Секретный ингредиент Моуринью. Почему «Тоттенхэм» лидирует в АПЛ?

На прошлой неделе я разговаривал с главным тренером «Тоттенхэма» Жозе Моуринью через Zoom и было очевидно, что в нем вновь загорелась искра.

Это можно заметить также по его нынешним пресс-конференциям или по постам в Instagram. Его команда по разным причинам находится сейчас в хорошем положении, и он понимает это.

К 57 годам Моуринью, безусловно, уже оставил наследие. Просто посмотрите на его послужной список — он входит в число величайших тренеров всех времен из-за того, чего уже достиг.

Но теперь у него есть возможность добиться нечто нового со «шпорами». Добиться того, что, как ни странно, было бы чем-то большим, чем все, что он сделал где-либо еще до этого. Я имею ввиду — вы можете только представить его победу в АПЛ с «Тоттенхэмом»?

На этой планете не так уж и много тренеров, которые могли хотя бы допустить мысль о том, чтобы возглавить «Тоттенхэм» и выиграть титул спустя 18 месяцев, не говоря уже о возможности осуществить это.

Таблица АПЛ после девяти туров BBC

Жозе, конечно же, не признает, что его команда — претендент на титул. Но он явно чувствует, что может зацепиться за этот шанс.

Можно с уверенностью сказать, что сейчас, когда он вернулся в Лондон, ему гораздо комфортней вне поля, чем тогда, когда он жил в отеле в Манчестере. На поле у него в распоряжении есть игроки, которые ему нужны, и он сумел вселить в них тот дух, который хотел бы от них видеть.

Прошло чуть больше года с тех пор, как Моуринью сменил Маурисио Почеттино на посту главного тренера «шпор», и он уже показал, что еще есть порох в пороховницах. Неудивительно, что на лице Жозе снова появилась улыбка.

Мы не можем забыть все то, что Почеттино сделал для «Тоттенхэма». Он превратил этот клуб в регулярного участника Лиги чемпионов и вывел в совершенно новую стратосферу с точки зрения уровня их веры в себя.

Однако Моуринью каким-то образом взглянул на этот проект и сказал: «Он великолепен, но я могу сделать его еще лучше, потому что знаю секретный ингредиент».

Этот секретный ингредиент — желание побеждать. Все игроки нынешнего «Тоттенхэма» — очень хорошие футболисты, но вопрос заключался в том, достаточно ли сильно они хотят добиться успеха, чтобы сделать это ужасным способом? Говоря другими словами, готовы ли они сделать это так, как делает Жозе?

Похоже, что они готовы. И чем больше победных результатов они получат, тем больше окажутся в его власти.

Жозе Моуринью и игроки «Тоттенхэма» globallookpress.com

Кроме того, Моуринью готов принимать непростые решения. Вывести Деле Алли из состава было непросто, но он чувствовал, что это было необходимо, и в итоге оказался прав.

То же самое и с продажей Кристиана Эриксена в январе. По документальному фильму Amazon можно было сделать вывод, что Моуринью был не слишком в восторге от этой идеи, но посмотрите, как это сработало.

«Шпоры», похоже, совсем не скучают по датскому полузащитнику. А Эриксен должно быть смотрит из Италии и думает: «Что я наделал?». Потому что Моуринью удается извлечь максимум из многих экс-одноклубников Эриксена.

Когда я спросил Жозе об этом — о том, почему в его команде так много лидеров — он сказал, что не смотрит на это так, как будто сам создает их для этой роли или определяет их в этой роли.

По его словам, его философия заключается в том, что «лидеры сами показывают мне, кто они такие». И это необязательно происходит сразу. Полузащитник сборной Франции Танги Ндомбеле — отличный тому пример.

Есть причина, по которой Моуринью любит таких игроков как Эрик Дайер и Пьер-Эмиль Хейбьерг. Они дают ему как минимум 7 из 10 каждую неделю. Но многие другие — не просто надежные игроки. Они — особенные игроки. В первую очередь, конечно, Гарри Кейн и Сон Хын Мин.

Ндомбеле также может быть причислен к этой группе игроков. Я наблюдал за ним, когда он играл за «Лион» против «Манчестер Сити» в 2018 году. С его техническими навыками, умными пасами и физической мощью у него всегда был потенциал, чтобы стать одним из лучших. Ему просто понадобилось некоторое время, чтобы приспособиться к тому, о чем просит Моуринью.

