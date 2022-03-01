Жизнь изгоя. Российский спорт попал под суровые санкции

МОК
Переломным моментом стало заявление Международного олимпийского комитета, который очень авторитетен для всех федераций по олимпийским видам спорта.
«В тех случаях, когда это невозможно в кратчайшие сроки по организационным или юридическим причинам, Исполком МОК настоятельно призывает международные спортивные федерации и организаторов спортивных мероприятий по всему миру сделать все возможное, чтобы ни один спортсмен или спортивный чиновник из России или Беларуси не был допущен к участию как представитель России или Беларуси.
Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны восприниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды. Не допускается использование национальных символов, цветов, флагов или гимнов».
Посыл МОК очевиден: спортсменов из России и Белоруссии на международных соревнованиях видеть не хотят и не намерены.
Футбол
Самым болезненным получился удар по футболу, в силу популярности этого вида спорта. Первой ласточкой стал перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж, но это были, как легко можно было догадаться, только цветочки.
После того, как события в Украине продолжали развиваться, Союз европейских футбольных федераций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) приняли совместное решение об отстранении всех российских команд от турниров. При этом глава РФС Александр Дюков сохранит члена исполкома УЕФА.
Зато
Российские клубы отстранены от еврокубков (в том числе и на следующий сезон). Правда там у нашей страны был лишь «Спартак», но красно-белым, героически пробившимся в плей-офф Лиги Европы, наверняка очень обидно. А вот «Зенит» теперь вряд ли так сильно переживает по поводу проигрыша «Бетису».
Кстати о «Зените», а точнее о его главном спонсоре «Газпроме», который до недавнего времени являлся также спонсором немецкого «Шальке» и Лиги чемпионов УЕФА.
И гельзенкирхенский клуб и УЕФА решили отказаться от токсичного сотрудничества. Компания «Адидас», которая одевала сборную России с 2008 года также отказалась от сотрудничества с РФС.
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов обратилась в ФИФА с инициативой, согласно которой иностранные игроки российских команд могли бы расторгнуть соглашения без каких-либо последствий. В России на данный момент выступают порядка 200 иностранцев, 133 из них — в Премьер-лиге.
Некоторые из иностранцев, как игроков, так и тренеров, уже начали покидать российский чемпионат. В основном это украинцы, но не только — разорвал контракт наставник «Локомотива» Маркус Гиздоль, вслед за ним ушел бразильский защитник Пабло.
Покинул тренерский штаб «Динамо» Андрей Воронин, из «Урала» ушли защитник Кулаков и вратарь Годзюр, сообщают о скором отъезде из России динамовца Ордеца и защитника «Зенита» Ракицкого. На последнем матче питерцев не появился и помощник Семака Анатолий Тимощук.
Российский футбольный союз рассматривает возможность обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по поводу решения ФИФА и УЕФА, но говорит об этом довольно неуверенно.
Министр спорта Олег Матицын сказал, что «надо внимательно проанализировать решение ФИФА и УЕФА и оценить основания».
Хоккей
Если российским футболистам не впервой пропускать чемпионат мира, то с нашими хоккеистами такая оказия случалась последний раз в 1962 году. Что ж, «время — это плоский круг», как известно и все когда-нибудь повторяется.
28 февраля прошел совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) , на котором было принято решение об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределенный срок в связи с событиями в Украине.
Таким образом взрослая
Также
«Чемпионат мира 2023 года не отменили, потому что хотелось бы еще где-то сохранять оптимизм. Будем очень рады вернуться в обычную ситуацию», — сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.
Учитывая, что специально к двум турнирам строятся новые арены в Омске, Новосибирске и Санкт-Петербурге — это десятки миллиарды выброшенных на ветер рублей.
На открытие «Арены-Омск» босс «Авангарда» Александр Крылов хотел сыграть с клубом НХЛ, но теперь об этом можно забыть — североамериканская лига рвет все бизнес-связи с Россией.
Больше никаких выставочных матчей с клубами из Америки и Канады, заокеанская лига остановила действие всех русскоязычных цифровых медиаресурсов (соцсетей и сайтов), а «Яндекс» уже получил уведомление об остановке действия прав на трансляции матчей НХЛ.
