Жизнь изгоя. Российский спорт попал под суровые санкции

События на Украине, которые российские власти заставляет называть «спецоперацией», медленно, но верно превращают Россию в изгоя. Благодаря сыплющимся на нее со всех сторону санкциям, страна с каждым днем все больше оказывается в изоляции. Касается это и отечественного спорта.

МОК

Переломным моментом стало заявление Международного олимпийского комитета, который очень авторитетен для всех федераций по олимпийским видам спорта.

МОК рекомендовал федерациям и организаторам турниров не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов — «в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников».

«В тех случаях, когда это невозможно в кратчайшие сроки по организационным или юридическим причинам, Исполком МОК настоятельно призывает международные спортивные федерации и организаторов спортивных мероприятий по всему миру сделать все возможное, чтобы ни один спортсмен или спортивный чиновник из России или Беларуси не был допущен к участию как представитель России или Беларуси.

Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны восприниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды. Не допускается использование национальных символов, цветов, флагов или гимнов».

Посыл МОК очевиден: спортсменов из России и Белоруссии на международных соревнованиях видеть не хотят и не намерены.

Футбол

Самым болезненным получился удар по футболу, в силу популярности этого вида спорта. Первой ласточкой стал перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж, но это были, как легко можно было догадаться, только цветочки.

После того, как события в Украине продолжали развиваться, Союз европейских футбольных федераций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) приняли совместное решение об отстранении всех российских команд от турниров. При этом глава РФС Александр Дюков сохранит члена исполкома УЕФА.

Зато сборная России не примет участия в стыковых матчах ЧМ-2022 и уже точно не поедет на мундиаль и не сыграет в Лиге наций. Это же касается и женской сборной России, которая должна была в апреле играть отборочный матч ЧМ.

Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА, — значит ничего не сказать. Естественно, рассчитывали, что победитель нашей четверки определится на футбольном поле. Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды. Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить и российский футбол вернется на международную арену. Валерий Карпин

Российские клубы отстранены от еврокубков (в том числе и на следующий сезон). Правда там у нашей страны был лишь «Спартак», но красно-белым, героически пробившимся в плей-офф Лиги Европы, наверняка очень обидно. А вот «Зенит» теперь вряд ли так сильно переживает по поводу проигрыша «Бетису».

Решение ФИФА и УЕФА, безусловно, нас расстроило, хотя и было ожидаемым. К сожалению, усилия нашей команды в этом розыгрыше Лиги Европы перечеркнуты по причинам, максимально далеким от спорта. У «Спартака» миллионы поклонников не только в России, но и по всему миру. Наши успехи и неудачи объединяют людей из десятков разных стран, и даже в самые сложные времена спорт, с точки зрения клуба, должен возводить мосты, а не сжигать их. Было принято другое решение, с которым мы не согласны, но вынуждены ему подчиниться. «Спартак» сосредоточится на выступлении в чемпионате России и Кубке страны. Надеемся на скорейшее достижение мира, который нужен всем. Пресс-служба «Спартака»

Кстати о «Зените», а точнее о его главном спонсоре «Газпроме», который до недавнего времени являлся также спонсором немецкого «Шальке» и Лиги чемпионов УЕФА.

И гельзенкирхенский клуб и УЕФА решили отказаться от токсичного сотрудничества. Компания «Адидас», которая одевала сборную России с 2008 года также отказалась от сотрудничества с РФС.

«Шальке» отказался от логотипа «Газпрома» globallookpress.com/

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов обратилась в ФИФА с инициативой, согласно которой иностранные игроки российских команд могли бы расторгнуть соглашения без каких-либо последствий. В России на данный момент выступают порядка 200 иностранцев, 133 из них — в Премьер-лиге.

Некоторые из иностранцев, как игроков, так и тренеров, уже начали покидать российский чемпионат. В основном это украинцы, но не только — разорвал контракт наставник «Локомотива» Маркус Гиздоль, вслед за ним ушел бразильский защитник Пабло.

