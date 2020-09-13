«Рубин» добыл в Москве вторую победу и потерял Хвичу

Московское «Динамо» в родных стенах уступило казанскому «Рубину» (0:1) в матче седьмого тура чемпионата России. Единственный мяч в первом тайме забил нападающий Джордже Деспотович, который реализовал пенальти. В начале второй половины игры бело-голубые остались в меньшинстве, так как за семь минут две желтые карточки получил нападающий Николай Комличенко. В добавленное время Лапочкин показал второй «горчичник» сначала Ин-Бом Хвану, а затем — Сергею Паршивлюку.

Отмененный гол и назначенный пенальти

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин впечатлен насыщенным событиями первым таймом матча в Москве.

«Первые 15 минут в исполнении хозяев получились очень бодрыми. Да, без опасных моментов, но все было вполне живо. Бело-голубые вернулись к схеме 4-2-3-1 и активно использовали фланги. Слева Нжи регулярно смещался в штрафную, справа Шиманьски открывал зону для включений Паршивлюка.

Гол по такой игре выглядел вполне логичным, и получилось все красиво: длинная диагональ Фомина на Паршивлюка, прострел в касание к линии вратарской и удар в касание же от Комличенко. Но судья на линии поднял флажок — офсайд у Паршивлюка. ВАР решение подтвердил.

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Хозяева, кстати, продолжали и дальше регулярно вырезать такие диагонали на фланги, пытаясь подловить высоко поднимающуюся линию обороны "Рубина". Из пяти офсайдов, что были у бело-голубых в первом тайме, четыре зафиксированы именно в таких ситуациях.

Но момент с не засчитанным голом, похоже, взбодрил "Рубин". Во всяком случае, игру от своих ворот гости отодвинули, а потом и вовсе забили. Это взорвался незаметный до того Кварацхелия. Он сместился со своего левого фланга в центр, пару раз обыгрался с Хваном, вошел в штрафную и пробросил мяч мимо Ордеца. Защитник пошел в подкат и зацепил Хвичу. Рефери Сергей Лапочкин назначил пенальти. Никто даже не спорил, кроме защитника "Рубина" Старфельдта, который требовал показать Ордецу предупреждение — оно стало бы у украинца вторым в матче».

Два предупреждения Комличенко за три минуты

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает, что второй тайм обошелся без голов, но изобиловал эмоциями.

«Пропущенный мяч подкосил бело-голубых. Пять из шести голов в нынешнем сезоне они забили как раз в последние 15 минут перед перерывом, но на сей раз казанцы были острее на этом отрезке — провели несколько быстрых атак, чем вывели из себя Шунина. После классного удара Дениса Макарова с острого угла вратарь чуть не набросился на упустившего оппонента Ордеца.

Динамовцы занервничали и в результате насобирали за тайм 10 фолов, тогда как их соперники не совершили ни одного (!) нарушения, а единственную карточку Хван схлопотал за споры с арбитром Сергеем Лапочкиным в эпизоде с назначением пенальти.

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Не успокоились москвичи и после перерыва. Едва матч возобновился, как Комличенко за опасную игру получил предупреждение, а еще через три минуты — заработал вторую желтую за нарушение в верховой борьбе. Не факт, что в том эпизоде вообще был фол, не говоря уж о том, что Лапочкин в любом случае оказался слишком суров к нападающему. Со стороны не создалось впечатления, что Комличенко акцентированно локтем ударил оппонента. Тем не менее, "Динамо" осталось в меньшинстве.

А вот Филипп просто психанул. Между двумя желтыми партнеру немец начал кричать на судью за то, что тот не назначил пенальти в ворота "Рубина", хотя мяч после его удара угодил в спину защитнику. А уже после удаления Комличенко Филипп догнал Лапочкина и продолжил общение на повышенных тонах. В общем, и без того нервная игра в результате одного крайне спорного решения арбитра грозила выйти из-под контроля, но, к счастью, вскоре хозяева вернулись мыслями на поле.

Лишь в компенсированное время Лапочкин вновь напомнил о себе, удалив за вторые желтые Хвана и Паршивлюка».

Лапочкин не управлял игрой

Бывший арбитр Игорь Федоров для «Чемпионата» разбирает все спорные моменты матча.

«Для меня Лапочкин не работал, как должен работать арбитр ФИФА, как-то дёргано судил, управления игрой у него не было.

Ордец должен сказать спасибо судье, что тот не дал ему вторую жёлтую. По 11-метровому на 30-й минуте у меня вопросов нет. Сначала контакта нет, но потом игрок "Рубина" делает движение вперёд, и Ордец поднимает ногу, после чего происходит контакт. Получается, Ордец не играл в мяч, а поднимал ногу.

Это фол, тут вообще без вариантов. Нужно было ещё жёлтую показывать. Если бы не этот контакт, то игрок "Рубина" спокойно выходил бы к воротам, поэтому Ордец сорвал перспективную атаку.

Хвича получил сотрясение, и у него повреждение носа. Какая степень сотрясения и сломан ли нос, пока сказать нельзя. Сотрясение точно не глубокое. Сломан нос или нет, будет понятно только после снимка.

💬 Леонид Слуцкий / 📸 Риа Новости pic.twitter.com/UfZqMrVvH5 — "Рубин" Казань (@fcrk) September 13, 2020

Вторая жёлтая Комличенко — выдуманная. Для первой жёлтой основания были — там нападающий выставлял локоть, а здесь была обыкновенная борьба, контакт между спиной Комличенко и головой игрока "Рубина" — абсолютно спокойный момент. Такое у судьи видение единоборств.

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Паршивлюку на 75-й можно было давать карточку за симуляцию, она была бы второй. По той, которую он в итоге получил, у меня есть вопросы — насколько это фол на жёлтую? Я в этом не уверен».

Медведев уверенно заменил Дюпина и помог «Рубину» победить

Автор «Спорт. Бизнес-Онлайн» Александр Дегтярёв хвалит голкипера «Рубина», внесшего неоценимый вклад в победу казанцев.

«Вратарь Никита Медведев дебютировал за "Рубин" в победном матче 7-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:1). Основной голкипер казанцев Юрий Дюпин пропускал игру из-за простуды и не попал в заявку.

Для Медведева это была первая официальная игра за три года и вратарь помог казанцам победить.

После долгого простоя Медведев в матче с "Динамо" выглядел очень спокойным и сконцентрированным. Вратарь не совершил ни одной помарки и тем более ошибки, а в самой концовке матча вытащил удар со штрафного в дальний угол ворот и удержал победу "Рубина". "Динамо" нанесло всего три удара в створ, но работы у вратаря было много после навесов и прострелов.

Никита передал свою уверенность защитникам казанцев, которые тоже не совершали результативных ошибок в этом матче. Но и то, что казанцы почти тайм играли в большинстве, тоже помогло Медведеву сохранить ворота сухими.

Гол Джордже Деспотовича в первом тайме с пенальти так и остался в игре единственным. А сэйв Медведева помог казанцам забрать три очка по втором подряд матче в Москве в нынешнем сезоне».

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