Дежавю на «Стад де Франс». Франция победила без блеска

Сборная Франции в домашнем матче Лиги наций одержала победу над командой Хорватии со счетом 4:2. Победу «синим» принесли точные удары Антуана Гризманна, Дайо Упамекано и Оливье Жиру, а также автогол Доминика Ливаковича. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Повторение финала ЧМ-2018

Корреспондент журнала France Football Тимоте Пинон заявил, что матч Лиги наций на «Стад де Франс» прошел практически по тому же сценарию, что и финал ЧМ-2018 на «Лужниках».

«После стартовых 15 игровых минут, проведенных без всякого интереса, мы всерьез обеспокоились перспективой заскучать на стадионе. К счастью для всех болельщиков, Деян Ловрен вывел нас из оцепенения, неотразимо пробив по воротам Уго Льориса на 15-й минуте.

По правде говоря, некоторое время хорваты смотрелись хорошо, было видно, что они настроены восстановить свой имидж после крупного поражения от Португалии. Вспышка французов развивалась постепенно. Где-то на 20-й минуте Антуан Гризманн опасно навесил на Антони Марсьяля, но первый удар в створ ворот последовал только на 30-й минуте.

А потом вновь затишье, которое улетучилось лишь перед перерывом, когда на 43-й минуте чудесный гол забил Гризманн, а уже в компенсированное время мяч после удара Марсьяля срикошетил от вратаря и влетел в сетку.

Тем не менее, возник вопрос, почему потребовалось ждать 43 минуты, чтобы наконец увидеть страсть в игре? Но, поскольку часть ответа, вероятно, заключалась в семи изменениях в стартовом составе, мы были готовы все простить этой команде, если она начнет второй тайм так же, как закончила первый.

Просто сказать, но не сделать. Вернувшись из раздевалки, первый удар по воротам нанесли хорваты. А на 55-й минуте они и вовсе сравняли счет усилиями Йосипа Брекало.

Дешам тут же провел пару замен, убрав Н’Голо Канте и Виссама Бен Йеддера, выпустив вместо них Эдуардо Камавингу и Оливье Жиру. И пробуждение произошло уже через несколько секунд. Во время углового, идеально исполненного Гризманном, Дайо Упамекано избавился от вечерней застенчивости, выиграл верховую борьбу и точно пробил головой.

Далее? Вспышка от Камавинги, чей удар был зафиксирован Ливаковичем, упущенный шанс Марсьяля и реализованный Жиру пенальти. Таким образом, "синие" забили четыре мяча Хорватии и выиграли, не показав истинного блеска. Вам ничего это не напоминает?», — задается вопросом Пинон.

Схема 3-5-2 себя не оправдала

Журналист Le Parisien Фредерик Гуайяр рассказал, что предложенная Дидье Дешамом схема явно не сработала в последних матчах.

«Бен Йеддер, принявший непосредственное участие в первых двух голах "синих", и Гризманн, который не добился всего, чего хотел, но в целом сыграл эффективно. Это, пожалуй, единственные футболисты, от просмотра которых мы получили удовольствие в этот спокойный вечер.

Тактическая схема 3-5-2, опробованная в третий раз после матчей против Албании и Швеции, себя не оправдала. До перерыва мы ничего хорошего не увидели, а во втором тайме лишь моментами возникала целостная структура игры.

Больше всего беспокоит оборонительный аспект, ведь Франция подарила сопернику слишком много моментов. Без Варана и Кимпембе осевое трио выглядело неэффективным и слишком разрозненным.

Да, сотня присутствовавших журналистов также запомнит выход на поле 17-летнего Эдуардо Камавинги — самого молодого игрока сборной Франции в послевоенный период. Этот статус, похоже, не давил ему на плечи, поскольку всего через несколько минут после своего выхода он нанес опасный удар по чужим воротам.

В этом игроке сочетаются подвижность и агрессия, которые наводят на мысль, что второй его игры в составе "синих" долго ждать не придется. Даже если Поль Погба быстро вылечится от коронавируса», — убежден Гуайяр.

Фантастическая серия Гризманна

Автор портала sports.fr Франсуа Кулавик похвалил Антуана Гризманна, подтвердившего свой статус талисмана сборной Франции.

«Во вторник на "Стад де Франс" было не так много поводов для оптимизма. "Синие", безусловно, снова обыграли Хорватию 4:2, но своей победой они во многом обязаны нескольким удачливым обстоятельствам.

Первая вспышка в игре сборной Франции произошла только на 43-й минуте. В результативной атаке приняли участие трио форвардов, а завершил ее Гризманн.

Спустя четыре дня после того, как он с пенальти запустил мяч выше шведских ворот, нападающий "Барселоны" в этот раз не упустил возможность поразить цель и поправить свою статистику. Этот гол стал для него 31-м в национальной команде и позволил ему сравняться с Зинедином Зиданом, войдя в пятерку лучших бомбардиров в истории.

31 гол в 80 матчах за сборную и титул чемпиона мира в 29 лет и 171 день. Он стал четвертым в списке самых молодых игроков в истории, кому покорилось это достижение.

Но Антуан Гризманн может похвастаться и другой лестной статистикой, если не сказать больше. С 2015 года экс-игроку "Атлетико" было достаточно забить, чтобы сборная Франция выиграла. Рекорд, мягко говоря, фантастический — 23 победы в последних 23 матчах, в которых отличился "Гризи".

В общей сложности с момента его первого гола на международном уровне в ворота Парагвая в июне 2014 года сборная Франции одержала 25 побед и дважды сыграла вничью в 27 встречах», — констатирует Кулавик.

У Хорватии есть потенциал

Обозреватель хорватского издания Gol Dnevnik Ивица Медо подчеркнул, что сборная Хорватии должна решить проблемы в обороне, после чего ее результаты должны улучшиться.

«Когда ты допускаешь ошибки сериями и годами, то это сложно назвать случайностью. Этот матч также показал, насколько значимым для команды является Марсело Брозович. С ним в составе игра выглядит намного лучше, более связной, более сбалансированной.

В атаке у сборной есть потенциал, самая большая проблема — защита. В тылу все в команде ошибаются, даже Ловрен иногда подводит. И если в Португалии защита могла пожаловаться, что ей не хватило помощи от полузащитников, то на этот раз была другая история. От дебютанта Уремовича многого ожидать не приходится. Похожая история с Мелньяком. Однако можно рассчитывать на более опытных и признанных игроков.

У Хорватии большой потенциал, но есть и много проблем. Это ясно видно в реальных условиях. Вопрос в том, как эти проблемы будут решены и решатся ли вообще в ближайшее время?

С Модричем, Ракитичем и Врсалько в сборной все должно быть намного лучше, но следует учитывать, что у них тоже есть свои проблемы. Возраст и травмы делают свое дело.

Далич хорошо знает, что он не должен слишком полагаться на это трио, особенно в течение длительного периода времени.

Когда выбор игроков не так велик, можно поработать и над игрой. Хорватия должна что-то изменить. Начать надо со схемы. Эти 4-4-2 — намек на перемены. Они должны были начаться давно, но и сейчас еще не поздно. Еще есть время до Евро, чтобы многое исправить», — считает Медо. 0