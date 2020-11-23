«Ливерпуль» — фаворит на титул вопреки кадровому кризису

В 9-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» разгомил «Лестер» (3:0). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Ливерпуль» создал систему, которой не мешает травмы

«Как раз в тот момент, когда "Ливерпулю" и Юргену Клоппу понадобился запасной защитник, появился Джонни Эванс. Кажется, все хотят забить чемпиону на "Энфилде". У Клоппа дома ничего плохого не происходит, и причудливый автогол центрбека "Лестера" в начале результативного поединка стал одним из самых удачных моментов для хозяев в беспроигрышной домашней серии в АПЛ, которая теперь длится рекордные 64 матча», - пишет в материале The Mirror Энди Данн.

«Но ни на минуту не верьте, что эта последняя победа или, более того, рекорд, который насчитывает более трех с половиной лет, были связаны или имеют какое-либо отношение к удаче. Проще говоря, это огромная футбольная организация, которую Клопп и его команда по подбору исполнителей создали. И, как они вынуждены доказывать, это не просто команда с элитными игроками — вот почему их нужно считать фаворитом в борьбе за чемпионство».

«Ливерпуль» улучшил свой феноменальный рекорд

«В ноябре никто не выигрывает чемпионат, однако можно войти в историю. И это именно то, что "Ливерпуль" сделал в воскресенье вечером. В день, когда клуб отдал дань уважения умершей легенде Рэю Клеменсу, подопечные Юргена Клоппа побили один из рекордов, установленных его могучей командой: в период с февраля 1978 по декабрь 1980 годы было проведено 63 домашних матча без поражений», — вспоминает на страницах Daily Mail Мартин Сэмуэль.

«Аналогичной серии "Ментальных монстров" Клоппа сейчас 64 матча, и их число растет, и Клеменс — щедрый человек и выдающийся голкипер, несомненно, одобрил бы это. Жаль, что минутные аплодисменты, которыми отмечен его уход, сейчас так приглушены на пустых стадионах. Дружина Клоппа, тем не менее, показала игру, которой мог бы гордиться любой ливерпульский футболист, нейтрализовав "Лестер", несмотря на травмы ключевых игроков во всех линиях — это была убедительная победа, возможно, ее лучший и точно самый решительный результат в сезоне».

«Лестер» не подтвердил закономерность своего лидерства

«Мерсисайдцы вошли в историю, отправив предупредительный выстрел. "Лестер" прибыл на "Энфилд" с планами вернуться на вершину АПЛ, но был бит "Ливерпулем", лишившимся три четверти своей основной линии обороны, капитана Хендерсона и ведущего бомбардира Салаха. Соперники должны бояться чемпиона, когда его численность уменьшается, но не уменьшается качество», — пишет в The Guardian Энди Хантер.

«Гол Жоты, возвращение Фирмино к форме и постоянное развитие Кертиса Джонса были одними из главных моментов доминирующего выступления хозяев, которое сделало возвращение Брендана Роджерса на "Энфилд" досадным.

Его "Лестер", обычно столь эффективный на контратаках на выезде, был нейтрализован, измучен и переигран. В соответствии с историей сезона, проблемы с травмами у "Красных" увеличились после замены Кейта, и Клопп может только сетовать на несчастья, наслаждаясь тем, как он воодушевляет тех, кто здоров».

«Ливерпуль» остается главным претендентом на титул

«Несмотря на все разговоры об открытой гонке за титул, и то, что он занимает только второе место в таблице, "Ливерпуль" определенно является командой, которая в этом сезоне остается главной преградой для остальных на пути к заветной целе, особенно когда демонстрирует такие потрясающие выступления.

Истощенные, без трех четвертей своих защитников и множества других игроков основы, хозяева разбили "Лестер", который начал уик-энд первым и уже в этой кампании выигрывал у "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Лидса" на выезде, поэтому уже начался считаться одним из среди претендентов на чемпионство», — рассуждает на страницах The Telegraph Джейсон Берт.

«Однако "Лисы" не смогли выиграть на "Энфилде", поскольку Клопп продемонстрировал силу своей команды. Жота, который стал первым игроком в истории клуба, который забил в своих первых четырех домашних матчах, впечатлил наряду с Джонсом, атакже метрономически последовательными Мане и Робертсоном, который был просто неумолим, в то время как Фирмино вернулся к своим лучшим результатам.

И все это без ван Дейка, Салаха, Хендерсона, Александера-Арнольда, Гомеса, Алькантары и других — это было твердое заявление от чемпиона для остальных команд». 0