Для меня тренерская деятельность — лучшая работа в мире. Но я не могу работать в стране, лидер которой начал войну. Это не соответствует моим ценностям, поэтому я покинул должность главного тренера «Локомотива». Я не могу находиться на базе в Москве, тренировать футболистов и сохранять профессионализм, когда в нескольких километрах от меня отдают приказы, которые могут принести большие страдания целому народу. Это мое личное решение, я в нем ни капли не сомневаюсь. Маркус Гиздоль

Покинул тренерский штаб «Динамо» Андрей Воронин, из «Урала» ушли защитник Кулаков и вратарь Годзюр, сообщают о скором отъезде из России динамовца Ордеца и защитника «Зенита» Ракицкого. На последнем матче питерцев не появился и помощник Семака Анатолий Тимощук.

Российский футбольный союз рассматривает возможность обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по поводу решения ФИФА и УЕФА, но говорит об этом довольно неуверенно.

Всё о футболе России

Министр спорта Олег Матицын сказал, что «надо внимательно проанализировать решение ФИФА и УЕФА и оценить основания».

Хоккей

Если российским футболистам не впервой пропускать чемпионат мира, то с нашими хоккеистами такая оказия случалась последний раз в 1962 году. Что ж, «время — это плоский круг», как известно и все когда-нибудь повторяется.

28 февраля прошел совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) , на котором было принято решение об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределенный срок в связи с событиями в Украине.

Таким образом взрослая сборная России не сыграет на предстоящем чемпионате мира в Финляндии , который запланирован на май, а молодежная команда осталась без переигровки печально известного «ковидного МЧМ», запланированной на лето.

Федерация хоккея России считает данное решение дискриминационным и противоречащим духу спорта. Спорт всегда служил целям объединения народов разных стран и континентов, невзирая на какие бы то ни было различия и разногласия. Подобное решение может откатить развитие хоккея на десятилетия назад вследствие раскола хоккейного сообщества. ФХР категорически не согласна с решением Совета ИИХФ и оставляет за собой право обжаловать его в Спортивном Арбитражном суде. Пресс-служба ФХР

Также у России отняли право проводить МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске в декабре-январе. Взрослый ЧМ-2023, который должен пройти в Петербурге, пока не отобран.

«Чемпионат мира 2023 года не отменили, потому что хотелось бы еще где-то сохранять оптимизм. Будем очень рады вернуться в обычную ситуацию», — сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

Учитывая, что специально к двум турнирам строятся новые арены в Омске, Новосибирске и Санкт-Петербурге — это десятки миллиарды выброшенных на ветер рублей.

На открытие «Арены-Омск» босс «Авангарда» Александр Крылов хотел сыграть с клубом НХЛ, но теперь об этом можно забыть — североамериканская лига рвет все бизнес-связи с Россией.

Больше никаких выставочных матчей с клубами из Америки и Канады, заокеанская лига остановила действие всех русскоязычных цифровых медиаресурсов (соцсетей и сайтов), а «Яндекс» уже получил уведомление об остановке действия прав на трансляции матчей НХЛ.

Горячие головы в США уже начали призывать лигу избавиться от всех русских игроков, но до этого вряд ли дойдет — НХЛ в первую очередь большой бизнес и терять ряд своих самых ярких звезд она не захочет. Но без сомнения, Овечкину и Малкину еще припомнят агитацию за Putin Team.

Не все спокойно и в КХЛ, главный спонсор которой «Согаз» попал под санкции Евросоюза. Лигу уже покинули финский «Йокерит» и рижское «Динамо», из-за чего пришлось перелопатить состав участников плей-офф.

Уехали из России лучший бомбардир «Сибири» Ник Шор и канадский форвард «Салавата» Джефф Плэтт, легионеры минского «Динамо» тоже готовы расторгнуть контракты.

Малкин уже удалил пост о том, что он в «Путин Тим» Instagram

Баскетбол

В баскетболе все началось с Евролиги, руководство турнира не сразу, но все же приостановило участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» (а также «Локомотива-Кубани» — в Еврокубке).

В случае неблагоприятного развития событий все результаты матчей регулярного чемпионата с участием российских команд будут аннулированы, а турнирная таблица будет скорректирована.

