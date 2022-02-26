Ваноли начал с поражения. «Спартак» проиграл первое дерби при новом тренере

ЦСКА в московском дерби обыграл «Спартак» — 2:0. Армейцы вырвали победу благодаря голам Языджи и Зайнутдинова во втором тайме, набрали 33 очка и вплотную подобрались у «Сочи». «Спартак» же потерпел первое поражение при Ваноли и остался на девятом месте.

Ход матча

3’ Спартаковцы накрыли соперника прессингом, Промес получил пас перед штрафной ЦСКА и пальнул в дальний угол — промах.

13’ Карраскаль справа с восемнадцати метров пробил по воротам. Селихов не смог удержать мяч в руках, но и Заболотный на добивание не поспел.

19’ Карраскаль вырезал пас к штрафной, Языджи продвинулся вперёд и пальнул по центру — Селихов отразил мяч в сторону.

32’ Красно-белые разыграли угловой. Мозес навесил в штрафную, но у Мартинса не получился удар в касание.

39’ Мозес в контратаке убежал по правому флангу и сделал пас к штрафной ЦСКА, Промес в касание пробил в верхний угол — мяч угодил в штангу и вылетел в сторону.

49’ 0:1 Юсуф Языджи. Языджи получил пас перед штрафной «Спартака», полез в обводку и упал в борьбе с Мартинсом, заработав перспективный стандарт для ЦСКА. Сам он великолепно и исполнил штрафной, пробив в обвод стенки — мяч влетел в угол ворот. (видео)

54’ Айртон слева выдал пас на Мартинса в центр, который с двенадцати метров низом пробил на исполнение — мяч прошел рядом с правой штангой ворот ЦСКА.

57’ Армейцы организовали контратаку, Карраскаль на скорости дошёл до штрафной и пробил на исполнение — мяч пролетел рядом со штангой.

62’ Промес сделал пас вразрез, Зобнин выскочил один на один и пробил — Акинфеев в падении спас армейцев. Фукс не позволил сыграть на добивании Соболеву.

79’ 0:2 Бактиёр Зайнутдинов. Карраскаль разогнал атаку армейцев, Обляков с левого края сделал пас на радиус штрафной «Спартака», а Зайнутдинов технично уложил мяч в нижний угол ворот. (видео)

90’ Хлусевич справа сделал пас на Ларссона. У Джордана удар не получился, но на пути мяча оказался Николсон, который махнул ногой мимо сферы. Акинфееву оставалось сыграть руками, что Игорь уверенно и сделал.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — ЦСКА 0:2 Голы: 0:1 Юсуф Язиджи (49'), 0:2 Бактийор Зайнутдинов (79') Спартак: Alexander Selikhov, Руслан Литвинов, Самуэль Жиго (Илья Кутепов, 90'), Георгий Джикия (Даниил Хлусевич, 84'), Наиль Умяров, Виктор Мозес, Роман Зобнин (Джордан Ларссон, 69'), Кристофер Мартинс, Айртон Лукас, Александр Соболев (Шамар Николсон, 69'), Квинси Промес ЦСКА: Антон Заболотный, Jorge Carrascal (Максим Мухин, 90'), Хесус Медина (Бактийор Зайнутдинов, 56'), Иван Обляков, Юсуф Язиджи (Чидера Эджук, 75'), Жан-Филипп Гбамин (Vladislav Yakovlev, 90'), Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Яка Бийол, Bruno Fuchs (Кирилл Набабкин, 75'), Игорь Акинфеев Предупреждения: Марио Фернандес (24'), Jorge Carrascal (30'), Наиль Умяров (40'), Чидера Эджук (83'), Виктор Мозес (90 + 6')

Лучшим игроком матча стал автор первого гола — полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи.

Следующие матчи

Армейцы набрали 33 очка и закрепились на четвертом месте, «Спартак» остался с 23 очками на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре ЦСКА 5 марта примет «Нижний Новгород», а «Спартак» на следующий день сыграет на выезде против «Динамо».

Прямая речь

Алексей Березуцкий, главный тренер ЦСКА

— Достаточно интересная бескомпромиссная игра, мы создали больше моментов и заслуженно победили. Первый матч после сборов всегда непростой, непонятно, в каком состоянии команда. Я доволен. Все новички хорошо сыграли. Те, кто приехали в начале сборов, уже полностью вписали. Чувствуется, что остальные тоже все понимают.

Высококлассные игроки. Хотя есть, что улучшать. После сборов надо нащупать соревновательный ритм. Нам было сложнее анализировать «Спартак», они закрыли последние матчи на сборах. Отличия были, но не очень сильные. В некоторых нюансах. Большего не могу сказать до просмотра технической записи игры.

Паоло Ваноли, главный тренер «Спартака»

— Расстроены. Но до 70 минуты и штрафного Языджи мы показывали хороший футбол. Атаковали, доходили до штрафной, но не хватало последнего паса. 40 раз входили в штрафную, 12 ударов, но 1 в створ. Надо работать над маленькими деталями и вырабатывать менталитет, который нам нужен.Мне понравилась и игра Зобнина. Но все решил первый гол. Понятно, что команда расстроена, но мы на правильном пути

Не говорю об игроках, только про команду. Команда на первом месте. Нет проблем, Ларссон, Николсон, Квинси, Бакаев — важные игроки. У всех будет шанс. Мы говорили с Бакаевым. Но мне не нравится, что так много спрашивают о конкретных игроках. «Спартак» — это команда, а не игроки!

Юсуф Языджи, полузащитник ЦСКА

— Мы знали, что это будет непростой матч, поэтому были готовы к этому. Хочу поблагодарить тренерский штаб, обслуживающий персонал, наших болельщиков. Все сегодня были едины. Надеюсь, мы продолжим побеждать в оставшихся матчах. Я очень счастлив. Я все время остаюсь после занятий и тренирую штрафные удары. Это был первый гол прямым ударом со штрафного в моей карьере. Сегодня мне посчастливилось забить. Но мне прежде всего важно, чтобы моя команда выигрывала.