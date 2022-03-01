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    НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Торонто», «Бостон» разгромил «Лос-Анджелес»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 марта

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    «Вашингтон» — «Торонто»
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    «Вашингтон» — «Торонто»

    «Нью-Джерси» — «Ванкувер» 7:2

    В составе «Дэвилз» 2 (1+1) очка набрал Егор Шарангович, у «Кэнакс» Василий Подколзин отметился заброшенной шайбой.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Ванкувер» — 7:2 (3:0, 3:2, 1:0)
    Голы: Хьюз — 16, 9:15 — 1:0. Шарангович — 13 (Мерсер, Хьюз), 15:24 — 2:0. Мерсер — 13 (бол., Братт, Хишир), 17:44 — 3:0. Подколзин — 9 (Хорват, Хэмоник), 21:36 — 3:1. Боквист — 5 (Юнссон, Грэйвс), 23:08 — 4:1. Грэйвс — 4 (Шарангович), 25:07 — 5:1. Братт — 19 (Заха, Хишир), 26:19 — 6:1. Пирсон — 11 (Хант, Миллер), 28:14 — 6:2. Хэмилтон — 8 (Боквист, Татар), 51:42 — 7:2Вратари: Доус — Галак (Демко, 26:19)Штраф: 2-4Броски: 33 (9+11+13) — 38 (13+12+13)

    «Нью-Джерси» занимает 13-е место в Восточной конференции, «Ванкувер» — на 11-й строчке «Запада».

    «Нью-Джерси» — «Ванкувер» 7:2

    «Вашингтон» — «Торонто» 3:5

    У «Кэпиталз» отличился дублем Том Уилсон, еще одна шайба на счету Конора Шири. Капитан Александр Овечкин отметился ассистом, завершив встречу с показателем полезности «-4», как и Евгений Кузнецов. Защитник Дмитрий Орлов очков не набрал. Голкипер Илья Самсонов был заменен после первого периода. За стартовые 20 минут россиянин пропустил три гола.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Торонто» — 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)
    Голы: Бантинг — 19 (Марнер, Сандин), 2:35 — 0:1. Шири — 12 (Бэкстрем, Карлсон), 16:23 — 1:1. Нюландер — 22 (Таварес, Керфут), 18:49 — 1:2. Холл — 2 (Марнер, Райлли), 19:58 — 1:3. Уилсон — 16 (бол., Овечкин, Карлсон), 30:11 — 2:3. Уилсон — 17 (мен., Фехервари, Карлсон), 41:44 — 3:3. Сандин — 3 (Холл, Таварес), 56:37 — 3:4. Энгвалль — 9 (Михеев), 58:59 — 3:5Вратари: Самсонов (Ванечек, 20:00, 58:45) — МразекШтраф: 10-8Броски: 33 (12+11+10) — 28 (10+9+9)

    «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции, «Торонто» — на четвертой строчке.

    «Вашингтон» — «Торонто» 3:5

    «Лос-Анджелес» — «Бостон» 0:7

    Хет-трик оформил Джейк Дебраск. Дубль у Эрика Хаулы. Еще по шайбе забросили Патрис Бержерон и Тейлор Холл.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Бостон» — 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)
    Голы: Дебраск — 11 (Маршан, Бержерон), 1:01 — 0:1. Дебраск — 12, 13:37 — 0:2. Дебраск — 13 (Бержерон, Макэвой), 20:53 — 0:3. Бержерон — 16 (бол., Пастрняк, Маршан), 31:40 — 0:4. Холл — 12 (Пастрняк, Макэвой), 32:42 — 0:5. Хаула — 6 (бол., Койл, Смит), 50:11 — 0:6. Хаула — 7 (Холл, Дебраск), 53:39 — 0:7Вратари: Куик (Петерсен, 32:42) — СуэйменШтраф: 11-9Броски: 34 (9+12+13) — 32 (12+11+9)

    «Бостон» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» — пятый на «Западе».

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