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    Безобидность и беспомощность. Команда Тухеля начала сезон с поражения

    «Пари Сен-Жермен» в гостях проиграл «Лансу»

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    «Ланс» нанес поражение «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура французской Лиги 1. Единственный гол на 57-й минуте забил Иньятиус Ганаго. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

    Безобидный «Пари Сен-Жермен»

    Корреспондент L’Equipe Арно Эрман указал на слабую игру парижан в атаке в отсутствие звездных игроков.

    «Лишенный всех своих атакующих звезд "Пари Сен-Жермен" потерпел поражение от "Ланса", которого на стадионе "Феликс Болар" горяча поддерживали пять тысяч болельщиков. Чемпионы Франции казались совершенно безобидными в атаке.

    Этим летом парижане сильно обеднели из-за ухода Кавани, Менье, Тьяго Силвы, Куасси, и, пока что Шупо-Мотинга, который вскоре должен вернуться в расположение команды.

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    • В тот момент, когда "Пари Сен-Жермен" остался без своих главных звезд, команда допустила слишком много технических ошибок и брака в передачах, чтобы действительно надеяться на лучшее.

    Но кто знает, что бы случилось, если бы вратарь Марцин Булка так не ошибся в моменте с голом. Может быть, парижане смогли бы набрать хотя бы одно очко.

    Уже в воскресенье "Пари Сен-Жермен" примет "Марсель". Парижане не проигрывали своему заклятому врагу с 27 ноября 2011 года, но успеет ли Тухель восстановить хоть какие-то элементы игры к концу недели», — задается вопросом Эрман.

    Чувство беспомощности в парижских рядах

    Редакция портала Sport365 заметила, насколько беспомощно выглядел «Пари Сен-Жермен» даже после того, как счет стал 1:0.

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    «После пропущенного мяча парижские ряды охватило чувство беспомощности. Последние полчаса требовали атаковать всеми силами, но такой баланс сил в конечном итоге был в пользу "Ланса", который спокойно оборонялся вблизи своих ворот.

    У подопечных Тухеля просто не было оружия, чтобы создавать опасные комбинации на подступах к чужим воротам, тем более что со временем накопилась усталость. Лишь штрафной Андера Эрреры вызвал небольшую обеспокоенность в рядах болельщиков "Ланса".

    Своим возвращением в Лигу 1 "кроваво-золотые" произвели приятное впечатление, победив чемпиона Франции, от которого мы ждем ответа в это воскресенье, когда он сыграет со своим принципиальным противником», — говорится в материале.

    Открытие трансферного окна — хорошая новость

    Автор Le Parisien Стефан Бьянши выделил в составе гостей молодого Кайса Руиса-Атиля, а также заметил, что «Пари Сен-Жермен» нужно активно работать на трансферном рынке.

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    • «Чемпион уложен на лопатки! Из-за отсутствия сразу семи игроков, пострадавших от коронавируса, "Пари Сен-Жермен" проиграл беспринципной команде "Ланса".

    Впервые с момента своего прибытия в столицу Франции Тухель столкнулся с головной болью, притом на всех участках поля. Имея в распоряжении преимущественно низкобюджетных игроков, немецкий специалист так и не нашел того, кто взял бы инициативу на себя.

    Да, "молодежка" парижан не творила чудеса, хотя старалась выполнять свою работу, в особенности Кайс Руис-Атиль, заставивший нас забыть об отсутствии Дракслера, у которого, по официальной версии, проблемы с приводящей мышцей.

    Не сумев успешно начать сезон, парижане могут быть довольны хотя бы открытием трансферного окна. "Пари Сен-Жермен" недавно достиг договоренности с Флоренци, правым защитником "Ромы", который, как ожидается, подпишет контракт в ближайшие несколько часов.

    Чемпионам страны очень нужен латераль, умеющий контролировать мяч и находящийся в прекрасной физической форме. В Италии, впрочем, говорят, что Лоренци так и не вышел на свой максимальный уровень после двух операций на крестообразной связке левого колена», — подчеркивает Бьянши.

    Гибкость «Ланса»

    Журналист La Voix du Nord Ришар Готт похвалил «Ланс», который не испугался чемпиона, проявив стойкость и гибкость.

    «Вот вам и Париж в качестве приглашенной звезды, который сразу же уступает! В своем первом матче в сезоне действующий чемпион Франции, лишенный звезд и всего своего атакующего гения, логически смирился с поражением на стадионе "Феликс Болар", столкнувшись с идеальной организацией, самоотверженностью и настроем "Ланса", который был более эффективен, и, что самое главное, не совершил ни малейшей ошибки, в отличие от своего противника.

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    • Вот вам и "Ланс", который этим летом вернулся в элиту и теперь набрал первые очки в Лиге 1. Подопечные Франка Эза победили благодаря голу Иньятиуса Ганаго, но также запомнились тем, что оборонялись без страха и смогли проявить гибкость.

    Камерунский форвард, который не раз говорил, как важно сохранять спокойствие перед чужими воротами, абсолютно спокойно расстрелял ворота Булки незадолго до 60-й минуты», — отмечает Готт.

    Долгожданный успех «Ланса»

    Обозреватель Le Figaro Кристоф Ремиз напомнил, что «Ланс» ждал первой победы в Лиге 1 с сезона 2014/15.

    «Первый матч и сразу же первое поражение "Пари Сен-Жермен". Сильно исхудавший состав чемпиона Франции потерпел поражение от "Ланса". Победный гол забил Иньятиус Ганаго на 57-й минуте, а виной всему грубая ошибка Марцина Булки… Это первая победа "Ланса" в сезоне, поскольку в первом туре он уступил "Ницце" 1:2.

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    • Посмотрим, сможет ли в воскресенье Тухель рассчитывать хотя бы на некоторых футболистов из тех, кто пропустил встречу с "Лансом" из-за COVID-19 или из-за дисквалификаций. В частности, Неймар, Мбаппе и Маркиньос.

    В любом случае на "Феликс Болар" парижане сыграли безыдейно. Что говорить, если за весь матч они нанесли всего один удар в створ ворот соперника.

    "Пари Сен-Жермен" выглядел слабо к радости для "Ланса", который ждал победы в Лиге 1 с сезона 2014/15», — напоминает Ремиз. 0

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