-синих поддержали его скандированием лозунга "Жыве Беларусь!"
Гайч, как и обещал Гончаренко в предматчевом интервью, вышел на 30 минут и запомнился как неплохой для столь габаритного футболиста скоростью, так и техникой паса.
Конечно, проблем у армейцев хватает. Это и увлечение высоким прессингом — очень опасное в играх с контратакующими командами, и некоторая несогласованность в действиях центральных защитников — именно в эту зону ожидается еще одна покупка.
Однако характер у ЦСКА все тот же. Отсюда — победа при игровом преимуществе. Отсюда — надежды на успех в новом сезоне».