Все футбольные матчи в Голландии отменены до 1 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Эредивизии

В марте не состоятся игры в высшем и втором по силе дивизионах, а также все матчи любительских команд и сборной Голландии.

Товарищеские встречи национальной команды против сборных США (должна была состояться 26 марта в Эйндховене) и Испании (29 марта в Амстердаме) отменены.

В Нидерландах отменены все мероприятия с более чем 100 участниками. 503 человека в стране заражены коронавирусом, 5 скончались.

Ранее из-за коронавируса были приостановлены чемпионаты Италии, Испании, Португалии и США. При пустых трибунах будут проходить матчи во Франции, Германии, Польше, Грузии, Румынии и других странах. 0