«Манчестер Сити» выглядит главным фаворитом на титул

В поединке 11-го тура АПЛ «Манчестер Сити» победил на своем поле «Фулхэм» (2:0). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Де Брейне снова стал героем победы «Сити»

«Любой импульс или уверенность, которые имел "Фулхэм" после впечатляющей победы на стадионе "Кинг Пауэр" в понедельник вечером, испарились в воздухе Манчестера за шесть минут. Де Брейне, как всегда, сыграл важную роль в первом голе, завладев мячом и вырвавшись вперед, выведя в штрафную Стерлинга. Фактор игры без зрителей действительно поражает, когда игрок такого калибра находится на высоте, тогда как мастерство бельгийца заслуживает присутствия фанатов», — отмечает в отчете о матче Sky Sports.

«Он мастер своего дела, и именно его передача на Стерлинга заставила "Горожан" отправиться на прогулку под солнцем Манчестера. Он продолжал дергать за ниточки и забил с 11-метровой отметки в типичной манере после хитрой работы Стерлинга. Во втором тайме он сбавил обороты, но ему все же удалось угодить в перекладину симпатичным ударом — это один из шести его выстрелов, нанесенных им в поединке».

«Фулхэм» может быть доволен своим менталитетом

«"Фулхэм" можно простить за то, что тот проиграл этот момент, особенно после того, как "Дачники" одержали вторую победу в сезоне ранее на этой неделе, поднявшую их моральный дух. Их сезон никогда не будет определяться битвой с соперником, который теперь обыграл их 10 раз подряд с общим счетом 29-3», — констатирует Фил Доукс в материале BBC.

«Им не удалось нанести значительный урон воротам хозяев после пары испытывающих ударов Ивана Кавалейро, но они должны быть довольны решимостью и дисциплиной, которые продемонстрировали, не рассыпавшись после того, как Стерлинг быстро открыл счет. Однако со стороны рулевого гостей Скотта Паркера легче не становится, ведь далее — чемпионы из "Ливерпуля"".

'Сити' в прекрасной форме подходит к дерби с 'МЮ'

'Манчестер Сити был в режиме выставочного поединка, с легкостью выиграв 10-й матч АПЛ. Особенно блистали де Брейне, Стерлинг и Марез — их игра временами превосходна и слишком хороша для Фулхэма. Это означает, что манкунианцы находятся в прекрасной форме по мере приближения к предстоящему в следующую субботу визиту к МЮ на дерби, но Пеп Гвардиола все еще не удовлетворен', — пишет на страницах The Guardian Джейми Джексон.

'Мы были расточительны в атаке, и знаем, что нам нужно это улучшить, но важно продолжать создавать моменты. За последние 20 минут мы упустили слишком много простых шансов забить в ворота соперника. Мы должны делать простые вещи лучше — это следующий шаг, — заявил после поединка каталонский наставник манкунианцев'.

'Манчестер Сити' должен пугать своих конкурентов

'После всего шума, окружавшего начало сезона в исполнении Манчестер Сити, на стадионе Этихад стало зловеще тихо. Будущее Пепа Гвардиолы определено, состав почти весь в сборе, Горожане снова забивают и, самое главное, побеждают. Регулярно. Регулярно. Победа над Фулхэмом в 700-м матче Гвардиолы в качестве тренера команды, была ожидаемой, но была добыта настолько контролируемым образом, что не может не беспокоить все остальных, кто претендует на титул', — рассуждает в материале ESPN Роб Доусон.

'Теперь это одно поражение в последних 14 поединках всех турнирах — вплоть до сентября — и четыре сухих матчей кряду. После 10 игр чемпионата в этой необычной кампании манкунианцы отстают всего на три очка от лидеров Тоттенхэма и Ливерпуля, которые играют в воскресенье. Команда акул, как любит называть свой коллектив Бенжамен Менди, будет чувствовать запах крови'. 0