Мы потрясены ужасными событиями, происходящими на Украине. Команды Евролиги глубочайшим образом связаны с обществом, которое они представляют. В ситуации, подобной той, что происходит сегодня, мы обязаны поддерживать этих людей и выражать их убеждения. Спорт — это не политика, и политика не должна вмешиваться в него, но мы не можем оставаться безучастными, наблюдая за таким ужасным социальным кризисом, из-за которого страдает так много невинных людей, и видя поддержку, которую люди по всей Европе выражают жителям Украины. Хочу пояснить, что мы не виним российские клубы, их руководителей и сотрудников ни в одном из этих событий. Однако, к сожалению, серьезность ситуации не оставила нам иного выбора, кроме как приостановить все игры с участием российских команд, по крайней мере, на время, и надеяться, что эта ситуация закончится как можно скорее Жорди Бертомеу

Кроме того Евролига рассталась с одним из спонсоров — Банком ВТБ, попавшим под санкции Евросоюза.

Единая Лига пока с главным спонсором не рассталась, но и там неспокойно — турнир уже покинули «Зелена Гура» и «Калев», а вслед за клубами потянулись иностранные тренеры и игроки.

Из «Зенита» уже по слухам ушли Джордан Ллойд, Тайсон Картер, Коннер Фрэнкэмп, Миндаугас Кузминскас и Артурас Гудайтис.

ЦСКА потерял Токо Шенгелию, Джоэла Боломбоя, Иффе Лундберга, Йоханнеса Фойгтманна, Марюса Григониса и Кевина Пангоса. Из УНИКСа хотят уехать Списсу и Брэнтли.

«Парма» потеряла весь штаб литовских тренеров, «Локомотив-Кубань» расстался с вице-президентом Гинасом Руткаускасом, который отвечал в клубе за селекцию, «Нижний Новгород» лишился единственного легионера Роландса Фрейманиса.

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Наконец, 1 марта свое слово сказала Международная федерация баскетбола, отстранившая все российские сборные и клубы от соревнований под своей эгидой. Это решение также распространяется на баскетбол 3х3.

Волейбол

В волейболе Европейская конфедерация волейбола (CEV) сначала решила отказаться от проведения в России и Украине всех своих соревнований, включая волейбольную Лигу чемпионов, перенеся домашние матчи клубов на нейтральные поля.

Международная федерация волейбола (FIVB) тоже сначала перенесла из России матчи мужской и женской Лиги наций, которые были запланированы на июнь и июль.

Но после того, как как страны одна за одной начали отказываться от участия в запланированном в России в 2022 году чемпионате мира, FIVB ничего не осталось делать, кроме как переносить турнир.

ЧМ-2022 должен был пройти летом в 10 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске. Теперь федерация ищет новое место проведения.

Закончилось все тем, что Международная федерация волейбола отстранила Россию и Белоруссию от всех международных соревнований, в том числе в пляжном волейболе. Запрет касается клубов и национальных сборных.

Лыжи

У лыжников, блеснувших на ОИ-2022, падение началось с переноса финала Кубка мира из Тюмени в шведский Эстерсунд. Затем последовали отмена всех соревнования на территории России и запрет на российский флаг и гимн.

Так Россия потеряла шесть этапов Кубка мира по лыжным видам спорта, которые должны были пройти в стране. Кубок мира по ски-кроссу — 25–27 февраля, Солнечная долина (Россия);

Кубок мира по акробатике — 26–27 февраля, Ярославль (Россия);

Кубок мира по акробатике — 5 марта, Москва (Россия);

Кубок мира по прыжкам с трамплина среди женщин — 18–20 марта, Нижний Тагил (Россия);

Кубок мира по прыжкам с трамплина среди женщин — 25–27 марта Чайковский (Россия);

Кубок мира по лыжным гонкам — 18–20 марта, Тюмень (Россия).

Отметим, что Международная лыжная федерация (FIS) вводила санкции довольно неохотно, но сдалась под напором национальных — норвежской и шведской, которые отказались проводить этапы КМ, если в них будут принимать участие российские атлеты.

Не дожидаясь окончательного вердикта FIS, сборная России сама отказалась от участия в Кубке мира.