Горячие головы в США уже начали призывать лигу избавиться от всех русских игроков, но до этого вряд ли дойдет — НХЛ в первую очередь большой бизнес и терять ряд своих самых ярких звезд она не захочет. Но без сомнения, Овечкину и Малкину еще припомнят агитацию за Putin Team.
Не все спокойно и в КХЛ, главный спонсор которой «Согаз» попал под санкции Евросоюза. Лигу уже покинули финский «Йокерит» и рижское «Динамо», из-за чего пришлось перелопатить состав участников плей-офф.
Уехали из России лучший бомбардир «Сибири» Ник Шор и канадский форвард «Салавата» Джефф Плэтт, легионеры минского «Динамо» тоже готовы расторгнуть контракты.
Баскетбол
В баскетболе все началось с Евролиги, руководство турнира не сразу, но все же приостановило участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» (а также «Локомотива-Кубани» — в Еврокубке).
В случае неблагоприятного развития событий все результаты матчей регулярного чемпионата с участием российских команд будут аннулированы, а турнирная таблица будет скорректирована.
Кроме того Евролига рассталась с одним из спонсоров — Банком ВТБ, попавшим под санкции Евросоюза.
Единая Лига пока с главным спонсором не рассталась, но и там неспокойно — турнир уже покинули «Зелена Гура» и «Калев», а вслед за клубами потянулись иностранные тренеры и игроки.
Из «Зенита» уже по слухам ушли Джордан Ллойд, Тайсон Картер, Коннер Фрэнкэмп, Миндаугас Кузминскас и Артурас Гудайтис.
ЦСКА потерял Токо Шенгелию, Джоэла Боломбоя, Иффе Лундберга, Йоханнеса Фойгтманна, Марюса Григониса и Кевина Пангоса. Из УНИКСа хотят уехать Списсу и Брэнтли.
«Парма» потеряла весь штаб литовских тренеров, «Локомотив-Кубань» расстался с вице-президентом Гинасом Руткаускасом, который отвечал в клубе за селекцию, «Нижний Новгород» лишился единственного легионера Роландса Фрейманиса.
Наконец, 1 марта свое слово сказала Международная федерация баскетбола, отстранившая все российские сборные и клубы от соревнований под своей эгидой. Это решение также распространяется на баскетбол 3х3.
Волейбол
В волейболе Европейская конфедерация волейбола (CEV) сначала решила отказаться от проведения в России и Украине всех своих соревнований, включая волейбольную Лигу чемпионов, перенеся домашние матчи клубов на нейтральные поля.
Международная федерация волейбола (FIVB) тоже сначала перенесла из России матчи мужской и женской Лиги наций, которые были запланированы на июнь и июль.
Но
ЧМ-2022 должен был пройти летом в 10 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске. Теперь федерация ищет новое место проведения.
Закончилось все тем, что Международная федерация волейбола отстранила Россию и Белоруссию от всех международных соревнований, в том числе в пляжном волейболе. Запрет касается клубов и национальных сборных.
Лыжи
У лыжников, блеснувших на ОИ-2022, падение началось с переноса финала Кубка мира из Тюмени в шведский Эстерсунд. Затем последовали отмена всех соревнования на территории России и запрет на российский флаг и гимн.
Кубок мира по ски-кроссу — 25–27 февраля, Солнечная долина (Россия);
Кубок мира по акробатике — 26–27 февраля, Ярославль (Россия);
Кубок мира по акробатике — 5 марта, Москва (Россия);
Кубок мира по прыжкам с трамплина среди женщин — 18–20 марта, Нижний Тагил (Россия);
Кубок мира по прыжкам с трамплина среди женщин — 25–27 марта Чайковский (Россия);
Кубок мира по лыжным гонкам — 18–20 марта, Тюмень (Россия).
Кубок мира по ски-кроссу — 25–27 февраля, Солнечная долина (Россия);
Отметим, что Международная лыжная федерация (FIS) вводила санкции довольно неохотно, но сдалась под напором национальных — норвежской и шведской, которые отказались проводить этапы КМ, если в них будут принимать участие российские атлеты.