Танги Ндомбеле globallookpress.com

Мне кажется, что когда португалец приходит в клуб, он демонстрирует игрокам некую структуру, основу и говорит: «Это то, чего я хочу». Если вы будете это выполнять, вы станете лучше. Если вы хотите делать то, что вам заблагорассудится, то у меня вы играть не будете«.

В прошлом сезоне у Ндомбеле ничего не вышло — он то выпадал из команды, то возвращался в нее. Но сейчас он прилагает максимум усилий и делает именно то, что просит Моуринью.

Теперь Ндомбеле каждую неделю выходит в стартовом составе "Тоттенхэма", и в первый час матча с "Сити" в прошлую субботу он был ключевым элементом игрового плана "Тоттенхэма".

Все механизмы этой команды сейчас работают хорошо, но мы не видели этого в первом туре, когда "шпоры" разочаровали, проиграв "Эвертону". На том этапе я совсем не думал о возможной борьбе за чемпионство для "Тоттенхэма". Я лишь задавался вслух вопросом о том, в каком направлении движется эта команда.

Но я не до конца понимал влияние уникальных обстоятельств, в которых проводится этот сезон, и гораздо более короткого промежутка времени, которое было у команд в предсезонный период.

Любой, кто смотрит на все со стороны, мог по-настоящему не учесть этого, тогда как тренеры находятся далеко впереди в понимании того, в каком состоянии находятся их команды. И я уверен, что Жозе перед тем матчем с "Эвертоном" понимал, что его команда еще не готова.

Однако, глядя на них сейчас, вы можете увидеть, на что они способны. Теперь они набирают скорость и, похоже, у них есть необходимая глубина состава.

И именно поэтому руководитель "Тоттенхэма" Даниэль Леви заслуживает некоторой похвалы после периода, когда он находился под довольно сильным давлением.

Дэниель Леви globallookpress.com

Ему удалось построить, возможно, лучший футбольный стадион в Европе, а затем подписать одного из лучших футбольных тренеров мира.

Вдобавок ко всему он собрал состав, которому может позавидовать почти любой участник АПЛ. У них есть баланс и резерв почти на каждой позиции. У них сочетаются опыт и молодость, скорость и сила. И да, их атакующая линия — по-настоящему мирового класса.

"Шпоры" оказались на очень хорошей позиции в АПЛ и теперь ее нужно сохранять.

Одна из их проблем заключается в том, что их игры чередуются одна за другой, особенно с учетом того, что они играют в Лиге Европы. И каждый из матчей — это вызов.

После матча с "Челси" в ближайшие несколько недель "шпоры" встретятся с "Арсеналом", "Ливерпулем" и "Лестером". И все эти матчи очень специфичны с точки зрения их интенсивности. Именно здесь будут очень важны глубина состава "Тоттенхэма" и то игровое время, которое получают футболисты.

Болельщикам это может не понравится, но я думаю, что Моуринью придется предоставлять отдых некоторым игрокам в разное время. Может случиться так, что Кейну придется остаться вне игры на матч АПЛ, ведь пока что он выходил с первых минут во всех матчах лиги.

Гарри Кейн и Жозе Моуринью globallookpress.com

Моуринью также говорит о важности выступления "Тоттенхэма" в Лиге Европы. И к тому же они не могут предположить, что с легкостью пройдут "Кристал Пэлас" в АПЛ за несколько дней до встречи с "Ливерпулем".

Но я не вижу, как он может задействовать всех своих лучших игроков в таких матчах, как против "Кристал Пэлас", и при этом они останутся в лучшей форме на большие игры.

Речь не только о физических кондициях, но также и о психологии. И это еще до того, как мы дойдем до рождественского периода, который будет еще более загруженным.

"Шпорам" даже необязательно побеждать во всех играх, которые перечислены выше. Потому что, исходя из того, как складывается этот сезон для всех команд, действительно большим плюсом было бы просто избежать серьезных травм.

Но, очевидно, что в идеале они будут стремиться сохранить свою динамику. И для этого игроки из ближайшего резерва должны быть готовы приложить максимум усилий.

Моуринью уже отправил этот месседж в своих комментариях после матча против "Антверпена", когда он предоставил отдых игрокам основы, и команда проиграла.

Когда бы он ни хотел прибегнуть к услугам резервистов, но ему нужны подходящие игроки с правильным мышлением, которые будут доказывать, что именно они должны выходить в основе регулярно.

Важно, чтобы "шпоры" сделали все правильно. Допустимое количество ошибок настолько мало, что именно этот период может определить дальнейшую судьбу сезона — на каком месте они финишируют, получат ли трофей и какой. 0