Елена Вяльбе Глава ФЛГР Международный сезон для нас закончен. Будем участвовать во внутрироссийских соревнованиях. Будем ли вместо этапов Кубка мира организовывать какие-то старты, решим вместе с министерством спорта.

Следом вышел релиз международной федерации: «В целях обеспечения безопасности и защиты всех спортсменов на соревнованиях под эгидой FIS Совет организации единогласно принял решение в соответствии с рекомендацией МОК — ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в соревнованиях FIS любого уровня до конца сезона-2021/22».

Теннис, фигурка, гандбол, бокс и все остальное

Пострадали и остальные виды спорта — от санкций за «спецоперацию» Россия лишилась куда больше турниров, чем из-за пандемии коронавируса в предыдущие несколько лет.

В теннисе началось все довольно невинно: турнир ST. Peterburg Open переехал в Казахстан, а «Челленджер» в Москве был отложен на неопределенный срок.

Но вскоре Совет Международной федерации тенниса (ITF) объявил о приостановке членства Федераций тенниса России и Беларуси, а также об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в международных командных соревнованиях ITF «до дальнейшего уведомления».

Теперь сборная России не сыграет в финальных стадиях Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг, хотя автоматически квалифицировалась как прошлогодний чемпион обоих турниров.

Кроме того, советы WTA и ATP приняли решение отменить в этом году Кубок Кремля. Теннисисты из России смогут выступать в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе.

Международный союз конькобежцев (ISU) наложил отстранение на спортсменов из России и Беларуси. Сначала он касался только конькобежцев и шорт-трекистов, но вскоре стало ясно что и российским фигуристам не удастся выступить на ЧМ во Франции.

Боксерские организации WBO, IBF, WBC и WBA не признают и не будут организовывать турниры и поединки в России.‎ Европейская федерация гандбола отстранила Россию и Беларусь от участия в турнирах под эгидой организации.

«Формула-1» отменила «Гран-при России» в 2022 году, из страны перенесена Всемирная шахматная Олимпиада, которая должна была пройти в этом году.

Все футбольные трансферы

Пермь лишили чемпионата Европы-2022 по керлингу, а Всемирная федерация керлинга отстраняет российских спортсменов от участия в турнирах.

Отменены этапы Мировой серии по прыжкам в воду и синхронному плаванию в Казани, а чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе планируется перенести из Москвы.

Что дальше?

Санкции, наложенные на российский спорт, при всей своей болезненности, на первый взгляд не кажутся чем-то эсктраординарным, особенно если почитать комментарии патриотически настроенных экспертов.

«Потеряно право проведения турнира? Проведем следующий, или через пару лет. Зато деньги сэкономим».

«Отстранение от турнира? Сами теряете в зрелищности и конкурентности, и вообще мы отдыхаем после олимпиады — не очень то и хотелось».

Все это могло бы сойти за правду, если бы не пара обстоятельств. Во-первых — необычайно суровая реакция МОК, который не просто призывает национальные федерации принимать россиян в нейтральном статусе, как спортсменов всех стран-изгоев, но предпочтительным вариантом называет — вообще не допускать российских атлетов ни в каком статусе.

Еще одно обстоятельство — все санкции наложены на «неопределенный срок» и будут зависеть от обстоятельств, а они, с течением времени, становятся только хуже.

Если «спецоперация» затянется, российский спорт может оказаться наказан еще суровее и даже на тех турниров, где россиян готовы терпеть в нейтральном статусе — им укажут на дверь.

Придется российским спортивным чиновникам организовывать свои турниры со спортсменами из Белоруссии, Абхазии и прочих непризнанных государств.

В байки про сэкономленные на отмене турниров средства, которые будут вложены в инфраструктуры и детский спорт, тоже веры нет никакой — в условиях падения экономики им явно найдется более важное применение.

В российском футболе можно ожидать дальнейшего оттока легионеров, в том числе и из-за еврокубкового бана. Это, конечно, порадует сторонников лимита и приведет к долгожданному падению уровня зарплат в турнире.

И столь же мощному падению уровня турнира и уровня интереса к нему. Благо, мы (пока еще) не за железным занавесом и имеем возможность смотреть европейский футбол.

Хотя и с этой роскошью мы можем попрощаться. Все зависит от обстоятельств.