Не дожидаясь окончательного вердикта FIS, сборная России сама отказалась от участия в Кубке мира.
Следом вышел релиз международной федерации: «В целях обеспечения безопасности и защиты всех спортсменов на соревнованиях под эгидой FIS Совет организации единогласно принял решение в соответствии с рекомендацией МОК — ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в соревнованиях FIS любого уровня до конца сезона-2021/22».
Теннис, фигурка, гандбол, бокс и все остальное
Пострадали и остальные виды спорта — от санкций за «спецоперацию» Россия лишилась куда больше турниров, чем из-за пандемии коронавируса в предыдущие несколько лет.
В теннисе началось все довольно невинно: турнир ST. Peterburg Open переехал в Казахстан, а «Челленджер» в Москве был отложен на неопределенный срок.
Но вскоре Совет Международной федерации тенниса (ITF) объявил о приостановке членства Федераций тенниса России и Беларуси, а также об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в международных командных соревнованиях ITF «до дальнейшего уведомления».
Теперь сборная России не сыграет в финальных стадиях Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг, хотя автоматически квалифицировалась как прошлогодний чемпион обоих турниров.
Кроме того, советы WTA и ATP приняли решение отменить в этом году Кубок Кремля. Теннисисты из России смогут выступать в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе.
Международный союз конькобежцев (ISU) наложил отстранение на спортсменов из России и Беларуси. Сначала он касался только конькобежцев и шорт-трекистов, но вскоре стало ясно что и российским фигуристам не удастся выступить на ЧМ во Франции.
Боксерские организации WBO, IBF, WBC и WBA не признают и не будут организовывать турниры и поединки в России. Европейская федерация гандбола отстранила Россию и Беларусь от участия в турнирах под эгидой организации.
«Формула-1» отменила «Гран-при России» в 2022 году, из страны перенесена Всемирная шахматная Олимпиада, которая должна была пройти в этом году.
Пермь лишили чемпионата Европы-2022 по керлингу, а Всемирная федерация керлинга отстраняет российских спортсменов от участия в турнирах.
Отменены этапы Мировой серии по прыжкам в воду и синхронному плаванию в Казани, а чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе планируется перенести из Москвы.
Что дальше?
Санкции, наложенные на российский спорт, при всей своей болезненности, на первый взгляд не кажутся чем-то эсктраординарным, особенно если почитать комментарии патриотически настроенных экспертов.
«Потеряно право проведения турнира? Проведем следующий, или через пару лет. Зато деньги сэкономим».
«Отстранение от турнира? Сами теряете в зрелищности и конкурентности, и вообще мы отдыхаем после олимпиады — не очень то и хотелось».
Все это могло бы сойти за правду, если бы не пара обстоятельств. Во-первых — необычайно суровая реакция МОК, который не просто призывает национальные федерации принимать россиян в нейтральном статусе, как спортсменов всех стран-изгоев, но предпочтительным вариантом называет — вообще не допускать российских атлетов ни в каком статусе.
Еще одно обстоятельство — все санкции наложены на «неопределенный срок» и будут зависеть от обстоятельств, а они, с течением времени, становятся только хуже.
Если «спецоперация» затянется, российский спорт может оказаться наказан еще суровее и даже на тех турниров, где россиян готовы терпеть в нейтральном статусе — им укажут на дверь.
Придется российским спортивным чиновникам организовывать свои турниры со спортсменами из Белоруссии, Абхазии и прочих непризнанных государств.
В байки про сэкономленные на отмене турниров средства, которые будут вложены в инфраструктуры и детский спорт, тоже веры нет никакой — в условиях падения экономики им явно найдется более важное применение.
В российском футболе можно ожидать дальнейшего оттока легионеров, в том числе и из-за еврокубкового бана. Это, конечно, порадует сторонников лимита и приведет к долгожданному падению уровня зарплат в турнире.
И столь же мощному падению уровня турнира и уровня интереса к нему. Благо, мы (пока еще) не за железным занавесом и имеем возможность смотреть европейский футбол.
Хотя и с этой роскошью мы можем попрощаться. Все зависит от обстоятельств.