Реальная перспектива. Новый контракт Гвардиолы привлечет Месси на «Этихад»

Менее чем через шесть недельсможет начать переговоры с другими клубами о своем бесплатном трансфере в конце этого сезона. Если он решится на этот шаг, то с 1 января свободно сможет об этом говорить, и «Барселона» будет бессильна его остановить.

Капитан сборной Аргентины прекратил попытки покинуть «Барсу» минувшим летом после двухнедельной саги, которая впервые поведала нам о реальной перспективе игры 33-летнего футболиста за другой клуб. Хотя в конце концов он решил остаться, это больше было похоже на временное перемирие. И на протяжении всего противостояния между Месси и «Барселоной» «Манчестер Сити» ждал своего часа в ожидании заключить сделку по подписанию, возможно, величайшего игрока, которого когда-либо видел мир.

На публике «Сити» держался хладнокровно, но в частном порядке источники сообщили ESPN, что Гвардиола и владельцы клуба из Абу-Даби были готовы на все, чтобы подписать Месси. При этом «горожане» понимали, что заполучить Месси летом будет проблематично из-за перспективы судебной тяжбы за спорные 700 миллионов евро, прописанные в контракте аргентинца за досрочный уход. На этом все и закончилось.

Не желая вступать в длительную борьбу из-за неоднозначной формулировки в контракте, Месси отступил и решил остаться. Но если «Барселона» взяла верх в августе и сентябре, то теперь всю ситуацию контролирует Месси в связи с истекающим статусом его контракта. В «Сити» знают, что с наступлением января мяч будет на их стороне.

Источники ESPN сообщили, что «Сити» знает, что переезд на «Этихад» привлекает Месси и что присутствие в качестве тренера Гвардиолы, под руководством которого Лео выиграл две Лиги чемпионов в 2009 и 2011 годах, является ключевым элементом его готовности играть за клуб. Если бы Гвардиола решил уйти в конце этого сезона, перспективы «Сити» подписать Месси были бы поставлены под угрозу. Но, обеспечив присутствие Гвардиолы на следующие два с половиной года, «Сити» также увеличил свои шансы подписать Месси.

Гвардиола поделился неоднозначным комментарием в ответ на вопрос о Месси. Сначала он заявил, что хочет, чтобы форвард остался в «Барселоне», а затем подчеркнул, что аргентинец сам должен принять решение.

«Как фанат "Барселоны", я хочу, чтобы Лео завершил карьеру на "Камп Ноу". Но его контракт истекает в конце нынешнего сезона, и я не знаю, что происходит в его голове. На данный момент он игрок "Барселоны", а трансферный рынок откроется лишь в июне. Нас ждут невероятные игры, голы и достижения. Это единственное, о чем мы сейчас думаем. Об остальном я ничего не могу сказать», — отметил Гвардиола.

В каталонском клубе возлагаются большие надежды на президентские выборы, запланированные на конец января. У Жозепа Марии Бартомеу были натянутые отношения с Месси, поэтому тот, кто его заменит, должен убедить аргентинца остаться на «Камп Ноу» до завершения карьеры.

Но к тому времени может быть уже слишком поздно, потому что шансы «Барселоны» снижаются. Под руководством Рональда Кумана «сине-гранатовые» неудачно начали свою кампанию в Ла Лиге: три поражения в восьми турах оставили команду на 12-м месте в 12 очках позади лидирующего «Реал Сосьедада».

Месси временами выглядел несчастным, и на данный момент он забил всего шесть голов в 11 матчах во всех турнирах — достойный показатель для большинства игроков, но не для шестикратного обладателя «Золотого мяча». Куман даже не взял Месси на выездной матч Лиги чемпионов против киевского «Динамо», чтобы дать своему талисману отдохнуть. С каждой неделей перспективы заключения нового контракта с нападающим будут становиться все более туманными.

«Сити» тоже плохо начал свою кампанию в Премьер-лиге в этом сезоне. Он занимает 13-место, отставая от лидирующего «Тоттенхэма» на 8 очков, пусть и имея игру в запасе. Но, несмотря на проблемы «горожан», у них есть ресурсы и амбиции для восстановления былой славы под руководством Гвардиолы, и отчаянное желание Месси выиграть еще одну Лигу чемпионов в сочетании с решимостью «Сити» выиграть ее впервые, может стать выигрышной комбинацией.

С учетом того, что Месси получает базовую зарплату на уровне 78 миллионов евро, некоторые могут возразить, что «Сити» было бы разумно потратить эти деньги на что-то другое. Например, можно было бы задуматься о финансировании перехода Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии», который мог бы стать долгосрочной заменой Серхио Агуэро.

Однако подписании Месси означало бы нечто большее, чем то, что он мог бы дать на поле. С коммерческой точки зрения его приезд еще больше повысил бы доходность «Сити» и сделал бы клуб еще более привлекательным для потенциальных спонсоров и болельщиков по всему миру.

С тех пор, как они не смогли переманить Кака из «Милана» в 2009 году, «горожане» долгое время находились в погоне за суперзвездой, ставшей бы лицом команды. За это время они потерпели неудачу в переговорах с Уэйном Руни, Неймаром и Килианом Мбаппе, но Месси способен превзойти их всех, а новый контракт Гвардиолы только увеличивает их шансы подписать его в течение следующих шести месяцев. 0