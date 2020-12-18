Кокорин улетел восстанавливаться от травмы на Мальдивы

Нападающий «Спартака»будет восстанавливаться от травмы на Мальдивах, информирует Sport24.

Об этом нападающему пришлось договариваться со «Спартаком», который ранее дал футболисту указание тренироваться по индивидуальной программе до 31 декабря включительно на клубной базе.

После переговоров агента футболиста Тимофея Бердышева с исполнительным директором «Спартака» Евгением Мележиковым и спортивным директором Дмитрием Поповым Кокорин улетел отдыхать 17 декабря. Его первая тренировка назначена на 27 декабря.

Ранее у Кокорина был диагностирован надрыв четырехглавой мышцы бедра, из-за чего он не сыграл с «Сочи» и «Зенитом». 0