Роковая ошибка Тухеля. Промах Кепы с «точки» принес «Ливерпулю» трофей

«Ливерпуль» — победитель Кубка английской лиги, обыгравший в финале «Челси». По ходу матча команды несколько раз поражали ворота друг друга, но голы не были засчитаны из-за офсайдов. В итоге все решилось в серии пенальти, под которую Томас Тухель сменил вратаря, но это не принесло результата.

Ход матча

6’ Пулишич после передачи Аспиликуэты с правого фланга расстреливал Келлехера в упор, но голкипер «Ливерпуля» успел среагировать и вынести мяч в сторону от рамки.

19’ Трент из глубины вырезал подачу в штрафную «Челси», Мане попытался пробить головой, но получилась скидка на дальний угол вратарской, где никого не оказалось.

30’ Кейта из-за пределов штрафной «Челси» нанес удар по воротам соперника. Отбил перед собой снаряд кипер «Челси» Менди, после чего среагировал на добивание Мане, сыграв лежа на газоне.

37’ Хаверц покатил снаряд на Пулишича, который выстрелил с правого края в ближний угол — мяч прилетел точно в голкипера, успевшего среагировать по выстрелу.

41’ Аспиликуэта получил сейчас снаряд на подступах к штрафной «Ливерпуля», после чего попытался отправить сферу в сторону левой «девятки». Мяч рядом со стойкой пролетел.

45’ В быструю контратаку убежал «Челси», в которой Пулишич сделал передачу в штрафную. Хаверц моментально переадресовал к линии вратарской на Маунта, но Мэйсон, поймав вратаря на противоходе, пробил мимо створа.

49’ Пулишич выполнил классный заброс в штрафную за спины защитникам «Ливерпуля», Маунт принял мяч и казалось наверняка покатил — в ближнюю штангу.

56’ Маунт и Хаверц в быстрой атаке быстро отыгрались внутри ливерпульской штрафной, после чего Мэйсон пробил низом — Келлехер на месте.

64’ В контратаке «Ливерпуля» Салаха вывели один на один, перебросить вратаря удалось, но Тьяго Силва успел к мячу, выбив его у самой штанги.

69’ Трент Александер-Арнольд выполнил передачу со штрафного на голову Мане. Тот с левого края сбросил снаряд Матипу, который головой расстрелял рамку «Челси». Но после просмотра ВАР гол отменили судьи из-за сомнительного офсайда у Ван Дейка, который не участвовал в эпизоде.

75’ Диас на хорошей скорости ворвался в штрафную «Челси» и нанёс удар в ближний угол ворот — Менди среагировал.

77’ После подачи с левого фланга Хаверц головой из вратарской переправил снаряд в ворота «Ливерпуля» — мяч от рук Келлехера перевалился за линию. Но ранее у атакующей группы лондонской команды был зафиксирован офсайд.

85’ После подачи от угла поля мерсисайдцы едва не затолкали мяч в ворота «Челси». Классно Менди на «ленточке» сыграл, отбив сферу в сторону от рамки после выстрела соперника, но помогли и защитники в итоге.

90+2’ Ван Дейк пришёл в штрафную «Челси» на розыгрыш углового и пробил головой — Менди в отчаянном броске дотянулся до мяча одной рукой.

90+5’ Алонсо рванул в лицевую и из борьбы прострелил на ближнюю штангу ворот «Ливерпуля», откуда Лукаку с сопротивлением пробил в касание — Келлехер отразил мяч.

98’ Лукаку умудрился протаранить оборону соперника и переправил мяч в ворота «Ливерпуля», но забравшись плечом в микроскопический офсайд, который заметили судьи.

110’ Хаверцу дали принять мяч в штрафной «Ливерпуля», после чего Кай пробил точно в дальний угол. Но и тут судья зафиксировал офсайд.

119’ Меняет главный тренер «Челси» голкипера перед серией пенальти — вместо Менди в рамку становится Кепа Аррисабалага.

120’ Пробив по пять точных ударов, соперники перешли к ударам до первого промаха. После того, как с «точки» пробили все полевые игроки, дело дошло до вратарей. Голкипер «Ливерпуля» Кивин Келлехер был точен, а вот Кепа Аррисабалага пробил выше ворот.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Челси — Ливерпуль 0:0 Челси: Эдуард Менди (Кепа Аррисабалага, 120'), Трево Чалоба, Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Сесар Аспиликуэта (Рис Джеймс, 57'), Н’Голо Канте, Матео Ковачич (Жоржиньо, 106'), Маркос Алонсо, Мэйсон Маунт (Ромелу Лукаку, 74'), Кристиан Пулишич (Тимо Вернер, 74'), Кай Хаверц Ливерпуль: Луис Диас (Дивок Ориги, 97'), Садио Мане (Диогу Жота, 80'), Мохамед Салах, Наби Кейта (Джеймс Милнер, 80'), Фабиньо, Джордан Хендерсон (Харви Эллиотт, 79'), Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип (Ибраима Конате, 91'), Трент Александер-Арнольд, Кивин Келлехер Предупреждения: Матео Ковачич (90'), Н’Голо Канте (99'), Кай Хаверц (105 + 2')

Следующие матчи

«Ливерпуль» стал 9-кратным обладателем Кубка английской лиги. Ранее команда побеждала в 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003 и 2012 годах.

Календарь и таблица АПЛ

В следующем матче мерсисайдцы на своем поле 2 марта примут «Норвич» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. «Челси» в этот же день сыграет в Кубке с «Лутоном» на выезде.

Прямая речь

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»

— Даже в профессиональном футболе должно быть место для сантиментов. Куивин Келлехер — молодой парень, играет во всех соревнованиях, что мне делать? Я одновременно профессиональный тренер и человек. Человек победил. Келлехер заслужил это. У нас на базе есть стена с фото всех вратарей, которые что-то выиграли, и Куивин может оказаться на ней — так и должно быть. Здорово. «Челси» невероятно силен, мы друг друга стоим. Нам нужно было немного удачи — и нам повезло. Счет мог быть и 5:5.

Томас Тухель, главный тренер «Челси»

— В футболе бывают великолепные матчи, и это был один из них. Никаких волнений, никаких сожалений. Мы сделали все что могли, это был великолепный футбольный матч. Незасчитанный гол Лукаку — все было очень близко, у нас было плохое предчувствие. Иногда нужно немного удачи. Мы забили трижды, у нас были явные моменты, у них они тоже были. Ничья [в основное время] — справедливый результат.

Мы и раньше выпускали Кепу на пенальти. Он чуть лучше в отражении пенальти, поэтому я принял решение [выпустить его на замену]. Нечасто бить приходится всем 11 игрокам, и он пробил немного поспешно. Иногда такие решения могут сыграть против тебя, но когда надо, ты их принимаешь — не после того, как люди начинают осуждать.