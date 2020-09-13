Салах принес «Ливерпулю» победу. В первом туре чемпиону пришлось несладко

«Красные» трижды выходили вперед, но каждый раз подопечные Марсело Бьелсы отыгрывались, пока не был забит победный мяч в концовке встречи. Что мы узнали после просмотра игры?

1. Салах — волшебник первого тура

В 2016 году Мохамед Салах забил за «Рому» в ворота «Удинезе». В 2017 году Мохамед Салах забил за «Ливерпуль» в ворота «Уотфорда». В 2018 году Мохамед Салах забил за «Ливерпуль» в ворота «Вест Хэма». В 2019 года Мохамед Салах забил за «Ливерпуль» в ворота «Норвича».

Четыре стартовые игры разных сезонов принесли ему четыре гола. В этом сезоне Салах продлил свою серию и повторил достижение Тедди Шерингема в английской Премьер-лиге.

Уже на 4-й минуте он открыл счет, забив пенальти. Спустя еще полчаса он забил второй гол, когда пробил в верхний угол настолько точно, что «Лидс» не спасли бы ни Найджел Мартин, ни Пол Робинсон, даже если бы стояли в воротах одновременно. А затем, когда матч приближался к финальному свистку при ничейном счете, египтянин оформил хет-трик благодаря очередному спокойному исполнению пенальти, который и принес победу «красным».

Пять лет, пять игр, семь голов. Мохамед Салах — волшебник первого тура. Он покорил «Лидс» и всю Премьер-лигу.

2. Филлипс доказал важность Тьяго

«Ливерпуль» выиграл матч, но он сделал это с помощью стандартных положений. Ни один гол не был забит во время самой игры, и мерсисайдцы особо не угрожали воротам «Лидса». Они также не могли диктовать темп игры, поскольку полузащитник «Лидса» Калвин Филлипс с легкостью делал это.

Футболист, недавно получивший вызов в сборную Англии, доминировал в центре поля с почти оскорбительной легкостью, учитывая, что против него играл Джордан Хендерсон — игрок года по версии PFA. Кристальный пас Филлипса во время первого гола «Лидса» стал изюминкой невероятной игры, на которую у «Ливерпуля» не нашлось ответа.

Когда какая-либо команда демонстрирует мастерство в полузащите, «Ливерпулю» сложно ответить тем же. Это единственная проблемная зона «красных», которую можно считать посредственной. Вот почему клуб интересуется Тьяго Алькантарой, и почему «красным» так важно подписать испанца. Это полузащитник мирового уровня, который способен делать все, о чем вы его попросите. Если бы он был на поле, таким игрокам, как Калвин Филлипс, было бы намного сложнее проходить центр поля.

3. Тревожная игра ван Дейка и всей обороны

Да, Вирджил ван Дейк допустил много ошибок. Помимо того факта, что его команда пропустила три гола на «Энфилде» и что два из них были забиты непосредственно из его зоны, доминирующий нидерландец грубо ошибся при втором голе. В таких моментах он, как правило играет надежно, но в этот раз просто подарил мяч Патрику Бэмфорду, который свой момент реализовал.

Это был шокирующий момент, который подвел итог работы обороны «Ливерпуля» за весь вечер. Некогда непроходимые «красные» смотрелись комично проницаемыми. Каждый раз, когда «Лидс» шел вперед, казалось, что он способен забить.

Первый гол гостей стал возможен благодаря абсурдной неуклюжести Тренда Александера-Арнольда и Джо Гомеса, а чуть позже все увидели ошибку ван Дейка. Да, нидерландец забил в чужие ворота, но на своей позиции он выглядел как рядовой защитник, и это тревожно.

Очевидно, у «красных» хватило мощи, чтобы выбраться из тяжелого положения и одержать победу, но чемпионы в первом матче сезона продемонстрировали тревожную игру в обороне, и это вселит большие надежды в другие команды Премьер-лиги.

4. Бьелса сделал предупреждение

Дамы и господа, король прибыл! Дебют Марсело Бьелсы в Премьер-лиге был разрекламирован до предела, но минувшим вечером его команда точно показала, почему ее нужно бояться и почему ее тренера нужно уважать. «Лидс» сразился с чемпионами Премьер-лиги и более чем соответствовал им, покинув «Энфилд» с отличной статистикой, достаточной даже для победы.

Очевидно, гости проиграли из-за идиотского фола Родриго, который привел к пенальти. Но их выступление было феноменальным. Вероятно, единственной командой, которая смотрела игру на «Энфилде» и не покрылась холодным потом, был «Бернли», учитывая неспособность «Лидса» справляться со стандартными положениями. Вы уже представляете, как игроки «Лидса» прессингуют крайних защитников «Манчестер Юнайтед»? Или как заставляют работать оборону «Арсенала» и «Челси»?

Несмотря на то, что он больше не сидит на корточках, как Megan Thee Stallion, в течение всей игры, он по-прежнему внушает страх и вызывает уважение. Он посмотрел на лучшее, что могла предложить Премьер-лига, взял командую, полную игроков Чемпионшипа и одного игрока «Валенсии», и вступил в бой. Бьелса сделал предупреждение Премьер-лиге. Он здесь и идет за тобой.

5. «Ливерпуль» по-прежнему не проигрывает

В сезоне 2019/20 «Ливерпуль» выглядел так, будто не способен проиграть (на самом деле он буквально не проигрывал в течение 27 матчей), и даже несмотря на то, что он закончил сезон скорее в упадке, чем на взлете, ментальная сила, которую продемонстрировали «красные» заставила их казаться своего рода Джаггернаутом, который, когда им приходилось вырывать победы в напряженных матчах, просто включал свои сверхъестественные способности и добивался цели.

В матче с «Лидсом» подобного не произошло, но в конечном итоге они победили. Как и в самых важных матчах прошлого сезона. Они продолжали идти вперед, и когда им было нужно найти гол, они находили его. Конечно, пенальти был удачным, но за несколько минут до этого ван Дейк забил ошеломляющий мяч, который был отменен из-за очень сомнительного фола, так что мерсисайдцы все равно должны были быть впереди.

Что касается оставшейся части сезона 2020/21, нет ничего определенного, и хотя «Ливерпуль» точно выглядит более уязвимым, чем когда-либо, он по-прежнему кажется таким же безжалостным и устрашающим в атаке, как и всегда. И это не сулит соперникам ничего хорошего. 0